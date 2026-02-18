Ferrari se aseguró la confiabilidad del motor y ahora buscará rendimiento, mientras descubrió en el turbo una ventaja

Con las tres nuevas jornadas, tras los seis días de pruebas ejecutados entre Barcelona y el primer tramo en Barhéin, se completarán los test oficiales de pretemporada. Los equipos de Fórmula 1 disimulan sus ventajas en medio de las múltiples opiniones que recorren el paddock, donde los especialistas expresan un orden de favoritos entre los 11 equipos que integrarán la grilla. La potencia del motor de Red Bull, en sociedad con Ford; el avasallante ritmo de carrera de Mercedes; el diseño radical de Aston Martin... “Lo más positivo es que nadie habla de nosotros. Me gusta esta situación”, señaló Frédéric Vasseur, el team principal de Ferrari, que tiene argumentos para entusiasmarse en 2026: la velocidad en la recta, la fiabilidad y el desempeño del turbo de Ferrari son razones que invitan a imaginar a la Scuderia en la pulseada por los triunfos y enzarzada en la batalla por los títulos.

La expectativa que generó el arribo de Lewis Hamilton el año pasado es la experiencia que lleva al ingeniero francés a mantener la calma. La pista ofreció un duro revés al séptuple campeón británico y la Scuderia cayó del segundo al cuarto escalón entre los Constructores, respecto del calendario 2024. Un retroceso, también un aprendizaje y en particular cuando el Gran Circo se adentra en una dimensión desconocida, con un radical cambio en el reglamento técnico y de motores. Bajo perfil y trabajo, la receta que se impuso en el circuito de Montmeló y se repitió en Sakhir; la misma que utilizará Ferrari desde el miércoles y hasta el viernes para redondear el programa de ensayos y focalizarse en el 6 de marzo, día en que se iniciará la actividad en Melbourne. En el trazado de Albert Park ya no habrá espacio para especular ni para esconder trucos.

Con sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Ferrari recorrió el equivalente a 14 grandes premios entre los test en los circuito de Montmeló y Sakhir GIUSEPPE CACACE� - AFP�

La unidad de potencia de la SF26 completó alrededor de 4500 kilómetros, más de lo que marcaba el programa. El equivalente a 14 grandes premios –el calendario tiene 24-, y la fiabilidad dibujó una sonrisa de satisfacción en Maranello, que para el último test empleará un motor nuevo y muy probablemente una nueva caja de velocidades. La recuperación de la energía eléctrica utilizando relaciones de cambio más corta que en el pasado para acelerar el régimen de giro y obtener un tiempo de respuesta más corto del turbo genera cargas más fuertes sobre los engranajes y quizás se necesiten refuerzos para evitar posibles roturas.

La única detención se produjo el viernes pasado, con Hamilton al mando del coche: el británico se estacionó a pocos minutos de que cayera la bandera a cuadros y desde el garaje señalaron que era parte de la estrategia para el cierre. “Simplemente se quedó sin combustible”, apuró Vasseur ante las consultas. El procedimiento es normal y tiene como objetivo comprobar los datos de consumo y así asegurarse conservar la cantidad mínima de combustible en los autos que exige el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) al finalizar los grandes premios.

El team principal Frédéric Vasseur opta por el perfil bajo tras las dos tandas de pruebas: la experiencia fallida tras la desbordante expectativa en 2025, la razón de su recelo GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Los factores positivos que enseñó Ferrari en las pruebas son las velocidades máximas en las rectas, el sistema de carga basado en el freno y el sistema de arranque. Lejos de aceptar esas virtudes, Vasseur desenfoca y opta por abrir enigmas con los rendimientos de los rivales. “Nadie sabe nada todavía”, es la frase con la que desestima las presunciones. “Nadie conoce la fuerza de Mercedes ni su consumo de combustible”, arremete.

Petronas, el proveedor de la factoría con sede en Brackley, apura la certificación y homologación del combustible sustentable que utilizarán los equipos con motores Mercedes: McLaren, Williams y Alpine completan la lista. En la F.1, cada motorista escoge a su proveedor: Ferrari y sus clientes Haas y Cadillac utilizan Shell; Red Bull y Racing Bulls, Exxon Mobil; Aston Martin, Aramco; Audi, BP.

“El primer objetivo con un auto nuevo como este es conseguir kilometraje, porque se empieza desde cero y no había datos para hacer comparaciones. No solo hay que centrarse en la gestión de la energía [el balance aproximado es de 50% de motor de combustión y eléctrico, en contraposición del 80% y 20% a favor del de combustión en años anteriores], que es importante, crucial para los tiempos de vuelta... Pero también será importante la aerodinámica, los neumáticos, las estrategias”, el intento de relativizar de Vasseur sobre cómo funcionó Ferrari.

Con el nuevo reglamento técnico y de motores, los equipos se esfuerzan por exprimir el potencial del chasis y de las unidades de potencia: Ferrari dio un paso al frente con el turbo Callo Albanese - Getty Images Europe

El procedimiento de largada es un reto para los nuevos motores y también un eje de polémicas, como fue la relación de compresión de la unidad de potencia de Mercedes. La FIA podría modificar el reglamento de partidas por una cuestión de seguridad: en los ensayos recientes en Bahréin se observó a los pilotos acelerar durante 15 segundos para generar la presión necesaria en el turbo antes de arrancar –turbo lag-, lo que significa una unidad de potencia funcionando a altísimas revoluciones. Dependiendo del tamaño del turbo es el tiempo de aceleración que se requiere al estar detenido, y Ferrari tendría un turbo más pequeño y así una ventaja.

Los rivales ya dieron cuenta del posible déficit ante la Scuderia y resguardados en la seguridad solicitaron que se analice la situación, porque los que cierran la fila no podrán cargar el turbo al no contar con la misma cantidad de tiempo que los mejores clasificados. El reglamento deportivo establece que una vez que se estaciona en su cajón el último auto de la grilla, de inmediato se enciende la primera luz roja del semáforo y a cada segundo se prenden las cuatro restantes. Una vez que están las cinco luces encendidas hay un intervalo de entre dos o tres segundos antes de apagarse y comenzar la carrera. Con el actual esquema, la mitad de atrás seguirá cargando el turbo mientras el resto largó.

“Necesitamos asegurarnos de que el procedimiento de salida permita que todos los coches tengan sus unidades de potencia listas, porque la parrilla no es el lugar ideal para coches con salidas lentas”, manifestó Andrea Stella, director de McLaren, acerca de la necesidad de revisar la norma.

En la F.1 nadie quiere quedar relegado, y entre discusiones y trucos para esconder el potencial los equipos saldrán a rodar en Sakhir. La última prueba antes del inicio del calendario, el que marcará una nueva era en el Gran Circo. Ferrari tiene razones para ilusionarse.