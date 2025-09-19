Briatore habló sobre Colapinto: contra quién pelea por el segundo asiento en Alpine y cuándo se tomará la decisión

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, confirmó que Franco Colapinto es uno de los dos únicos pilotos que pelea por el segundo asiento del equipo para acompañar a Pierre Gasly a partir de la temporada 2026. El dirigente italiano descartó alternativas externas y señaló que la elección se definirá entre el argentino y el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva.

“Está entre Franco y Paul”, aseguró Briatore, responsable de la toma de decisiones estratégicas de la escudería francesa, en una entrevista exclusiva con el sitio especializado The Race. La confirmación oficial de esta “carrera de dos” deja en el camino a varios nombres que sonaban en el paddock.

A pesar de los rumores de las posibles incorporaciones de Liam Lawson o Yuki Tsunoda, en caso de una eventual salida de Red Bull, e incluso algunos talentos de la Fórmula 2, Briatore explicó no ve a nadie disponible como una verdadera alternativa para cumplir con el nivel requerido por Alpine.

Paul Aron y Franco Colapinto, los únicos candidatos para la segunda banca de Alpine en 2026, según confirmó Flavio Briatore

En ese marco, el progreso de Colapinto y las recientes buenas actuaciones de Aron en entrenamientos libres colocaron a ambos como los principales contendientes. La decisión, según el asesor italiano, dependerá del rendimiento y del potencial a largo plazo. “Paul es un gran tipo, muy rápido también. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo”, indicó.

Briatore remarcó que no tiene ningún interés personal en los pilotos, a diferencia de etapas anteriores de su carrera. “Antes me volvía loco la gente diciendo que yo manejaba al 50% de los pilotos. Ahora no manejo a nadie. No me importa. Solo me interesa elegir al mejor piloto posible para el equipo y hacer el mejor trabajo. Así de simple”, sentenció.

Aunque evitó anticipar una decisión definitiva, Briatore sugirió que necesitará “una o dos carreras más” para inclinarse por uno de los dos. El análisis se basa en una observación directa del comportamiento de los pilotos en pista, en sus tiempos y también en su capacidad para integrarse al trabajo técnico de un equipo de primer nivel.

Flavio Briatore definirá el futuro de Franco Colapinto en Alpine Alpine

En ese sentido, el dirigente reconoció que al comienzo tuvo dudas sobre Colapinto, especialmente por el tiempo que le llevó adaptarse al auto y al entorno. “Franco llegó con mucha presión, como todos los jóvenes pilotos. Es muy difícil manejar el coche, hablar con los ingenieros… Es un equipo enorme, con mil personas, mucha responsabilidad. Tal vez algunos fueron puestos en F1 demasiado pronto”, reflexionó.

Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar en las últimas presentaciones del piloto argentino. “Ahora se está viendo el progreso. Lo mismo pasa con Antonelli, Doohan… Todos necesitan tiempo. Pero Franco está avanzando”, admitió Briatore sobre el argentino.

Franco Colapinto terminó 19º y 20º (último) en los entrenamientos de este viernes en Bakú, Azerbaiyán AP Photo/Darko Bandic - AP�

También se mostró escéptico sobre la calidad de los pilotos de la actual F2, a quienes considera irregulares y por eso no ve posibilidades allí. “¿Viste las carreras? Uno gana una semana, al otro está 14°. Después hace podio, y a la siguiente vuelve a estar 12°. Es muy confuso”, comentó. En contraste, evocó el nivel dominante de figuras como Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Michael Schumacher en sus categorías previas. “Ellos eran ‘boom’. Ganaban siempre”, dijo.

Bajo esta lógica, la elección de Alpine se concentrará en observar cuál de los dos talentos internos —Colapinto o Aron— logra consolidarse mejor en el tiempo restante antes de la temporada 2026. El hecho de que Briatore haya reducido la competencia a solo dos nombres marca una señal clara para el futuro inmediato del piloto argentino. La carrera en Bakú este fin de semana, más las otras siete que quedan en el año, definirán quién se quedará con el lugar.