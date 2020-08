Fórmula 1: el desastre de Ferrari y la dedicatoria de Hamilton a Black Panther

Sebastian Vettel partirá en el puesto 14° en el circuito de Spa-Francorchamps. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2020 • 12:49

No parece encontrar una luz al final de un túnel que luce interminable y aparentemente hermético. En medio de la tempestad que vive en la Fórmula 1, en Ferrari siempre hay espacio para algo menos luminoso. En el legendario circuito de Spa-Francorchamps, que le da forma al GP de Bélgica, la Scudería de Maranello había celebrado las carreras de 2018 y 2019. Ahora, sin encontrar respuestas en el SF1000 desde que se inició la temporada, Sebastian Vettel y Charles Leclerc saldrán muy relegados en la parrilla.

El 2020 se le está haciendo eterno a Vettel, con las valijas ya hechas en lo que es su temporada final a bordo de una Ferrari. Tanto él como la Scudería no levantan cabeza. Fue en este mismo país donde el alemán ganó su penúltima carrera en la F.1 en agosto de 2018 (la última resultó en Singapur 2019). Lo mismo corre para Leclerc: su monoplaza sigue destapando carencias, y pocos recuerdan que en Bélgica 2019 el monegasco había celebrado su primer triunfo en la máxima categoría.

Todo menos divertida se anticipa la carrera para los pilotos de Ferrari, que quedaron fuera de la tercera tanda clasificatoria en la que resultó ser la peor sesión del año para ellos, que compartirán la séptima fila en la partida. Lentos en las zonas rápidas, inestables en las subidas, la clasificación se vivió como un martirio para. Ninguno de los dos coches logró siquiera avanzar a la Q1 (Leclerc saldrá en el puesto 13°, Vettel en el 14°). Una vez más, la pole position quedó en manos de los Mercedes: adelante Lewis Hamilton y Valtteri Bottas marcaron el ritmo. Mientras la marca italiana se hunde, del otro lado todo se vive con sonrisas.

El GP de Bélgica será el último del calendario en que los equipos podrán modificar el mapa de los motores entre la qualy y la carrera. Hasta el momento, las siete clasificaciones fueron de Mercedes: cinco poles de Hamilton, las restantes de Bottas. La realidad de Vettel lo tiene hoy peleando con los Williams, Haas y Alfa Romeo. Y con una tirantez que volvió a exponerse en el GP de España, donde terminó en el séptimo lugar. En Barcelona, a 20 giros del final, el alemán consultó al equipo sobre el plan de carrera: "¿Llegar al final con estas gomas? ¿Y me lo dices ahora? Podrías haberlo pedido tres vueltas antes".

"Más de lo que se hizo no se podía hacer. Es un cuadro de nuestra realidad y esto es lo que esta máquina puede dar en este circuito de Bélgica", reconoció Vettel.

El piloto alemán de Ferrari, Sebastian Vettel, había ganado en Bélgica en el GP de 2018. Fuente: AFP

El piloto alemán, que en 2021 será reemplazado por el español Carlos Sainz (hoy en McLaren), trata de ver la situación con optimismo. "Limitamos los daños. La lucha en el centro del grupo es divertida, pero queremos más", aseguró. "No miro lo negativo ni lo malo. Es sólo una muestra de respeto: devolver al equipo todo lo que tengo, independientemente de la cantidad de carreras que me quedan", afirmó 'Seb'.

Rápido y con ondulaciones, al trazado de Spa-Francorchamps, de 7004 metros -el más largo de la actualidad de la F.1- se lo conoce como el "Tobogán de las Ardenas" y sus sectores célebres son Eau Rouge y Raidillon. "No hay mucho más por hacer", se le escuchó decir a Leclerc por radio apenas quedó eliminado en la Q2. "Realmente no se siente bien, y es triste ver a Ferrari tan abajo. Como siempre, nuestro trabajo como pilotos es dar lo mejor de nosotros, y eso es exactamente lo que estoy intentando y lo que Seb está intentando hacer en el coche", remarcó Leclerc.

El monegasco también padeció una "puesta a punto errada desde el primer día", a decir de su compañero, que destacó que "hoy incluso estuvimos cerca de quedar afuera en el primer corte".

"Nos falta ritmo en este momento. Tenemos que trabajar duro para recuperar, pero no espero milagros para este fin de semana", había avisado el corredor de 22 años, vencedor en dos competencias en su recorrido en la F.1.

Mattia Binotto, el jefe de equipo del Cavallino Rampante, intenta dar manotazos que eviten más desbarajustes. Pero la realidad mostró que hoy resultó uno de los días más negros de la historia reciente de Ferrari. "No hay duda que es una situación difícil. No podemos estar felices, no puedo ser feliz ni ninguno de nosotros", dijo. Y añadió en Sky Sports F1: "El problema está relacionado con este fin de semana. No hemos podido entender cómo hacer que los neumáticos funcionen. Este es el mismo coche de las carreras pasadas, al igual que el de nuestros rivales, así que hay algo que no trabaja para nosotros porque estamos más retrasados de lo que deberíamos".

La próxima carrera será en la catedral de Monza, que tampoco tendrá público debido a la pandemia de coronavirus. Lo que hasta un tiempo atrás se vivía como una fiesta para Ferrari, con miles de personas en las tribunas, quizás sea la mejor noticia para los de Maranello. Lo único que le falta a la emblemática marca sería recibir abucheos en su propia casa.

El homenaje de Hamilton a Black Panther

Hamilton logró la pole position del Gran Premio de Bélgica, su quinta pole en siete carreras en 2020, y se la dedicó al actor estadounidense Chadwick Boseman, fallecido a consecuencia de un cáncer.

Lewis Hamilton homenajeó a Chadwick Boseman, que falleció a los 43 años a causa de un cáncer de colon. Fuente: AP

En la sesión de clasificación, Hamilton superó a su compañero de equipo Bottas -por medio segundo- y a dos pilotos que fueron compañeros en el pasado, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Daniel Ricciardo (Renault).

"Al despertarme conocí la triste noticia de la muerte de Chadwick. Este 2020 era de por sí difícil y esta noticia me conmocionó. No fue fácil reencontrarme a mí mismo, pero sabía que tenía que ir a la pista y pilotar a la perfección", dijo el séxtuple campeón del mundo. Protagonista de la película 'Black Panther' en 2018, Boseman, de 43 años, se convirtió en el primer actor en encarnar a un superhéroe negro.