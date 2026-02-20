Fórmula 1: Charles Leclerc voló con su Ferrari en el desierto de Bahréin y encara la temporada 2026 con optimismo

El monegasco Charles Leclerc voló con su Ferrari en la última jornada de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1, celebrada este viernes en el circuito de Sakhir (Bahréin). El piloto de la escudería italiana ya había anticipado el potencial de su auto en la jornada matutina al señalar el mejor tiempo. Por la tarde pulverizó sus registros y le sacó casi un segundo de diferencia al segundo, el británico Lando Norris (McLaren): con 1:31.992 hizo el tiempo más rápido de toda la pretemporada. El argentino Franco Colapinto (Alpine) no salió a la pista después de su sexto puesto del jueves: en su lugar corrió el francés Pierre Gasly. Entre las dos sesiones del día, hubo 17 pilotos que dieron al menos una vuelta. Solo no salieron a pista Colapinto, Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Cada vez que aceleró, Leclerc dejó atrás a sus rivales. La conclusión del viernes es que la Ferrari va muy bien con los neumáticos blandos. Y que el monegasco parece decidido a que esta sea su temporada. Además de velocidad -que la tuvo- el monoplaza del Cavallino Rampante aportó este viernes confiabilidad: a una hora del final de los ensayos Leclerc ya había dado cien vueltas. Es cierto que el piloto monegasco debió abortar un giro rápido por un problema mecánico, pero fue apenas una excepción.

UNA LOCURA LO DE LECLERC: ¡ESTÁ IMPARABLE! El monegasco volvió a mejorar una vez más su tiempo y cronometró 1:31.992. ¿Será finalmente el año de Ferrari?



El tercer escalón del podio le correspondió a Max Verstappen con su Red Bull. El neerlandés, un competidor nato, no habrá quedado demasiado conforme con sus tiempos: terminó a 1.117 segundos de Leclerc. En el cuarto puesto concluyó el inglés George Russell (Mercedes), a 1.205s del líder. Quinto fue Gasly, mejorando en los cronómetros lo hecho por Colapinto el jueves: el francés le sacó 397 milésimas al mejor registro del argentino del día anterior. Sexto terminó Oliver Bearman con su Haas (+1.495s). Séptimo concluyó Gabriel Bortoleto, con el mejor de los Audi.

La jornada del viernes fue improductiva para el equipo Aston Martin. El asturiano Fernando Alonso ni siquiera salió a la pista, mientras que su compañero Lance Stroll apenas completó un puñado de vueltas (seis). “Ayer tuvimos algunos problemas de batería en el coche de Fernando [Alonso], y por eso Honda está realizando actualmente simulaciones en el banco de pruebas de Sakura”, detalló Pedro de la Rosa, embajador del equipo para F1 TV. El expiloto español agregó: “Por esa razón, y también porque nos faltan piezas, daremos muy pocas vueltas hoy. Serán cortas y separadas por al menos media hora, lo que nos permitirá estudiar atentamente los datos y probar ciertas cosas en esas pocas vueltas. Pero sí, ciertamente no haremos tandas largas hoy”.

Con 165 vueltas, el novato Arvid Lindblad (Racing Bulls) fue el piloto que más giró este viernes. La mejor vuelta lo catapultó al noveno puesto, por delante del español Carlos Sainz (Williams). Cadillac, el equipo que se incorporará a la parrilla esta temporada, pudo sumar casi un centenar de giros (fueron 99) entre el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Todavía lejos incluso de la zona media del clasificador -donde sí parece instalado el equipo Alpine-, el escandinavo fue el mejor de la escudería: hizo 1:35.290, a 3.298s del líder, Leclerc.