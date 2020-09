Sebastian Vettel tuvo una jornada complicada otra vez con su Ferrari, esta vez en Monza Fuente: AFP

En el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, octava carrera de la temporada, Mercedes pretende continuar con su hegemonía en el histórico circuito de Monza. Los destacados en los primeros ensayos libres no variaron con respecto a lo que se viene viendo este año: el seis veces campeón mundial y actual líder del campeonato Lewis Hamilton fue el más rápido por delante de su compañero Valtteri Bottas.

También, claro está, se repitió la imagen de los dos pilotos de Ferrari penando: el alemán Sebastian Vettel y el monaguesco Charles Leclerc continúan sin poder acercarse a los primeros lugares y con despistes que suman frustración. Ninguno de los dos pudo estar a menos de un segundo de Hamilton. El germano había terminado 19º en la primera práctica y escaló hasta el 12º en la segunda, donde su compañero quedó 11º. "El auto es muy difícil de conducir'', se escuchó decir por la radio a Leclerc.

La escudería de Brackley ya celebró seis victorias en siete carreras este año. Hamilton se hizo de cinco triunfos y las estadísticas lo proyectan para ceñirse la séptima corona e igualar la marca de Michael Schumacher, cuyo hijo Mick ya comienza a ser visto con mejores ojos por Ferrari.

Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido en los ensayos libres, ahora en Monza Fuente: Reuters

Mattia Binotto, jefe de la escudería italiana, reconoció esta tarde "la voluntad, la entrega, la curiosidad y la constancia" de Mick, de 21 años, que compite actualmente en la Fórmula 2 para la escudería Prema. Binotto participó como ingeniero en la serie de títulos que Michael logró con entre 2000 y 2004 con la marca. Y dijo sobre Vettel: "Lo queremos mucho a Sebastian y fue correcto darle la oportunidad de organizarse (al anunciar que dejará el equipo). Si me remito a los hechos, no lo he encontrado desmoralizado".

El propio Hamilton reconoció esta semana que es consciente la situación actual: muchos de los amantes de la categoría entienden que se ha vuelto aburrida. Y él y Bottas hacen todo perfecto como para que esa rutina no se altere. En un día soleado y caluroso, ante tribunas vacías debido a la pandemia de coronavirus, las Flechas de Plata exhibieron su velocidad. Ahora deberán confirmar su dominio este sábado en la clasificación, por primera vez sin la potencia extra temporal otorgada a los motores en esa sesión.

Max Verstappen tuvo inconvenientes luego de quedar haciendo trompos en una curva y estuvo 25 minutos sin girar Fuente: AFP

Max Verstappen fue quinto en la sesión vespertina, a 1s036/1000 del británico. Se colocó en la misma posición en la primera sesión después de dar giros en la chicana Ascari, lo que lo dejó fuera durante 25 minutos mientras su Red Bull era reparado.

Este domingo, el octavo Gran Premio del año tendrá 53 vueltas en el espléndido Circuito de Monza de 5,793 kilómetros con un total de 11 curvas. Después de esta fecha, habrá nuevamente jornada en Italia y será en la Toscana el 13 de septiembre. Luego, la Fórmula 1 seguirá por Rusia, Alemania, Portugal y el cierre, otra vez, en Italia en el mítico circuito de Ímola.