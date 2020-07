Lewis Hamilton y Lando Norris, el abanderado y el mejor escolta en la lucha contra el racismo que enseñó la Fórmula 1; los pilotos analizan formar con la rodilla en la tierra en la apertura de la temporada, el domingo, en el Gran Premio de Austria

La Fórmula 1 reaccionó tarde, pero ensayó maniobras para disimular esa ausencia de timing para repudiar y pedir justicia por el asesinato del ciudadano negro George Floyd, a manos del agente blanco Derek Chauvin, un acto que provocó una conmoción social y desembocó en una escalada de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en el mundo.

Lewis Hamilton es el abanderado en la batalla contra el segregacionismo, una lucha que combate desde niño en la calle, en la escuela, y no dudó, hace un mes, en alzar la voz frente a la ausencia de pronunciamiento del Gran Circo . De 35 años, las seis coronas de F.1 lo exponen como piloto estrella y en un ícono de la categoría; es un referente que también deja una huella en los apellidos más jóvenes del paddock. Lando Norris, británico como Hamilton, aunque con apenas 20 años y 21 Grandes Premios, se ofrece como un escudero en la cruzada y anticipó que los pilotos están discutiendo la posibilidad de formar con la rodilla en tierra en la carrera de apertura de la temporada, el domingo, en el Red Bull Ring, de Spielberg, un modelo de protesta que visibilizó Colin Kaepernick, el mariscal de campo de la NFL.

"Algunos pilotos ya están hablando sobre realizar ese acto. Creo que lo vamos a hacer, será una especie de formación. Se terminará de discutir el viernes, después de la charla informativa con la Gran Prix Drivers Association. Debemos demostrar nuestra preocupación, nuestro rechazo y nuestro respeto", comentó Norris, que en Austria y al igual que Hamilton y Valtteri Bottas lucirá en el halo del auto el mensaje "End Racism". "No es justo que las personas reciban un trato diferente debido a su raza. Este deporte llega a millones de personas y cuanto más podamos hacer como pilotos, equipos y como comunidad en la F.1, mayor será el impacto", agregó el piloto de McLaren, en una charla con la BBC.

Spielberg, el escenario del Gran Premio de Austria; la cita que inaugurará la temporada 2020 de Fórmula 1 y podría marcar un hecho histórico con una parrilla en formación contra el racismo

La campaña BlackLivesMatter que abrazó Hamilton, un activista que participó en las marchas en Londres, agitó al Gran Circo. El CEO de Liberty Media, Chase Carey, donó un millón de dólares para fomentar la diversidad y la inclusión dentro de la F.1. Una Fundación, en la que colaborarán pilotos y equipos, entregará oportunidades de educación y empleo a los colectivos menos representados en la categoría.

"Nos abrió los ojos y puso el foco en una cuestión que resulta ineludible. Debemos apoyar esta campaña porque también la F.1 tiene que cambiar en ese sentido. Es un deporte dominado históricamente por los blancos. Lewis [Hamilton] hizo que naciera en nosotros esa conciencia y debemos estar a su lado para acompañarlo. No solo a él, a todo el movimiento por los derechos civiles de la población negra y de las minorías", relató Norris, que cuando en las redes sociales pidió apoyo a la iniciativa recibió la peor de las respuestas: perdió 800 mil seguidores. "Uno intenta hacer lo que es bueno y lo que es correcto, pero también mucha gente no cree en ello. Igualmente, si no creen en eso, entonces estoy feliz de que me dejaran de seguir", apuntó Lando, que compartirá por último año equipo con el español Carlos Sainz.

Hamilton, el respaldo de Mercedes y la crítica a Ecclestone

"Una promesa pública de que mejoraremos la diversidad de nuestro equipo y un posicionamiento claro en contra del racismo y todas las formas de discriminación", anunció Mercedes, que en la temporada 2020 abandonará el color plata que identifica a la escudería de Brackley y presentará de negro a los modelos W11 que conducirán Hamilton y Bottas ; los pilotos también vestirán con buzo negro y adaptarán el diseño del casco. Rechazar el racismo con los colores, cuando éstos son representativos a la marca, es un gesto hacia su mejor espada, con la que negocia extender el contrato que finalizará cuando termine el calendario. Pero también es un intento por disculpar la historia: en la década del 30, las carreras de Grand Prix se volvieron una herramienta de propaganda de la dictadura nazi y las Flechas Plateadas en algunas ocasiones llevaban pintadas la cruz esvástica.

