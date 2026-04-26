Las primeras imágenes de Franco Colapinto en la Flecha de Plata de Fangio

Franco Colapinto revolucionó la ciudad. Las primeras imágenes del piloto pilarense en el lugar donde protagonizará una exhibición histórica reflejan la magnitud del despliegue técnico y la enorme expectativa del público en las horas previas al inicio del evento.

El piloto llegó a la zona del circuito saludó y agradeció a la gente antes de dedicar los primeros minutos a supervisar el estado de la pista y compartir con los aficionados que se congregaron en las inmediaciones de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Road show de Franco Colapinto en CABA Fabián Marelli - LA NACION

En la previa del show se lo pudo observar al volante de una réplica de la legendaria Flecha de Plata, el Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio hizo historia en la Fórmula 1.

Entre la multitud, los fanáticos tenían banderas argentinas y remeras con su rostro.

Colapinto en la exhibición

Las fotografías capturaron a un Colapinto distendido tras una agenda cargada, que incluyó una visita al Obelisco con el monoplaza del equipo Alpine y una recepción oficial donde fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad.

Road show de Franco Colapinto en CABA Fabián Marelli - LA NACION

“Estoy muy feliz de estar acá”, dijo Franco Colapinto minutos antes de que comience oficialmente el Road Show. En diálogo con ESPN, el piloto de Alpine reconoció que vivir un evento de esta magnitud en la Argentina. “Era algo que no se imaginaba pero sí soñaba y no pensó que le iba a pasar tan pronto”.

Colapinto, en la previa al show

El entusiasmo del publico argentino por el corredor es tal que a las 9 de la mañana uno de los accesos gratuitos se vio desbordado, algo que generó algunas corridas y apretujones. Sin embargo, la situación se normalizó rápidamente y el público hacia el Road Show continuó sin mayores incidentes.

Road show de Franco Colapinto en CABA. Fabián Marelli - LA NACION

Según informaron desde el Gobierno porteño, el evento —que espera una asistencia récord de 500.000 personas— cuenta con fanzones, boxes, gradas, foodtrucks y pantallas gigantes. Debido a la convocatoria, las autoridades recomendaron evitar la zona de Palermo para prevenir complicaciones en el tránsito.

Fanáticos se congregaron para ver a Colapinto Fabián Marelli - LA NACION

Jornada a puro F1

El piloto pilarense dará cuatro vueltas al trazado demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Primero, a las 12.45, conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El segundo giro será a las 14.30 y lo hará con el legendario Flecha de Plata.

Posteriormente, a las 15.15, volverá a acelerar el Lotus, y, por último, recorrerá el trayecto en un colectivo descapotable para saludar a los miles de fanáticos que se esperan en los alrededores, ya sea quienes adquirieron entradas o los que ocuparán los espacios gratuitos.

Road show de Franco Colapinto en CABA. Fabián Marelli - LA NACION

El evento es inédito, con una amplia propuesta alrededor del plato principal a cargo de Dale Play, la productora que lideró 423 shows musicales el año pasado con artistas como Bizarrap (determinante en la campaña de Colapinto desde la Fórmula 2), Nicki Nicole y Duki. También hay escenarios con pantallas gigantes en los que se muestran imágenes del Road Show; DJ’s; entrevistas al público; y se presentarán la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, Soledad Pastorutti y Luck Ra.

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El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.

El evento ese puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.