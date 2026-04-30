Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del GP de Miami

La sexta fecha de la temporada 2026 se desarrolla este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica; toda la actividad se puede ver en Fox Sports y Disney+
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Este fin de semana se desarrolla el Gran Premio (GP) de Miami de la Fórmula 1 (F1) en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, ubicado en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. La sexta fecha del calendario 2026 (la cuarta, en Bahréin, y la quinta, en Arabia Saudita, fueron suspendidas) contará con formato sprint: una práctica, la clasificación para el sprint, la propia carrera corta del sábado a las 13, la qualy y la carrera, programada para el domingo a las 17.
Es la primera temporada de Franco Colapinto como piloto titular desde el comienzo del año en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Al igual que en 2025, es compañero del francés Pierre Gasly en Alpine, aunque con la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. El argentino intentará mejorar lo hecho en el GP de Japón, donde finalizó en el 16° lugar muy lejos de su ladero de equipo, que sumó seis puntos al terminar séptimo.
El pilarense ya se encuentra en suelo estadounidense después del Road Show que realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo pasado, donde dio una muestra inobjetable del delirio que causa en el público. “Como equipo hicimos un trabajo valioso en el simulador durante el receso y tuvimos el increíble Road Show en Buenos Aires. Todavía no puedo creer lo especial que fue manejar un Fórmula 1 en casa. La gente me apoyó mucho y fue hermoso hacer esto para ellos. Pero ahora, todo mi enfoque está puesto en Miami y en el fin de semana Sprint que tenemos por delante”, afirmó en declaraciones oficiales de Alpine.
Cronograma del GP de Miami 2026
Viernes 1° de mayo
- 13.30: Práctica 1.
- 17.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 2 de mayo
- 13: Carrera sprint.
- 17: Clasificación para la carrera.
Domingo 3 de mayo
- 17: Carrera.
Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: George Russell (Mercedes)
- GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- GP de Japón: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- GP de Bahréin: Cancelado por la guerra en Medio Oriente
- GP de Arabia Saudita: Cancelado por la guerra en Medio Oriente
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
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