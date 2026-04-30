La durísima confesión de Valtteri Bottas y la brutal obsesión por pertenecer a la Fórmula 1

El alto rendimiento deportivo implica grandes esfuerzos para poder llegar a ese nivel. Y cuando se trata de lugares de privilegio como la Fórmula 1, pertenecer a ese círculo tan pequeño es todo un desafío para los pilotos. Aunque en algunos casos, la exigencia es tan despiadada que ellos, los protagonistas, corren los límites a lugares peligrosos. Y las confesiones de Valtteri Bottas, que es una de las estrellas de Cadillac, demuestran el alcance del sacrificio al que están dispuestos algunos para estar en la elite.

El piloto finlandés de 36 años, escribió una columna en The Player Tribune, en la que reveló que dejó de comer para mejorar el rendimiento de su coche durante su etapa en Williams, una decisión que le acarreó varios problemas en su vida personal.

En la antesala de la cuarta carrera de la temporada en Miami, por disputarse el domingo próximo, Bottas explicó que el problema surgió cuando “empezó con una dieta sencilla”. El relato de Bottas es estremecedor: “Básicamente, empecé a dejar de comer. Tras mi primera temporada, nos fuimos de vacaciones de invierno y el equipo Williams preveía un coche con sobrepeso para 2014. En aquella época no existía un peso mínimo para el asiento y el piloto, así que el equipo me sugirió que perdiera cinco kilos. Si me ponen un objetivo tan claro, me obsesiono con él. Cuando me dices cinco kilos en dos meses, mi cerebro piensa: ‘¿Cinco? ¿Por qué no diez? Podemos hacer que el coche sea aún más rápido’“.

Valtteri Bottas tuvo un gran año en 2014, aunque fue cuando más trastornos sufrió F1

Y continuó: “Así que empecé a comer brócoli al vapor y un poco de coliflor al vapor en casi todas las comidas. Todavía puedo oler el brócoli. Húmedo. Verde. Sencillo. Dios mío. Para mí era como un juego. Me despertaba y me pesaba cada mañana, y cuando veía que el número bajaba, sentía una gran satisfacción. Después de correr 90 minutos, me comía mi pequeño tazón de brócoli al vapor para tener energía suficiente para correr otros 90 minutos. Tenía un reloj con GPS, y mi entrenador podía controlar mi entrenamiento, mi ritmo cardíaco, todo. Sabía que pensaría que me estaba agotando, así que empecé a quitarme el reloj y dejarlo en casa antes de mi segunda sesión. El juego se volvió totalmente absorbente“.

“Después de dos meses de una mala racha, estaba destrozado. Me despertaba a las cuatro de la mañana por mi cuenta, sin despertador. El corazón me latía con fuerza. Tenía muchísima energía y pensaba: ‘Esto es genial. Tengo muchísimo tiempo libre para entrenar’. Era como un drogadicto. ‘¡Nunca me había sentido mejor!’ Ja. Completamente delirante. La verdadera razón por la que me despertaba tan temprano era que mi cuerpo estaba en modo de inanición. Lo peor era que me miraba al espejo por la mañana y veía mi silueta, y me sentía tan satisfecha de que mi reflejo se estuviera volviendo más delgado. Ya no se trataba de competir".

En 2014, Bottas terminó cuarto en el campeonato, consiguiendo su primer podio en el Gran Premio de Austria, aunque tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Rusia de 2017 para lograr su primera victoria.

Cada detalle que ofreció el finlandés en su columna permite entender hasta dónde llegó por estar dentro de la Fórmula 1: “Ni siquiera sé cuánto peso perdí en esos dos meses. Tenía un aspecto terrible. Y claro, después de todo lo que pasé, volvimos y empezamos a probar el coche… ¿qué crees que pasó? Pesaba menos de lo debido. Bienvenidos a la F1. Empecé a tener episodios de confusión mental muy intensos. No eran ataques de pánico propiamente dichos, pero cada vez que estaba entre mucha gente, empezaba a sentirme mareado y... raro, como si tuviera que salir de allí. Quería estar solo o en el coche".

Bottas explicó que durante este período de su vida solía experimentar palpitaciones: “La cosa se puso tan mal que empecé a sentirme fatal mientras hacía ejercicio, y mi entrenador sabía que algo no estaba bien. Pero estuve negándolo durante mucho tiempo. Les decía a todos que estaba bien”.

Según relató Bottas hubo un punto de inflexión en todo este proceso: tras el accidente que sufrió Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014, fue inducido a un coma antes de fallecer trágicamente nueve meses después. “Recuerdo que volaba de regreso a casa desde Japón, y todos sabíamos que la situación era muy grave y que Jules estaba en coma. Estaba sentado en el avión y sentí que ya nada me importaba. Recuerdo que mi exnovia me envió un mensaje deseándome un buen vuelo, y pensé: ‘Si el avión se estrella, ¿a quién le importa? Desapareceré y todo habrá terminado’.

Y continuó: “Ya no encontraba alegría en nada. Cuando volví a casa, estaba muy enfadado y negativo con todo, y recuerdo que mi ex me preguntó si alguna vez me preocupaba cuando iba en coche, porque era muy peligroso. Le dije: ‘No. Si muero, muero’. En ese momento, me di cuenta de que, sinceramente, ya no me importaba lo que me sucediera.”

Bottas finalmente admitió que necesitaba ayuda y que no se encontraba bien antes de empezar a trabajar con un psicólogo. “Fue un gran alivio poder contárselo a alguien. Cuando me hicieron los análisis de sangre, los resultados fueron una locura. Los números estaban por todas partes. Mis hormonas y mi sistema nervioso estaban completamente descontrolados. Me había agotado por completo, tanto mental como físicamente”

Más de una década después, Bottas se encuentra en una situación mucho más feliz, compitiendo para el nuevo equipo Cadillac, tras haber perdido su asiento en Kick Sauber en 2024. Respecto de su regreso a la categoría, explicó: “Puedo decir honestamente que volver a Melbourne para la carrera inaugural de esta temporada fue el momento más especial de toda mi carrera, incluso más especial que mi primera carrera. Creo que en aquel entonces estaba demasiado nervioso como para disfrutarlo. En Melbourne este año, realmente lo asimilé todo durante los himnos. Estaba mirando a los otros 21 pilotos alineados, y me sentí como en Nochebuena. Pensé… ¡Claro que sí! He vuelto”.