El modelo W11 de Mercedes lucirá de negro, color que reemplazará al mítico plata que identifica a la escudería; un gesto para Lewis Hamilton y un modo de disculpar la historia: en la década del 30, en algunas oportunidades los autos llevaron la cruz esvástica Fuente: Reuters

"Es muy importante que aprovechemos este momento para educarnos como individuos, marcas, empresas, para hacer cambios importantes en lo que se refiere a igualdad e inclusión. Viví el racismo, también observé cómo lo sufrieron familiares y amigos. Cuando hablé con Toto [Wolff, el director ejecutivo de Mercedes-AMG F.1] de mis esperanzas sobre lo que podemos conseguir como equipo, le dije que era importante que nos mantuviéramos unidos, y me gustaría agradecerle a él y a la junta de Mercedes por escucharme, entenderme y hacer esta importante declaración de que queremos cambiar y mejorar. Queremos construir un legado que vaya más allá del deporte", dijo Hamilton, acerca de la medida que adoptó la estructura.

Toto Wolff, el directo ejecutivo de Mercedes-AMG F.1, y Lewis Hamilton, una fórmula que toma decisiones trascendentes en los Grandes Premios y también en la lucha contra el racismo y a favor de la diversidad en la Fórmula 1 Fuente: Reuters

Wolff fue uno de los primeros en apoyar al británico cuando pidió una reacción a quienes conforman la F.1, tras el asesinato de Floyd, y ahora, después de recibir un llamado de su piloto estrella, renovó ese compromiso: "El racismo y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad, nuestro deporte y nuestro equipo. quería sabe qué clase de ejemplo podemos dar como equipo, algo que fuera más allá de dos publicaciones en redes sociales. Las buenas ideas no son suficientes si permanecemos en silencio, por lo tanto, queremos usar nuestra voz para defender el respeto, la igualdad. Daimler y los patrocinadores estuvieron de acuerdo", alentó el hombre que diseñó y reorganizó al equipo que arrasa desde 2014, también el que admite que "solo hay un 3% de afroamericanos en nuestro equipo y tan solo el 12% del personal son mujeres. Esa falta de diversidad demuestra que necesitamos nuevos enfoques. Hay muchos talentos a los que se las ha cerrado la puerta de la F.1 por esos motivos, queremos cambiar eso".

Lewis Hamilton, un activista en las marchas y también desde las redes sociales; el séxtuple campeón de la Fórmula 1 agitó a la categoría con sus mensajes, descubrió apoyo en pilotos y también fustigó declaraciones de Bernie Ecclestone Fuente: Reuters

Durante el forzoso receso que provocó la pandemia mundial de Covid-19, Hamilton utilizó las redes sociales para desafiar a los poderosos. "Veo a los que se están quedando en silencio. Algunos, las más grandes estrellas, se mantuvieron en silencio en medio de la injusticia. No hay una señal de nadie de mi industria que por supuesto es un deporte dominado por los blancos. Soy una de las pocas personas de color, entonces protesto solo. Había pensado que dijeran algo al respecto, pero no se levantaron y se pusieron a nuestro lado. Solo quiero que se sepa que los conozco y los estoy viendo", publicó en Instagram, un posteo que generó que Norris y Sainz -ambos de McLaren-, Charles Leclerc (Ferrari), George Russel y Nicholas Latifi -los dos de Williams- y Daniel Ricciardo (Renault) se sumaran a la campaña.

En su lucha, Hamilton fustigó a Bernie Ecclestone, el ex patrón de la F.1 que ensayó comentarios racistas y recibió durísimas respuestas. "En muchos casos, los afroamericanos son más racistas que los blancos", apuntó el ex N°1 del Gran Circo. "Está fuera del deporte, es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios de ignorante e ineducado. Tiene sentido ahora para mí que nada fue dicho o hecho para hacer nuestro deporte más diverso o para hacerse cargo del abuso racista. Si alguien que manejó el deporte durante décadas tiene esa falta de comprensión de los problemas con los que lidiamos nosotros los negros cada día, ¿cómo podemos esperar que toda la gente que trabaja por debajo de él lo entienda? Esto empieza por lo más alto", se despachó Hamilton, que también recibió la solidaridad de la F.1: "Estamos completamente en desacuerdo con los comentarios de Bernie Ecclestone, que no tiene cabida ni en la F.1 ni en la sociedad moderna. El Sr. Ecclestone no tiene ningún rol con la F.1 desde que dejó la organización en 2017 y su título honorífico de CEO emérito expiró en enero de 2020", rezó el comunicado.