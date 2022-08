Fórmula 1: Daniel Ricciardo y McLaren confirman un divorcio tan esperado como estrepitoso

El piloto australiano Daniel Ricciardo dejará McLaren al termino de esta temporada, un año antes de lo previsto de un contrato que tenía como fecha original hasta fines de 2023, según anunció el miércoles la escudería británica de Fórmula 1.

”McLaren Racing y Daniel Ricciardo pueden confirmar que el contrato de Daniel para 2023 ha sido rescindido de manera anticipada, y ambas partes se pusieron de acuerdo para que abandone el equipo al final de la temporada 2022″, señaló la escudería en un comunicado. Ricciardo, que llegó a principios del año pasado a McLaren, nunca se asentó en el equipo. Pese a su victoria en el Gran Premio de Italia de 2021 en Monza, el australiano, de 33 años, no ha brillado: luego de un octavo puesto en el Mundial del pasado año, se halla actualmente en la duodécima posición, por detrás de su compañero Lando Norris, séptimo antes del Gran Premio de Bélgica que se disputará el domingo.

”Nos hemos esforzado mucho de ambos lados, pero no funcionó como queríamos”, declaró Ricciardo en las redes sociales. “El equipo decidió hacer un cambio para la próxima temporada. Hemos hablado mucho, pero, al final, hemos convenido de mutuo acuerdo que era lo correcto para todos”, prosiguió.

Mientras que el británico Norris, de 22 años, tiene asegurado su futuro en la firma de Woking (Inglaterra), el nombre del segundo piloto McLaren para 2023 se anunciará “en su momento”, precisó McLaren. El puesto que deja libre Ricciardo podría ser ocupado por otro australiano, Oscar Piastri, quien se ha visto envuelto en una polémica por la salida del español Fernando Alonso de Alpine.

A principios de agosto, la escudería Alpine anunció que Piastri, de 21 años y que actualmente es su piloto de reserva, sería titular el próximo año, en lugar de Alonso, que ha fichado por Aston Martin. Pero Piastri rápidamente desmintió la noticia, y aseguró que no ha firmado ningún contrato con Alpine para el próximo año. Según la prensa especializada, habría alcanzado un acuerdo con McLaren.

De confirmarse esta información, Ricciardo podría fichar por Alpine para seguir en la Fórmula 1. El australiano, que logró siete victorias con Red Bull, ya compitió con Renault (predecesora de Alpine) en 2019 y 2020. Aunque “todavía no está seguro” de su futuro, Ricciardo, uno de los pilotos favoritos de los aficionados a la máxima categoría, afirma que aún conserva la “llama” de la Fórmula 1.

La decisión de romper la relación con Ricciardo es “un día triste” para McLaren, pero la alianza simplemente no estaba funcionando, dijo el miércoles el presidente ejecutivo del equipo, Zak Brown. El líder del team dijo que el ganador de 8 grandes premios había aportado mucha energía al equipo y que echarían de menos su visión positiva.

El mejor momento: Norris y Ricciardo, en lo más alto del podio en Monza, en el GP de Italia 2021 Archivo

”Hoy es un día triste porque las cosas no han funcionado como esperábamos”, dijo el estadounidense, y remarcó que considera al piloto como una gran persona con la que ha vivido buenos momentos. ”Estamos en un negocio (...) y tenemos que centrarnos en el rendimiento final, y le deseamos lo mejor a Daniel”, destacó Brown, indicando también que no existe mala voluntad entre el McLaren y el piloto.

Preguntado por una posible reacción de los aficionados después de que el equipo descartara al piloto cuando aun tenía un año de contrato por delante, el director Andreas Seidl destacó el esfuerzo realizado para que las cosas funcionaran. ”Hemos intentado todo lo posible por ambas partes. Desgraciadamente no pudimos hacer que funcionara, lo que obviamente también es mi responsabilidad”, dijo.

Ricciardo, a los 33 años, deberá buscar otra butaca en la máxima categoría Bradley Collyer - PA Wire

La decisión en su momento de terminar el vínculo con Red Bull Racing (RBR) resultó el comienzo de un camino serpenteante para Daniel Ricciardo. Aquella fue una apuesta que asomó valiente, pero que los resultados convirtieron en desazón. Un cambio de aire que empezó a asfixiarlo, porque en el proyecto Renault no descubrió las promesas ensayadas y la aventura en McLaren lo dejó a la sombra de Lando Norris. De todos modos, el gran bromista confía en encontrar otro camino: “No me estoy retirando del deporte. Sé que no siempre ha sido fácil, pero ¿quién lo quiere fácil?”