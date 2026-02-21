Todos los horarios de las carreras de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El Campeonato Mundial tendrá 24 fechas al igual que en 2025, con un único cambio en el calendario: el GP de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña
- 3 minutos de lectura'
La Fórmula 1 2026 se llevará a cabo entre el 8 de marzo y el 6 de diciembre con la participación de 22 pilotos de 11 escuderías diferentes, entre los que aparece Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine. Además, Cadillac debutará en el Campeonato Mundial con el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quienes regresan a la actividad tras un año de ausencia.
La pretemporada finalizó el viernes 20 de febrero y la pelea por los puntos comenzará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Allí también comenzó la temporada 2025, con Lando Norris (McLaren) como ganador de la carrera y, posteriormente, del Campeonato Mundial. En total, al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.
Como es habitual, tras la decimotercera fecha habrá un receso de verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, cabe destacar que seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros debutan en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
Save the date 🔒— Formula 1 (@F1) June 10, 2025
Presenting the 2026 Calendar 🗓️
24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
A dos semanas del GP de Australia. Aston Martin y su motor Honda, en una encrucijada que generó una pícara confesión de Colapinto
La batalla por el medio pelotón. Colapinto y Alpine, después de dos semanas recargadas: una carrera entre el optimismo y el desconcierto
Al detalle. Así es el auto de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026: todos los detalles
- 1
Fórmula 1: Charles Leclerc voló con su Ferrari en el desierto de Bahréin y encara la temporada 2026 con optimismo
- 2
Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”
- 3
Colapinto y Alpine buscan su lugar en la nueva Fórmula 1: el optimismo para estar atrás de los cuatro tanques
- 4
Por qué Franco Colapinto no participó de los ensayos de este viernes en la Fórmula 1