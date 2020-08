Lewis Hamilton, líder del campeonato mundial de Fórmula 1 Fuente: Reuters

Como los demás espectáculos deportivos, la Fórmula 1 se llenó de incertidumbre cuando apareció la pandemia. Se le dieron de baja varias carreras, e importantes (Mónaco, Francia, Australia) y no supo cuántas podría organizar. Era posible que de las 22 pautadas lograra hacer unas pocas, al punto de que al principio tuvo apenas ocho confirmadas.

Luego fue sumando otras, pero no toda novedad era positiva: decidió no concurrir a América por este año, con lo cual se quedaron sin participación Estados Unidos, Canadá y Brasil. Pero con el desplazamiento del epicentro de la Covid-19 se le reabrió el mercado asiático, y así la categoría anunció cuatro grandes premios ratificados, todos en el continente más grande: Turquía, Bahréin, Sakhir y Abu Dhabi. Consecuentemente, la Fórmula 1 ya dispone de 17 estaciones en su calendario, y no lo ha declarado definitivo.

Turquía retorna a la categoría, que se presentó por última vez allí en 2011; su carrera será el 15 de noviembre. Bahréin sacó recompensa extra: organizará dos grandes premios, el de Bahréin y el de Sakhir, en fines de semana consecutivos, 27-29 de noviembre y 4-6 de diciembre. Y Abu Dhabi mantiene el privilegio de cerrar el certamen, con la posibilidad de definir a los campeones de pilotos y constructores, el 13 de diciembre.

Ayer quedó descartado definitivamente por este año el gran premio chino, que estaba en suspenso. Sí mantiene esa condición de indefinido uno que sería debutante en caso de tener lugar, el de Vietnam. Pero ya con el número total de 17 carreras en la temporada, la pérdida de fechas sería restringida a cinco, apenas. Un éxito en el año del coronavirus.

Eso no es todo. La organización de la F. 1, a cargo de la empresa Liberty Media, está pensando en algo más, en otro triunfo parcial contra la pandemia. "Podemos confirmar que algunas carreras estarán abiertas a un número limitado de aficionados", anticipó la compañía estadounidense en un comunicado. Por ahora hay dos promotores que se mostraron interesados en tener espectadores en las tribunas: los de Rusia, que tendrán su carrera el 27 de septiembre, y los de Portugal, que harán que por primera vez el circuito de Portimão albergue Fórmula 1, el 25 de octubre.

No sólo ese autódromo estará de estreno en la máxima categoría. Tendrá su primera experiencia también el italiano Mugello, un escenario espectacular usualmente utilizado para pruebas y que será visitado para la competencia del 13 de septiembre.

Por lo pronto, este fin de semana habrá acción en un coliseo de la F. 1: Spa-Francorchamps, Bélgica, sede de la séptima fecha.