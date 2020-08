Sebastian Vettel, de rodillas, comprueba la pérdida de aceite de su Ferrari

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 12:27

Los problemas para Sebastian Vettel y Ferrari parecen no tener fin en la Fórmula 1. El último fin de semana el alemán vivió en Silverstone una de sus peores experiencias a bordo de la máquina de la legendaria escudería de Maranello. Ahora, otra vez en Inglaterra, durante una de las sesiones de entrenamiento del Gran Premio 70° Aniversario, el cuádruple campeón del mundo transitó otro calvario cuando su SF1000 perdió aceite por un fallo del motor y tuvo que estacionarlo en el césped al costado de la pista.

La imagen de Vettel de rodillas en el asfalto y viendo cómo caía el aceite de su Ferrari es todo un símbolo del momento crítico y de alta tensión entre el piloto y la escudería. Sucedió en la segunda tanda de ensayos, cuando restaban seis minutos para que concluyera la jornada. En los primeros movimientos del día el alemán había terminado en el séptimo lugar.

En definitiva, lo de Vettel se añadió a un eslabón de sucesos desafortunados para Ferrari. Los primeros pasos en los Grandes Premios iniciales de Fórmula 1 no sólo muestran resultados insuficientes para la escuderia italiana. El repaso comienza en Austria, donde Charles Leclerc logró de forma milagrosa el segundo puesto. Pero los problemas del monoplaza eran ya evidentes. En el Gran Premio de Estiria, Leclerc y Vettel chocaron en la primera vuelta y tuvieron que abandonar. La imagen, desde ya, dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos.

Ya en Hungría, los dos autos italianos finalizaron a más de una vuelta del Mercedes de Lewis Hamilton. En tanto que la última semana, en el GP de Gran Bretaña, el décimo puesto que logró el alemán tuvo sabor a poco. Previo a eso, en los primeros movimientos en Silverstone, Vettel sumó mas dolores de cabeza: en la primera tanda sufrió un problema en el motor, en tanto que en la segunda sintió algo suelto dentro de la SF1000 y fue él mismo quien intentó arreglarlo. La fotografía del momento, similar a la de hoy de rodillas en el asfalto, sintetizan el estado anímico del piloto de 33 años.

La SF1000 de Vettel perdió aceite por un fallo del motor y tuvo que abandonar los ensayos Fuente: AP

Tras el décimo puesto en Silverstone, Vettel dejó en claro que este no es el nivel en el que supo estar acostumbrado a competir. "Físicamente, no fue una carrera dura en absoluto, porque nunca pude exprimir el coche. No me permitió hacer lo que me gusta hacer", dijo. Pareció un tiro por elevación.

Al pasar la línea de meta en el último GP de Gran Bretaña, Mattia Binotto -el ingeniero que es Director de Equipo- le mandó un mensaje a Vettel por la radio: "Hola Seb, soy Mattia... Ha sido una carrera dura hoy, sabemos que resultó un fin de semana difícil. Pero volveremos en una semana aquí, y lo haremos mejor.". Pasaron unos segundos y no hubo respuesta del piloto. Un ingeniero tuvo que intervenir sutilmente para que el alemán respondiera: "Radio check, por favor". Tras eso, Vettel se limitó a responder: "Sí, fue una carrera difícil. Tenía muy, muy poca confianza en el auto. Básicamente, algo muy similar a lo que pasó en la clasificación. Luchando vuelta por vuelta y tratando de probar pequeñas cosas. Pero no logramos dar un buen avance en nada".

"Es cierto, la temporada 2020 es muy difícil. Nuestros rivales son muy fuertes, felicitaciones para ellos. Nuestro equipo trabaja día y noche, tenemos talentos fuertes y confío en el equipo", afirmó en los últimos días Louis Camilleri, director ejecutivo de Ferrari. Muy poco para una de las marcas históricas de la F.1.

Vettel terminó séptimo en la primera tanda de ensayos en Silverstone Fuente: AFP

¿Cuál será el futuro de Vettel de cara a 2021? Abundan las dudas y escasean las certezas. "Las opciones son muchas, quizás no tantas en la Fórmula 1", afirmó el alemán que disputa su última temporada como piloto de Ferrari. La incertidumbre sobre su continuidad en la máxima categoría y mientras se mencionaba a Red Bull y a Renault como posibles destinos, apuntan a que "sólo se pueden hacer cálculos observando cuántas butacas están ya ocupadas", admite. "Como siempre dije, lo más importante es que yo me sienta cómodo con la elección que haga y el tiempo dirá cuál es esa elección. No estoy estresado con ese tema", completó.

Mercedes marcó el ritmo en las primeras sesiones

El británico Lewis Hamilton dijo "acá mando yo" e impuso el mejor tiempo de la jornada en las dos sesiones de pruebas libres del segundo Gran Premio de la Fórmula 1 que se disputará este domingo en Silverstone.

El séxtuple campeón mundial y líder del certamen estableció un registro de 1:25.606 que terminó siendo el más veloz del día y reestableció jerarquías en el equipo Mercedes luego de que Valtteri Bottas dominase la primera sesión.