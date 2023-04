Fórmula 1 caliente: las duras críticas de varios pilotos para los neumáticos oficiales

escuchar

Tras el Gran Premio de Australia se desató una infinidad de críticas. Accidentes en las tribunas, invasión de los fanáticos a la pista mientras los vehículos todavía estaban rodando... Y en las últimas horas llegaron los cuestionamientos para los neumáticos de Pirelli, ya que se los considera uno de los principales problemas en los accidentes que se desencadenaron en Melbourne.

El más duro con la empresa que se encarga de los neumáticos en la Fórmula 1 fue el piloto de McLaren Lando Norris, que comentó: “No puedo describir lo mal que está el agarre. Tenemos un [neumático] blando que tiene 65 grados [centígrados] y no puedo describir el poco agarre que hay en la pista. No es una mala temperatura. Pero el neumático no funciona en esta superficie con esta temperatura del neumático ”.

El británico, que finalmente se clasificó sexto, dijo sobre los comisarios que pidieron banderas rojas y posiciones en la salida de los autos de seguridad: “Nada en contra de ellos, pero las personas que toman decisiones no saben lo que sucede dentro del auto”.

Lando Norris fue muy duro con Pirelli https://twitter.com/LandoNorris

Norris dejó en claro que la poca adherencia fue la principal causa de los incidentes entre varios de los pilotos: “Por la falta de agarre es que se vio a todos yendo de frente en la curva 1 y bloqueando... Literalmente no proporciona agarre, por lo que tienes que frenar tan pronto que lo que genera es caos e incidentes”. El piloto de McLaren dio a entender que la especificación actual de Pirelli de 23 pulgadas, en llantas de 18 pulgadas, no estaba a la altura del estándar de F1, y calificó a la goma de “ terrible ”.

Respecto de ese tema, el piloto británico agregó: “Si los neumáticos se sintieran como si nos dieran algo de agarre, creo que serías capaz de ver una buena carrera sin caos y algo de torpeza y cosas así. Es simplemente difícil. Necesitamos un neumático que nos dé más agarre; uno que se sienta como si estuviera en un auto de Fórmula 1 en la cima del automovilismo y, en este momento, en un día como hoy, se siente bastante mal ”.

No sólo Norris le apuntó a los neumáticos de Pirelli, sino que también Logan Sargent, de Williams, que fue protagonistas de uno de los accidentes en el GP de Australia tras la tercera reanudación de la prueba, señaló la falta de agarre como el problema más grande. El debutante estadounidense se centró en la temperatura de los neumáticos: “Cuando pisé el freno, nada estaba a la temperatura: los neumáticos, los frenos. Solo toqué los frenos y bloqueé ambos frentes de inmediato. Tengo que volver a mirar cómo se dio todo y ver qué pasó, pero definitivamente se sintió extraño porque sentí que había frenado en un lugar similar en las dos salidas anteriores”.

