El circuito de Spa-Francorchamps, donde el domingo se correrá la séptima fecha del calendario, forma parte de los trazados emblemáticos de la Fórmula 1. Al cabo, es el escenario donde Max Verstappen tratará de ser el piloto que arruine el dominio absoluto de Mercedes esta temporada. Y en esa lucha por liderar la tabla, el holandés volvió a convertirse en la principal amenaza para la escudería inglesa.

Valtteri Bottas marcó el ritmo por delante de su compañero de equipo en Mercedes Lewis Hamilton en las primeras prácticas del viernes. El finés, que hoy cumple 31 años, completó los siete kilómetros del circuito de Spa-Francorchamps en 1:44.493 segundos, superando a Hamilton por apenas 0,069 segundos en una mañana fría y nubosa. Allí Verstappen volvió a ser el mejor del resto, logrando el tercer puesto con su Red Bull.

En tanto que en la segunda tanda de ensayos el holandés firmó el mejor registro (1:43.734) por delante del sorprendente Renault de Daniel Ricciardo (1:43.792). En un clima que promete lluvias para el fin de semana, todavía es pronto para sacar conclusiones pero Verstappen estará al acecho de los Mercedes un fin de semana más.

"Me da igual quedar segundo o tercero en el Mundial, no me vale. Lo único que me vale es ganar", había dicho Verstappen en una reciente entrevista. Ahora mismo, el holandés es segundo en el campeonato con 95 unidades. Está detrás de Hamilton, que mira desde arriba con 132 puntos. Se sabe: el joven de 22 años es un campeón mundial en potencia.

No obstante, Verstappen encara con cautela esta cita del calendario en Bélgica. El holandés se retiró dos veces en los últimos tres años en la pista más larga de la F.1. "Es cierto que en los últimos años ha habido algunos altibajos en términos de resultados para nosotros, pero nunca se sabe. No esperamos que esta carrera sea nuestra favorita este año. No se adapta de la mejor manera a nuestro paquete, pero estaremos presionando duro como lo hemos hecho en cada carrera y maximizando el resultado como equipo", admitió el corredor en estos días.

Para Ferrari, por su parte, la situación se mostró recurrente y preocupante: en la segunda tanda de pruebas Charles Leclerc terminó 15º y Sebastian Vettel 17º. A 48 horas de la carrera el piloto alemán de la escudería italiana tuvo que lidiar una y otra vez con su coche y se permitió algunas frenadas hasta terminar casi dos segundos por detrás del tiempo cronometrado por Verstappen.

La paradoja es que la escudería de Maranello salió vencedora en las dos últimas visitas a Spa: en 2008 venció Vettel, mientras que el año pasado el ganador resultó Leclerc. No parece ser este el año para celebrar un nuevo triunfo.

Sin público y respetando todos los protocolos de sanidad dispuestos, el GP de Bélgica tendrá 44 vueltas en el espléndido Circuito de Spa-Francochamps de 7,004 kilómetros con un total de 20 curvas. Después de esta fecha, habrá doble jornada en Italia: en Monza, el 6 de septiembre y en la Toscana el fin de semana siguiente. Para finalizar la temporada luego seguirán Rusia, Alemania, Portugal y el cierre, otra vez, en Italia en el mítico circuito de Ímola.

Esta semana se confirmó que se añadieron cuatro fechas nuevas al calendario: Turquía, el 15 de noviembre. Bahréin, el 29 de noviembre, Sakhir, el 6 de diciembre, mientras que el certamen se cerrará en Abu Dhabi el 13 de diciembre.

La particularidad es que los responsables del Circuito Internacional de Bahréin anunciaron que el Gran Premio de Sakhir se llevará a cabo en la pista exterior de 3.543 metros. Tras un análisis de los diferentes variantes del circuito la F.1 concluyó que el trazado perimetral es la opción más adecuada para la segunda de las carreras que se realizarán en territorio bareiní.

"Nuestra pista perimetral nunca ha sido utilizada para carreras internacionales competitivas, así que será un nuevo y emocionante desafío para todos los participantes", aseguraron en relación al circuito corto y rápido.