“Sin espíritu”, el seleccionado de básquetbol de Ucrania fue obligado a jugar y el público español lo aplaudió en el final

Entre todas las entidades deportivas internacionales que se expresaron de forma condenatoria para con Rusia por la invasión a Ucrania no figura la Federación Internacional de Asociaciones de Básquetbol, FIBA. De hecho, ésta no contempló la situación del seleccionado de Ucrania, que se encontraba “sin espíritu” pero debió salir a jugar contra España por la eliminatoria europea para el Mundial Filipinas-Indonesia-Japón 2023.

En Córdoba, sur de España, el conjunto del este de Europa fue vapuleado por el campeón del mundo, con un 88-74 que lució más piadoso que el desarrollo del juego. De hecho, los visitantes ganaron el último cuarto por 28-15, cuando la tensión deportiva ya había caído por la enorme supremacía del local (73-46 al cabo del penúltimo período).

Las lágrimas de jugadores ucranios no se debieron a la derrota a manos de España; la invasión rusa alteró sus ánimos. Twitter

La selección ucrania, competitiva en el básquetbol aunque usualmente inferior a la española, estaba “sin espíritu” por la invasión de Rusia al territorio de su país, que ya cobró más 130 vidas este jueves. Tanto era así que el plantel suspendió su último entrenamiento previo el partido, unas horas antes del compromiso por la cuarta fecha del camino a la Copa del Mundo.

Ambos conjuntos debían enfrentarse nuevamente el próximo domingo, pero en Kiev, la capital ucrania. Hace unos días FIBA prohibió a la federación del país limítrofe con Rusia ser sede de ese encuentro, dada la amenaza de una guerra. Entonces la entidad nacional pidió a la mundial cambiar la fecha del enfrentamiento, y tras una consulta con su propia Oficina Regional Europea y su asesor en seguridad, FIBA accedió y lo postergó para durante o después de la ventana de junio.

La FIBA obligó al seleccionado de básquet de Ucrania a disputar el partido ante España. Un disparate. Los jugadores ucranianos ingresaron y se retiraron del estadio entre lágrimas. Así los despidió el público español 👇pic.twitter.com/JMifvQkMec — VarskySports (@VarskySports) February 24, 2022

Más allá de eso, tras la victoria española, que deja al local con marca de 3-0 en la eliminatoria y al visitante con registro de 1-2, el público en el estadio de Córdoba reconoció a los basquetbolistas ucranios por haber jugado y luchado en ese estado anímico. Los espectadores aplaudieron a los jugadores de amarillo en su salida de la cancha, algunos de los cuales tenían lágrimas y otros portaban una bandera de su país.

Por otra parte, la Euroliga, organización que lleva adelante una suerte de Copa Libertadores europea pero que es independiente de FIBA, sí condenó la acción bélica de Rusia y suspendió tres encuentros que involucraban a clubes rusos: Zenit vs. Barcelona, Baskonia vs. Unics Kazán y Bayern München vs. CSKA.