Jean y Giuliano Alesi, velocidad en la sangre: el padre vendió una Ferrari F40 para que su hijo corriera en la Fórmula 2 en 2020

Con cinco jornadas de pruebas, de las que toman parte siete pilotos, Ferrari inició la pretemporada rumbo al estreno del calendario de la Fórmula 1. En la grilla de trabajo se destacarán las participaciones de Charles Leclerc, Carlos Sainz y Mick Schumacher; el monegasco y el español serán las espadas del equipo para 2021, mientras que el hijo de Michael debutará en la escudería Haas en el calendario que comenzará en Bahrein, el próximo 14 de marzo. También estarán Callum Ilott, tester de la Scuderia, Marcus Armstrong, el segundo neozelandés en manejar una Ferrari de F.1, después de Chris Amon, y Robert Schwartzman, que forman parte de la Ferrari Driver Academy.

El séptimo conductor lleva un apellido con pasado en Ferrari y eligió para las prácticas de ayer el mismo número que eligió su padre hace tres décadas, también en el circuito de Fiorano. Con el N°28, Giuliano Alesi giró en el trazado privado con la SF71H e hizo su debut en un auto de F.1; en 1990, Jean empezó su recorrido de 79 grandes premios en cinco temporadas en Ferrari, marca con la que logró su único éxito en 201 carreras.

Un triunfo, en el GP de Canadá de 1995, después del abandono a falta de diez vueltas de Michael Schumacher; 32 podios -dos en el autódromo de Buenos Aires, con Ferrari en 1995 y Benetton al año siguiente-; dos poles -ambas en Monza-, números de Jean en el Gran Circo. El sueño de Giuliano de imitar a su padre, que compitió durante 13 temporadas en la F.1, no se apaga, aunque las estadísticas y las elecciones equivocadas que tomó en 2020 lo condenaron a modificar el rumbo: sin butaca en el campeonato de Fórmula 2 de la FIA y sin recursos económicos, este año probará suerte en Japón.

Giuliano Alesi, el primer piloto en tomar contacto con la pista en la semana de ensayos de Ferrari en Fiorano; el francés, de 22 años, no tiene espacio en la Ferrari Driver Academy y sin presupuesto para correr en la F.2 probará suerte en Japón

Con cuatro años en el equipo Trident Racing -tres de ellos en la GP3 Series y el restante en F.2-, en 2020 los Alesi cambiaron de escuadra. HWA Team, que gestiona el equipo Mercedes en el DTM y que se hizo cargo de la estructura Arden Internacional cuando el equipo con base en Gran Bretaña decidió retirarse de la F.2, resultó la nueva apuesta. Pero el desafío no trajo dividendos deportivos y sí múltiples contratiempos, principalmente económicos. "En el contexto actual encontrar patrocinadores es imposible", observó Jean, acerca de los valores para asegurarle una butaca a su hijo. Pese a sus contactos y su experiencia, el apoyo financiero no aparecía y el padre decidió vender una Ferrari F40 para costear la campaña de Giuliano. "Entre tener una F40 en el garaje y ver correr a mi hijo, no lo pienso: elijo lo segundo. Quizá ya soy mayor para disfrutar de una F40", reveló.

Jean Alesi en el autódromo de Buenos Aires en 1995; ese año, el francés finalizó segundo en el Gran Premio de la Argentina, por detrás de Damon Hill y por delante de Michael Schumacher Fuente: Archivo

Un estreno convincente, con un sexto puesto en Austria, terminó siendo la mejor performance; en las 17 siguientes carreras, Giuliano apenas obtuvo un 12mo lugar como resultado destacado y para las últimas tres citas se decidió un traspaso a MP Motorsport, con el que logró escalar nuevamente a la sexta ubicación en el cierre de la temporada en Bahrein. "Apostamos por el equipo equivocado, pagando un millón de euros. No se cumplieron las promesas y cuando decidimos cambiar nos pidieron otros 80.000 euros para liberarnos", señaló Jean, que vislumbró cómo se quebraba el sueño de Giuliano, que en 2019 estuvo involucrado en el accidente en el que murió Anthoine Hubert, en Spa-Francorchamps.

Giuliano Alesi fue captado por Ferrari junto con Charle Leclerc, quien el martes probará en Fiorano

Una campaña decepcionante y la decisión de Ferrari Driver Academy de desafectarlo de su estructura, a la que Giuliano se unió junto con Leclerc cuando era piloto de GP3, motivaron la búsqueda de nuevos horizontes, y en Japón, de donde es oriunda su madre, estará su futuro en 2021. Mientras, el francés, de 22 años, intentó adquirir la mayor experiencia en la prueba que le ofreció la Scuderia ayer en Fiorano, donde fue el primer piloto en tomar contacto con la pista en la semana en la que Sainz conducirá por primera vez una Ferrari de F.1.

