Prendió fuego una Ferrari para un video viral y ahora deberá enfrentar a la Justicia

Uno de los canales automovilísticos más controvertidos en YouTube es WhistlinDiesel, que tiene un contenido en el que suele llevar los vehículos al límite, con el que logró construir una audiencia masiva a base de rupturas mecánicas, destrucción y desafíos al sentido común.

Uno de sus capítulos más recordados fue hace dos años, cuando Cody Detwiler —líder del proyecto y rostro del canal— condujo temerariamente un Ferrari F8 Tributo a través de una plantación de maíz seco. Como era de esperar, el superdeportivo no estaba diseñado para ese terreno ni para condiciones de rally.

El Ferrari F8, pensado para asfalto y alta velocidad en pista, posee un sistema de refrigeración y una configuración del motor muy sensibles a la acumulación de polvo y a la falta de flujo de aire. Bajo esas circunstancias extremas, el motor se sobrecalentó y terminó incendiándose. Las llamas se propagaron con velocidad, al punto de alcanzar la minivan del equipo de producción, que quedó completamente calcinada.

El Ferrari F8 a toda velocidad por un maizal seco

Más allá del impacto visual y la espectacularidad buscada para la audiencia, el episodio dejó al descubierto otro aspecto central: el riesgo de utilizar un vehículo fuera de los escenarios para los cuales fue concebido. Forzar una mecánica de alta performance en entornos para los que no fue desarrollada no solo implica la destrucción del propio auto, sino que puede desencadenar consecuencias que exceden ampliamente la intención original del contenido.

El fuego se expandió rápidamente como consecuencia del terreno en el que circulaba con el Ferrari

En zonas rurales y secas, por ejemplo, una chispa, una fuga o una temperatura extrema pueden convertirse rápidamente en un incendio fuera de control. En este caso, las llamas afectaron al equipo de filmación, pero podrían haber alcanzado terrenos privados, cultivos, infraestructura agrícola e incluso expandirse a mayor velocidad y poner en peligro vidas humanas.

El F8 no esta diseñado para ese terreno ni para condiciones de rally

Hasta ese momento, el episodio se consideraba simplemente otro exceso propio del youtuber. Sin embargo, la historia acaba de incorporar un giro judicial que pone al creador bajo un nuevo foco mediático. En su cuenta de Instagram, Detwiler anunció recientemente su arresto y compartió fotos y videos del procedimiento. En las imágenes puede verse que la causa de la detención fue evasión de impuestos, vinculada directamente con la compra del Ferrari utilizado en aquel video.

Detwiler junto a los dos modelos en llamas dos años atrás

Detwiler quedó en libertad bajo fianza, pero deberá comparecer ante la justicia en el condado de Williamson, Tennessee. La causa podría implicar sanciones económicas significativas y antecedentes penales.