Pierre Gasly le rinde un sentido homenaje a Anthoine Hubert, compañero y amigo de aventuras que murió en un espectacular accidente en Spa-Francorchamps en 2019 Fuente: AFP

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 19:45

Es el regreso al escenario que golpeó con fuerza devastadora un fin de semana de Fórmula 1. El circuito de Spa-Francorchamps, donde el domingo se correrá la séptima fecha del calendario, forma parte de los trazados emblemáticos del Gran Circo. Una pista de velocidad, con desniveles y una combinación de curvas y rectas que resultan un desafío, pero también una trampa. La Eau Rouge, un reto que provocó a los más distinguidos y arrojados, al extremo que Ayrton Senna comentaba que "cuando la transitaba hablaba con Dios".

El 31 de agosto de 2019, un joven talento como Anthoine Hubert murió en un escalofriante accidente en la carrera de Fórmula 2, un desastre que involucró al ecuatoriano Juan Manuel Correa, que en silla de ruedas y recuperándose de las lesiones participó del homenaje que se realizó en el circuito; el japonés Marino Sato y el francés Giuliano Alesi.

El brutal impacto de los autos endureció el rostro de Lewis Hamilton, que en ese instante dialogaba con la transmisión oficial de televisión y observó en las pantallas la tragedia; el golpe quebró a Kankamol Albon, la madre de Alexander, actual piloto de Red Bull Racing y que conocía a Hubert de los días en que su hijo era rival del galo en las categorías de ascenso rumbo a la F.1; la muerte enlutó al paddock y lastimó a Pierre Gasly, compatriota y amigo de Anthoine, y a Charles Leclerc, que al día siguiente le ofrendó la victoria en homenaje.

"Spa es mi circuito favorito, porque gané en Fórmula 4, Fórmula Renault, GP2. pero este año es una historia diferente. Tan pronto puse un pie en el paddock tuve esas imágenes que volvieron a mi mente y que son difíciles de aceptar. No es sencillo. Desafortunadamente, ese es el peligro de nuestro deporte", recordó Gasly, que depositó una ofrenda floral en el muro de Eau Rouge en memoria de su amigo y que lucirá un diseño particular del casco, con fotos de los momentos compartidos con Hubert.

Una gigantografpia de Anthoine Hubert cubierta de mensajes de condolencia en la entrada del circuito Spa-Francorchamps; el piloto francés, de 22 años, murió el 31 de agosto de 2019 Fuente: AFP

Compañeros desde los 13 a los 18 años en la escuela de la Federación Francesa de Automovilismo, corrieron y estudiaron a la par. "Éramos rivales, pero al mismo tiempo sé que nunca hubiera logrado lo que hice sin crecer con él, porque nos empujábamos mucho, dentro o fuera de una pista. Fue uno de los primeros en enviarme un mensaje cuando RBR decidió devolverme a Toro Rosso [ahora Alpha Tauri]. Es muy difícil de aceptar que no está con nosotros", dijo, con emoción, Gasly.

Pierre Gasly, acompañado por miembros del equipo Alpha Tauri, caminan rumbo a Eau Rouge, sector donde el 31 de agosto de 2019, en la carrera de F.2 murió el francés Anthoine Hubert Fuente: AFP

El británico George Russell (Williams) también lucirá un casco singular, con una estrella con el número 19, el que pertenecía a Hubert y que la F.2 decidió retirar. "Un año después, ¡todos corremos por ti, Anthoine! ¡Te extrañamos, amigo!", escribió en las redes sociales Russell. Los comunicados de la F.1, F.2 y la F.3 llevarán un logo para honrar al francés: sus iniciales, el número 19 y una estrella.

La grúa levanta los restos del auto de Juan Manuel Correa, el piloto ecuatoriano que impactó contra el auto de Anthoine Hubert en la carrera de F.2 en Spa-Francorchamps de 2019; el quiteno le rindió homenaje al joven francés que murió en el accidente Fuente: AFP

Rápido y con ondulaciones, al trazado de Spa-Francorchamps, de 7004 metros -el más largo de la actualidad de la F.1- se lo conoce como el "Tobogán de las Ardenas" y sus sectores célebres son Eau Rouge y Raidillon.

Un año antes del accidente de Hubert, en las 6 Horas del Mundial de Resistencia, el ruso Matevos Isaakyan levantó vuelo con el BR1 de la escudería SMP Racing hasta terminar contra los muñecos de goma que hacen de contención; en esa misma fecha, Pietro Fittipaldi -nieto de Emerson, ex campeón de la F.1- sufrió un grave accidente en el sector crítico y sufrió fracturas en sus piernas. "Es como estar volando a baja altura y, de repente, encontrarte con una montaña de frente", fue la descripción que hacía Michael Schumacher, que debutó en Spa Francorchamps, en 1991: su participación apenas duró 25 segundos en la pista, pero durante ese fin de semana dejó un sello de lo que sería su extraordinaria trayectoria y múltiples récords.

La salida de Eau Rouge fue modificada para este fin de semana. La barrera de neumáticos donde impactó Hubert tendrá dos filas en lugar de cuatro, con la intención que si un auto se despista no sea devuelto a la cinta asfáltica. Hubert golpeó a 216km/h y al regresar fue impactado por Correa, que viajaba sin control, con restos del auto de Alesi bajo su chasis.

