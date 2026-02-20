Por qué Franco Colapinto no participó de los ensayos de este viernes en la Fórmula 1

Este viernes, en el Circuito Internacional de Bahréin, finalizaron los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 2026. La novedad es que Franco Colapinto, el argentino de Alpine, no salió a la pista al igual que otros cuatro pilotos (Lance Stroll y Fernando Alonso de Aston Martin, Alexander Albon de Williams, Liam Lawson de Racing Bulls y Lewis Hamilton de Ferrari). Quien si participó de las últimas pruebas fue el francés Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine.

Esto se debe a decisiones estratégicas de cada escudería, que debe rotar a sus representantes por diferentes cuestiones: límite de tiempo en pista, recolección de datos, diversidad en las estrategias y gestión física y mental, entre muchas otras cosas. Colapinto dijo presente en Sakhir por última vez el jueves, con un total de 120 vueltas y un gran rendimiento que le permitió quedar en el sexto puesto entre los 16 que participaron de las pruebas, con un tiempo de 1:33.818 que lo dejó a 1.015 de Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes), el más rápido del día.

Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en los ensayos de pretemporada y se ilusiona con un 2026 positivo

El pilarense habló en conferencia de prensa este viernes y comentó sus sensaciones con respecto al rendimiento de su monoplaza que, de cara a la temporada entrante, está claro será mucho más competitivo que en 2025. “En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”, afirmó.

Transita su primera pretemporada en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras dos años en los que se sumó a la grilla de pilotos en plena competencia. “La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito, porque todo cambia: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera”, adelantó.

Colapinto aseguró que el rendimiento del A526 es sustancialmente mejor que el del A525 Kym Illman - Getty Images Europe

Además, se refirió a los cambios de reglamentación. “Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, dijo y continuó: “Creo que en unas pocas carreras nos vamos a sentir incluso mejor que ahora (...) Creo que es demasiado pronto para comparar demasiado con el año pasado, pero definitivamente está mejorando”.

La pelea por los puntos comenzará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Allí también comenzó la temporada 2025, con Lando Norris (McLaren) como ganador de la carrera y, posteriormente, del Campeonato Mundial. En total, al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.

Melbourne será la sede de la primera carrera de la Fórmula 1 en la temporada 2026 SAEED KHAN� - AFP�

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina