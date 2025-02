Flavio Briatore fue contundente acerca del desembarco de Franco Colapinto en Alpine

La presencia de Franco Colapinto en Alpine es toda una revolución. El argentino, más allá de haber desembarcado en la escudería como piloto de reserva, genera mucha atención y estuvo presente en el evento por el 75º aniversario de la Fórmula 1, realizado en el O2 Arena. Allí coincidió con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, que destacó el valor de Colapinto y habló de su potencial dentro del equipo.

El italiano, que es el principal responsable de la llegada del argentino a Alpine, aseguró sobre Colapinto que es un piloto “rápido, es rápido”. Y agregó: “Franco es un muy buen piloto, ya tiene algo de experiencia y creemos en Franco. Peleamos por tener a Franco en el equipo y para el futuro del equipo. Franco es el proyecto más importante para nosotros”.

Briatore, conocido por se un hombre que suele tomar determinaciones importantes para sus equipos y que no comulga con el romanticismo dentro de la Fórmula 1, explicó: “En la Fórmula 1 lo más importante es el tiempo. Es un buen chico, y es respetado por los sponsors y tuvo una muy buena conversación con los ingenieros. Está trabajando muy duro en estos momentos con nosotros. Estoy muy feliz”, dijo el italiano en una charla con Telenoche.

🇮🇹🎙 Flavio Briatore, en Telenoche, sobre Franco. pic.twitter.com/JWeGYBVTJL — Colapinto Info (@Colapinto43) February 19, 2025

Para cerrar, el italiano explicó que Alpine respaldará el desarrollo del argentino tras su experiencia en Williams en 2024: “Lo que puedo prometer es que vamos a dar lo mejor para que Franco alcance la mejor posición y que pueda hacer su trabajo. Eso es lo que necesitamos hacer. Realizaremos todos los esfuerzos con los ingenieros para que esté seguro que tiene el auto correcto para hacer su trabajo. Después de eso, veremos”.

También Luca de Meo, CEO de Renault, expresó su satisfacción por tener a Colapinto en Alpine y resaltó el desafío que tiene por delante para asegurarse un asiento como piloto titular: “Estoy muy feliz de que Franco haya llegado a Alpine. Creo que va a ser uno de los pilotos del futuro de la Fórmula 1 porque tiene mucho talento y sé cuánto lo quieren los argentinos. Vamos a aprovechar también su popularidad porque es algo bueno para la marca”, señaló.

🚨| FRANCO COLAPINTO EN LA HISTORIA DE FLAVIO BRIATORE 🥳



La familia está reunida pic.twitter.com/SeSBCo9hXa — 43 ★ (@ColapintoFiles) February 18, 2025

El directivo además, remarcó que el argentino se encuentra en el lugar indicado para su carrera: “Somos un equipo muy sólido, con gente muy profesional. Entonces, creo que está en un buen sitio. Estoy seguro de que Franco está muy motivado. Tiene mucho talento. Pero tiene que demostrar que es rápido. Ese es el criterio. Pero tiene todas las posibilidades”.

La mirada de Colapinto

Franco Colapinto, que a pesar de los rumores que la escudería le había pedido que no esté en la presentación de la Fórmula, finalmente estuvo en el O2 y también fue elogioso con Briatore: “Para mí es un honor y un orgullo enorme. Yo le dije muchas veces que el hecho de que me esté hablando él, que me haya tenido en la mira para contratarme, para mí fue un honor porque fue el que encontró a Schumi (Schumacher), el que creó a Fernando (Alonso) también. Es alguien con mucha historia en la Fórmula 1, es alguien que se la juega por lo que siente y por ahora no se equivocó”.

Alpine iniciará la temporada 2025 con Pierre Gasly y Jack Doohan como pilotos titulares. Sin embargo, el australiano, que afrontará su primer año en la Fórmula 1, deberá demostrar su rendimiento en las primeras carreras para consolidar su lugar en el equipo.

🎙️¿Que Briatore te haya visto a vos, qué significa?



"Para mi es un honor y un orgullo enorme, yo le dije ya varias veces que para mí que me haya tenido en la mira y me haya querido contratar y me estuviera llamando para cerrar el acuerdo que teníamos con Williams, fue un honor." pic.twitter.com/fd79oMfFk7 — 43 ★ (@ColapintoFiles) February 18, 2025

Eso fue uno de los temas en la previa al evento de la F1, por eso el australiano no pudo ocultar su fastidio ante las consultas sobre el argentino. “El año pasado era un piloto reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento presionado. Tal vez debería, no lo sé. Realmente no entiendo cómo eso es una pregunta, pero definitivamente no”.

LA NACION