Los pilotos no analizan un boicot

Las cancelaciones de juegos de los playoffs de la NBA y de la jornada del Master 1000 de Cincinnati, en adhesión por el reclamo por la violencia racial en los Estados Unidos, después del ataque de un agente de policía contra el ciudadano afroamericano Jacob Blake, en Wisconsin, no tendrá una réplica en el Gran Premio de Bélgica, donde los pilotos mantendrán la posición de ensayar una formación antes de la carrera, en reclamo por el fin del racismo, una escena que se repite desde el inicio del calendario, en Austria.

Liderados por Lewis Hamilton los pilotos de Fórmula 1 ensayan la formación con la que rechazan el racismo y la violencia contra los ciudadanos afroamericanos Fuente: AFP

"Eso es en Estados Unidos, no sé si tendría sentido impulsar algo acá en Bélgica. No hablé con nadie sobre el tema, aunque estoy muy orgulloso de lo que está haciendo la gente y los deportistas en Estados Unidos. Siempre dialogo con la F.1 con la intención de hacer un poco más", señaló Hamilton, en declaraciones recogidas por el portal Motorsport.com. El británico, un activista en la lucha contra el racismo, logró que Mercedes luciera esta temporada los autos de negro, en lugar del tradicional color plata, y que los buzos de la escudería llevaran el mismo color.

La ingeniera Holly Champman, de Mercedes, Charles Leclerc, Valtteri Bottas y Lando Norris, los integrantes del podio del Gran Premio de Austria, con la remera que los pilotos lucen en la lucha contra el racismo Fuente: Reuters

Los principales pilotos de la grilla se mantienen en la mirada que ofrece Hamilton. "Nosotros comenzamos con nuestra pequeña contribución y sabemos que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Una cosa es actuar en público, pero lo más valioso es lo que cada uno decida o cómo se comporte una vez que las cámaras se apagan", analizó Sebastian Vettel, que acompañó desde el inicio la campaña que orquestó el británico.

Empujados por Hamilton, quien hizo la petición a la Federación Internacional de Automóvil para que la F.1 se uniera al pedido de terminar con los actos de violencia contra ciudadanos de raza negra, los pilotos visten una remera negra con la leyenda End Racism, mientras que el séxtuple campeón del mundo luce una en apoyo al movimiento Black Lives Matter; también durante la formación, antes de cada GP, la mayoría opta por arrodillarse.

Todos miran a Mercedes

Dos años sin treparse a lo más alto del podio del Gran Premio de Bélgica es la racha que desea romper el equipo Mercedes. Ganadores en cinco de las seis carreras de la temporada, la estructura de Brackley intentará regresar a la victoria como en 2017 en el trazado de Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton fue el último piloto de la marca de la Estrella en celebrar una victoria en el circuito de 7004 metros; puntero del campeonato, un triunfo empujaría al favorito de la grilla hacia la séptima corona, récord que sólo ostenta Michael Schumacher. "No estamos ni siquiera a mitad de la temporada, así que vigilo absolutamente todo", alerta Hamilton, que internamente imagina a Max Verstappen (RBR) como el rival en la pelea.

Lewis Hamilton, puntero del campeonato, también es el piloto que logró más pole en la temporada y el último ganador con Mercedes en Spa-Francorchamps; a partir del próximo Gran Premio, que se desarrollará en Monza, los equipos no podrán modificar el mapa de los motores Fuente: Reuters

El neerlandés tiene al circuito como su favorito, aunque en cinco presentaciones logró como mejor rendimiento un tercer puesto, en 2018. "Soy segundo en el Campeonato de Pilotos y el equipo es escolta entre los Constructores, debemos mantener ese impulso. Es un circuito de velocidad, con rectas largas para adelantar. Mercedes tiene mucha potencia, serán muy rápidos", resaltó MadMax, que considera que los autos de Hamilton y Bottas se enseñaron superiores al resto en la temporada, aunque ese es el desafío que lo invita a pelear: "Acepto la situación en la que estamos, pero no corremos para ser segundo o terceros".

El pronóstico del clima refleja que se esperan lluvias para las tres jornadas, lo que implica un reto adicional para los pilotos y los equipos. "Esa posibilidad no hará más fácil nuestro trabajo", comentó Toto Wolff, el jefe de Mercedes. "No ganamos desde 2017, por lo que suena a cuenta pendiente. Es un trazado icónico, uno de los favoritos de los pilotos y del público, pero encontrar el equilibrio suele ser complicado: por un lado, apuestas por poca carga aerodinámica para ser lo más rápido posible en las rectas, pero necesitas un buen nivel para no ser lento en las curvas", agregó el responsable de que Mercedes marque el pulso desde 2014 en la F.1.

En el circuito de Spa-Francorchamps, Charles Leclerc festejó el año pasado su primera victoria en Fórmula 1 Fuente: AFP

El GP de Bélgica será el último del calendario en que los equipos podrán modificar el mapa de los motores entre la qualy y la carrera. Hasta el momento, las seis clasificaciones fueron de Mercedes: cuatro poles de Hamilton, las restantes de Bottas. Wolff consideró que la nueva normativa será contraproducente, ya que la potencia que los impulsores demostraban en la Q3 ahora la llevarán a la carrera. Ferrari, que con Vettel en 2018 y Leclerc el año pasado logró festejar en Spa-Francorchamps, se ilusiona con repetir aquellas actuaciones y aquietar un año agitado, con desajustes dentro y fuera de la pista.