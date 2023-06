Fórmula 1: el italiano Giancarlo Fisichella admitió que fue un error aceptar correr en Ferrari, pero no se arrepiente

escuchar

A pesar de llevar su país de origen como uno de los principales rasgos de su identidad, desde hace ya mucho tiempo la escudería Ferrari no goza del éxito de pilotos italianos en la Fórmula 1. Hay que remontarse 30 años para encontrar la última temporada en que tuvo uno como titular, aquélla de 1992 en la que Ivan Capelli apenas llegó a terminar tres de las 16 carreras. La última victoria de un italiano con el Cavallino Rampante retrotrae a 1985, cuando triunfó Michele Alboreto en Nürburgring. Y desde Giancarlo Fisichella en 2009 nadie de esa nacionalidad siquiera ha protagonizado una competencia con los autos rojos de Maranello.

La experiencia de “Fisico”, ex piloto de Jordan, Benetton, Sauber y Renault, en aquel momento no fue precisamente un éxito. Después de comenzar la temporada corriendo por Force India y de un segundo lugar en Spa-Francorchamps, el romano entró como reemplazante del brasileño y entonces subcampeón mundial Felipe Massa, que sufrió un grave accidente cuando una rueda del coche de Rubens Barrichello impactó en su casco en Hungría. Fue aquel rendimiento en Bélgica lo que llevó a Ferrari a consultarlo para su incorporación. “Se pusieron en contacto conmigo poco después de la carrera. Mi mánager me dijo: «Giancarlo, hay una posibilidad. Preparate, pensalo. Hay una oportunidad de ir a Ferrari para las próximas cinco carreras»”, recordó Fisichella.

El buen rendimiento de Fisichella en Force India hizo que Ferrari se interesara por el italiano; Vijay Mallya le permitió salir del equipo asiático. AFP

Poco después, las conversaciones fueron acelerándose como consecuencia del flojo desempeño del primer suplente de Massa, el también italiano Luca Badoer. “Por supuesto, teníamos que hablar con Force India, Vijay Mallya [propietario del equipo asiático] y Ferrari, pero había una posibilidad. Dos días después, un martes, me llamó y me dijo: «Giancarlo, mañana nos espera [Stefano] Domenicali en Maranello». Fui, hablé con Stefano y con Vijay. Él tuvo la amabilidad de dejarme ir a Ferrari”, reconoció Fisichella hablando con el sitio Beyond The Grid.

Sin embargo, desde el primer momento el ex compañero de Fernando Alonso sintió que podía estar cometiendo un error. ¿Por qué aceptó? Un italiano en Ferrari: el factor emotivo. “En alguna parte, interiormente, sabía que estaba equivocándome al ir a Ferrari, pero era mi sueño desde que era pequeño y estaba cerca del final de mi trayectoria en la Fórmula 1. Dije que sí rápidamente, no podía decirle que no a Ferrari”, recuerda Fisichella, que acumuló tres triunfos en su campaña, pero ninguno en la Scuderia (dos en Renault y uno en Jordan). No le fue sencillo al romano. En absoluto. “Fue una decisión difícil. El Force India era competitivo en aquel momento y yo sabía que con el Ferrari tenía que rendir inmediatamente. No hubo ninguna oportunidad de hacer tests durante esa temporada. El sistema KERS, la posición ajustable del alerón delantero... Todo era nuevo”.

Fisichella corriendo en Suzuka 2009

“La conducción era muy diferente. Había que reducir de marcha más tarde. Mi estilo de conducción era completamente distinto. Normalmente yo reducía inmediatamente al frenar. Y en cada curva, mi ingeniero me decía qué hacer con el KERS, con el alerón delantero, con el eje de transmisión...”, rememora Fisichella sobre aquellas dificultades, que propiciaron que no se destacara en su paso por Ferrari: finalizó 9º, 13º, 12º, 10º y 16º. Muy malos resultados, lejos de los puntos (en aquella época se premiaba hasta el sexto puesto), para la escuadra más icónica de la F. 1. “Además, el auto no era lo suficiente rápido, aunque Kimi [Räikkönen] haya ganado en Spa. Fue un final de curso muy difícil. Pero, como he dicho, era mi sueño desde hacía mucho. Sigo siendo uno de los pilotos que han formado parte de Ferrari y al día de hoy estoy contento con mi elección”, resumió.

En total, apenas cinco italianos pasaron por la Scuderia desde los días del estable Alboreto, que estuvo en Maranello entre 1984 y 1988 y resultó subcampeón mundial en 1985. A Capelli, Badoer y Fisichella se añaden dos suplentes: Gianni Morbidelli, que finalizó sexto en Australia 1991, y Nicola Larini, que tuvo dos etapas. Este último corrió en Japón y Australia en 1992, y dos años más tarde repitió en Japón y logró un sorprendente segundo puesto en San Marino.

Por el momento, se alarga la espera hasta volver a ver un piloto italiano campeón del mundo con Ferrari desde que lo logró el gran Alberto Ascari, monarca de 1952 y 1953.

LA NACION