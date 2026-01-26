Ferrari, McLaren, Williams y Aston Martin, los cuatro ausentes en el comienzo de la nueva era de la Fórmula 1

Sin televisión y sin presencia de medios de comunicación, pero también sin público en las tribunas. La Fórmula 1 iniciará el lunes, y durante cinco jornadas, en el circuito de Montmeló, en Barcelona, una nueva era. El reglamento técnico y de motores, las aristas que destacan en la revolución más importante que el Gran Circo ejecuta en 76 años. El autódromo catalán se convertirá en un laboratorio, donde las escuderías girarán con un objetivo: demostrar que los modelos que se desarrollaron en el túnel de viento y las computadoras durante meses y las unidades de potencia, son confiables. En los test, que tendrán dos turnos por día, de 5 a 9 y de 10 a 14 horas, los equipos estarán habilitados a rodar solo tres de los cinco días.

Lewis Hamilton (foto) y Charles Leclerc giraron el viernes en Fiorano: la Scuderia hizo un ensayó de pocas vueltas y en Montmeló se estrenará el martes Callo Albanese - Getty Images Europe

Chasis con aerodinámica activa, más livianos y estrechos. Unidades de potencia sin MGU-H y con un MGU-K más grande, con mayor preponderancia del motor eléctrico y con el de combustión alimentado por combustible 100% sostenible, el rendimiento de las novedades que serán analizadas por los ingenieros. El manejo de la aerodinámica activa –los pilotos operarán los alerones traseros y delanteros según el sector de la pista que recorran, sea curvas o rectas- y la gestión de la batería y la recuperación para no ceder potencia, el combo de elementos con el que los pilotos se familiarizarán para el estreno en Melbourne, el 8 de marzo. El trabajo de los simuladores tendrá que refrendarse en la pista, aunque algunas escuderías llegarán con la ventaja del filming day.

Our first look at the SF-26 in action! A result from all the hard work from everyone in the factory to Charles and Lewis on track. pic.twitter.com/oWdXwKzu3e — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

No habrá más información que la brindada por los equipos, aunque se especula que el tráfico de drones será incesante: los que puedan utilizar las escuderías, pero en particular los de afuera, que desean conocer detalles. También se ofrecerán ausencias: el último campeón de Constructores, McLaren; el único equipo que compitió en todas las temporadas, Ferrari; la escudería en donde debutó Franco Colapinto en la F.1, Williams; el garaje que se esperanza con el diseño de Adrian Newey y que contara con unidades de potencia de Honda, Aston Martin, no participarán el lunes de la actividad. Y una de ellas, Williams, no estará presente en ninguna de las jornadas en Barcelona.

Con un comunicado, la escuadra de Grove anunció que sus pilotos Carlos Sainz Jr. y Alexander Albon no tendrán acción en Montmeló. Un fallo en la prueba de choque frontal, uno de los puntos del crash test que fija la Federación Internacional del Automóvil para homologar los chasis, demoró el cronograma del conjunto que lidera James Vowles. No es la primera vez que Williams tiene problemas en el comienzo de un año: en 2019, años en los que la situación económica-financiera era crítica, se ausentó de los dos primeros ejercicios y más tarde se comprobó que varias piezas aerodinámicas del FW42 también eran ilegales; en 2024, el FW46 llegó tarde y con los cambios en el proceso de diseño y construcción revelaba estar muy por sobre el mínimo de peso que exige el reglamento.

James Vowles, el team principal de Williams: retrasos en el cronograma determinaron que la escudería con sede en Grove no se presente en los test de pretemporada en Barcelona Kym Illman - Getty Images Europe

El comunicado que lanzó Williams no especifica la razón del faltazo, y de confirmarse las especulaciones que apuntan al crash test, la gravedad sería importante. Por un lado, porque es inusual que los monocascos recién se sometan a estas pruebas en fechas tan tardías: Ferrari, Mercedes, Audi, por citar algunos ejemplos, lo completaron en diciembre pasado; por otro, reforzar elementos, piezas, repercute en el peso. Todo apunta al alerón delantero, no al conjunto del chasis.

El objetivo de la prueba es que la pieza absorba la energía del impacto frontal antes de que llegue a la celda de supervivencia que protege al piloto. Williams desarrollará una prueba virtual, denominado VTT –Virtual Test Track-, con la meta de presentar el auto en el test oficial en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Se trata de un banco de pruebas donde el FW48 entrará en evaluación sus partes aerodinámicas, suspensión, frenos y unidad de potencia.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

Menos crítica es la ausencia en el primer día de Ferrari, McLaren y Aston Martin. La Scuderia es la única de las tres que tuvo un filming day, en Fiorano, y el team principal Frédéric Vasseur anunció que la SF-26 no tomará parte del estreno en Montmeló. “Comenzaremos el martes y luego, con el reglamento, decidiremos en qué fechas seguiremos. El jueves también estaremos en la pista”, apuntó el ingeniero francés.

En la pista de Maranello, la detención del coche en el medio de la recta encendió las alarmas al ver a los mecánicos corriendo para rescatar el auto, aunque se trató de una situación deliberada: Ferrari optimizó los kilómetros de la prueba, medida que cumplieron los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Así se descartó una falla en la unidad de potencia, lo que podía significar un susto para Haas y Cadillac, equipos clientes.

McLaren, campeón defensor del Mundial de Constructores, se ausentará el lunes de las pruebas en Montmeló; la escudería de Woking presentará el modelo MCL40 el 9 de febrero YURI CORTEZ - AFP

Campeón de Constructores en las dos últimas temporadas, McLaren presentará el modelo MCL40 el 9 de febrero, pero sentenció que el objetivo era no iniciar la semana en la pista. “Se permite probar tres días de los cinco disponibles y nosotros empezaremos el día dos o tres, y probaremos tres días. Este siempre fue el plan A, hay tantos cambios que no necesitamos ser los primeros en rodar. Cada día de desarrollo y cada día de diseño aportaban un pequeño extra de rendimiento: era importante empezar y lanzar el coche con el paquete y la configuración más competitiva. Llevamos los plazos al límite, aunque dentro de un margen manejable”, expuso Andrea Stella, el jefe de McLaren, tras comentar que los autos del campeón Lando Norris y del australiano Oscar Piastri no rodarán.

El motor Honda con el que competirá Aston Martin en la nueva era de la Fórmula 1: la factoría japonesa admitió falencias en el motor de combustión interna Aston Martin

El póquer de ausentes lo completará Aston Martin con el AMR26, el primer auto diseñado por Newey, el ingeniero aerodinámico estrella de la F.1 y creador de múltiples coches campeones. Las miradas apuntan al motor Honda, fabricante que se asoció para la nueva era al equipo con sede en Silverstone.

El motor de combustión sería el flanco débil: “El reglamento de 2026 es técnicamente exigente en extremo, y quizá tengamos dificultades. El motor eléctrico progresa según lo previsto, pero eso no ocurre necesariamente con el de combustión interna”, señaló Tetsushi Kakuda, responsable del programa de F.1 de Honda.

Pierre Gasly y Franco Colapinto descubren el modelo A526 de Alpine, auto con el que la escudería de Enstone ensayará en Montmeló a partir del lunes JOSEP LAGO� - AFP�

El Gran Circo proyecta una temporada revolucionaria y el circuito de Montmeló será el escenario del primer paso. Ahí estará Franco Colapinto y Alpine que, tras la presentación en un crucero, el viernes pasado, encienden una nueva esperanza, después de un año de frustración.