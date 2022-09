Fórmula 1. El plan de Lewis Hamilton en Mercedes le quita vidriera a Daniel Ricciardo

Con 37 años y una temporada más de contrato, espiar el futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 se convirtió en una rutina. El séptuple campeón del mundo marcha sexto en el Mundial de Pilotos, con 158 puntos, apenas poco más de la mitad de los que sumó el puntero y máximo aspirante a la corona, Max Verstappen (Red Bull Racing). Es el último piloto con posibilidades matemáticas de conquistar el título, aunque el británico entiende que las energías en Mercedes deben concentrarse en consolidar un auto que le permita conservar la estadística de ser ganador de un gran premio en la temporada.

Desde 2007 se trepó al menos en una oportunidad a lo más alto del podio. Son 15 años consecutivos, un registro que comparte con Michael Schumacher (1992-2006). El Gran Premio de Italia, en Monza, es la nueva estación para el Gran Circo y el movimiento del mercado de pilotos para el siguiente curso tiene en el aire a Daniel Ricciardo. Sin espacio en McLaren, el australiano mantuvo charlas con Mercedes para convertirse en piloto de reserva y observar cuáles son los pasos de Hamilton después de 2023. Conocedor de la situación, el nacido en Stevenage anunció que proyecta mantenerse por algunos calendarios más en la F.1.

El objetivo de Lewis Hamilton en 2022 es sumar un triunfo; el británico ganó al menos una carrera en la Formula 1 desde 2007

El caso Oscar Piastri, el talento australiano que abandonará Alpine para marcharse a McLaren, precipitó la salida de Ricciardo de la escudería de Woking, donde tenía un año más de contrato. Las opciones de butaca para 2023 se reducen a Alpine –corre por detrás de Pierre Gasly (Alpha Tauri)-; Haas -en el caso que Mick Schumacher no continúe el año próximo- y Williams, si la escuadra de Grove le quita apoyo al canadiense Nicholas Latifi. De no concretarse ninguna de las negociaciones que pudiera entablar, McLaren abonará el tercer año de contrato y Ricciardo podrá incorporarse como piloto de reserva a cualquier escudería.

“Creo que debería seguir corriendo en 2023, es demasiado talentoso para ser tercer piloto y se ganó el derecho de continuar en la parrilla. Sería genial que estuviera con nosotros el año que viene, pero creo que ser reserva no es lo mejor para él. Si yo fuera representante le encontraría otro asiento para el año próximo”, comentó Hamilton, al ser consultado en la rueda de medios, acerca de la existencia de conversaciones entre Mercedes y Ricciardo.

Daniel Ricciardo se quedó sin butaca en McLaren para 2023; la posibilidades de ser parte de los 20 pilotos de la grilla se limitan a Alpine, Williams y Haas MIGUEL MEDINA - AFP

El apunte de Hamilton, que en 2023 continuará con George Russell como compañero de garaje, tiene, además, una planificación: la extensión del vínculo entre el británico y Mercedes. El equipo de Brackley proyecta en Ricciardo al posible reemplazante del séptuple campeón, en el caso de que Hamilton revise la permanencia en el Gran Circo.

Pero el mensaje que envió el piloto fue contundente: “Durante años estuvimos hablando de historias sobre mi retiro, pero me siento mejor que nunca y me encanta lo que hago. No tengo planes de parar a corto plazo, disculpas Daniel [por Ricciardo]. Mi objetivo siempre fue continuar en Mercedes, desde que firmé hace dos décadas y media, con el programa de jóvenes pilotos de McLaren. Creo que tenemos muchas cosas más que conseguir juntos, puedo correr durante varios años más y quiero ser parte de Mercedes hasta el día que me muera”, relató Hamilton, que compartió turno con Ricciardo en la conferencia de prensa en Monza.

La relación entre Lewis Hamilton y Mercedes comenzó hace 25 años, cuando el británico integró el proyecto de jóvenes talentos de McLaren

Para el Gran Premio de Italia, que comenzará el viernes con las pruebas libres, Hamilton deberá penalizar en la grilla, debido al cambio de la unidad de potencia. Es la cuarta que utilizará el británico, después de que los ingenieros no pudieran recuperar el motor de la carrera en Spa-Francorchamps, donde en el primer giro Hamilton protagonizó un espectacular accidente con Fernando Alonso (Alpine) y la UP recibió un impacto de 45G. Las evaluaciones en la fábrica de Brixworth insinuaron que era complejo y un riesgo volver a utilizarlo como reserva.

“Quedan siete carreras en 2022 y el gran objetivo para nosotros es ganar un gran premio. No sé en qué circuito irá bien nuestro auto, pero lo de Zandvoort fue una buena sorpresa. Quiero una victoria este año”, dijo Hamilton, que una semana atrás, en Países Bajos, tuvo la mejor oportunidad de la temporada para ilusionarse con un triunfo. El ingreso del Auto de Seguridad provocado por el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) dinamitó la estrategia y relegó al británico al cuarto puesto del clasificador.