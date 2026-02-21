LA NACION

Todos los horarios de las carreras de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El Campeonato Mundial tendrá 24 fechas al igual que en 2025, con un único cambio en el calendario: el GP de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Charles Leclerc demostró ser uno de los más rápidos en los tests de pretemporada y se ilusiona con tener un buen año
Charles Leclerc demostró ser uno de los más rápidos en los tests de pretemporada y se ilusiona con tener un buen añoBradley Collyer - PA Images - PA Images

La Fórmula 1 2026 se llevará a cabo entre el 8 de marzo y el 6 de diciembre con la participación de 22 pilotos de 11 escuderías diferentes, entre los que aparece Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine. Además, Cadillac debutará en el Campeonato Mundial con el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quienes regresan a la actividad tras un año de ausencia.

La pretemporada finalizó el viernes 20 de febrero y la pelea por los puntos comenzará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Allí también comenzó la temporada 2025, con Lando Norris (McLaren) como ganador de la carrera y, posteriormente, del Campeonato Mundial. En total, al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.

La foto oficial de la temporada 2026, con Colapinto ubicado a la derecha de la imagen
La foto oficial de la temporada 2026, con Colapinto ubicado a la derecha de la imagen

Como es habitual, tras la decimotercera fecha habrá un receso de verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, cabe destacar que seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros debutan en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Leclerc voló en el desierto de Bahréin en la última práctica de pretemporada y Gasly le ganó a Colapinto
    1

    Fórmula 1: Charles Leclerc voló con su Ferrari en el desierto de Bahréin y encara la temporada 2026 con optimismo

  2. Habló Colapinto y vislumbró el lugar que ocupará este año Alpine por las mejoras en el auto
    2

    Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”

  3. Colapinto y Alpine, después de dos semanas recargadas: una carrera entre el optimismo y el desconcierto
    3

    Colapinto y Alpine buscan su lugar en la nueva Fórmula 1: el optimismo para estar atrás de los cuatro tanques

  4. Por qué Franco Colapinto no participó de los ensayos de este viernes en la Fórmula 1
    4

    Por qué Franco Colapinto no participó de los ensayos de este viernes en la Fórmula 1