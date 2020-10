Lewis Hamilton va por el récord de Michael Schumacher. Fuente: AP

El Infierno Verde es por ahora es un infierno rarísimo: hace mucho frío en Nürburgring. El tiempo es malo, a tal punto que el viernes no hubo actividad a raíz del clima: la niebla aconsejaba no volar en helicóptero, y sin los helicópteros médicos no hay Fórmula 1. Y este sábado se llamó de urgencia a un piloto que estaba en otra ciudad para que reemplazara a otro. Así de extraño fue el contexto de la pole position que logró Valtteri Bottas, con Mercedes, en el Gran Premio de Eifel, la 11ª fecha de la temporada. La carrera tiene lugar este domingo, desde las 9.10 de la Argentina, con televisación directa de Fox Premium Action y repetición a las 17.30 por ESPN.

La posición de partida del finés complica el objetivo, no declarado, de Lewis Hamilton de alcanzar el récord de 91 victorias que posee Michael Schumacher. El inglés, que partirá segundo, puede lograrlo justo en Alemania, pero para eso debe superar en algún momento a su compañero y resistir algún posible ataque de Max Verstappen, cuyo Red Bull se muestra más competitivo en Nürburgring. Además, el neerlandés es muy buen largador, y se vuelve una amenaza para el campeón en un circuito donde hay mucha distancia desde la línea de meta hasta la primera curva. Incluso ese primer viraje, a la derecha, en bajada y muy cerrado, aunque amplio, es todo un riesgo de golpes y roturas.

Claro que el propio Bottas deberá cuidarse mucho. Suele perder posiciones en las partidas y Hamilton es un buen iniciador. De mantenerse delante, algo lo favorecerá: este Nürburgring de 5148 metros, muy distinto al verdadero Infierno Verde de la época de Juan Manuel Fangio (22,81 kilómetros), no facilita los sobrepasos. El escandinavo marcha segundo en el certamen, a 44 puntos del británico, y necesita casi imperiosamente la victoria para mantener esperanzas de conseguir la corona, ya que después de Eifel quedarán seis competencias y rara vez Hamilton no está en el podio. Por lo pronto, en Alemania Bottas le cortó una seguidilla de cinco pruebas de clasificación ganadas. Las 11 del año quedaron en poder de Mercedes, con un balance de ocho y tres entre ambos pilotos.

La definición de la sesión clasificatoria fue atrapante. En su último giro, Bottas estableció 1m25s269/1000, superó por 256/1000 el tiempo de Hamilton, y fijó un récord para el circuito, al batir por 3s82/1000 el que poseía el propio Schumacher desde 2004. En Nürburgring no había Fórmula 1 desde 2013 exclusive. "Es una bonita sensación lograrlo en la última vuelta. Salió perfecto'', se complació Bottas, que contextualizó su logro: "Fue bastante traicionero el poco tiempo de práctica y fue difícil tener los neumáticos adecuados para estas condiciones". Hamilton coincidió en señalar la cuestión de las gomas: "Será interesante saber cómo responden los neumáticos mañana. La estrategia será importante''.

Valtteri Bottas es el principal obstáculo para que su compañero Lewis Hamilton empate en Nürburgring el récord de 91 victorias de Michael Schumacher: el finés largará primero, y el inglés, segundo. Fuente: AP

El problema es que el frío cambia el comportamiento del caucho. Le quite agarre, aunque también lo hace más duradero. Por eso varios corredores salieron a clasificarse con las gomas "rojas", las más suaves, pagando el precio de iniciar con ellas la carrera. Puede terminar siendo lo más adecuado en este Nürburgring frío, de octubre, tan distinto al del verano europeo.

Tan distinto que no tuvo viernes por aquella anomalía de los helicópteros indisponibles, solucionada para el sábado. Si bien el clima mejoró y las aeronaves estaban en condiciones de volar, la organización previó una alternativa: traslado de tres kilómetros en ambulancia al eventual piloto accidentado y desde allí, con otro punto de partida, vuelo hacia el centro asistencial correspondiente, sin exceder los 20 minutos que como máximo se permite entre el siniestro y la atención médica de alta complejidad. Ese viernes inactivo, por su parte, impidió el debut de Mick Schumacher como piloto probador: el hijo de Michael y puntero de la Fórmula 2 iba a participar en una tanda con Alfa Romeo, justo en su país. Su estreno, seguramente, no se demorará demasiado.

Nico Hülkenberg fue citado de urgencia por Racing Point para suplir a Lance Stroll, que se sentía mal; el alemán, que estaba en otra ciudad, no pudo ni practicar y quedó último en la prueba de clasificación. Fuente: AP

La no disponibilidad de esas tres horas de prácticas (en dos sesiones iguales) hizo que el trabajo de ensayo y preparación de los equipos se comprimiera en una hora este sábado. Peor la tuvo Nico Hülkenberg: fue convocado de urgencia para que reemplazara a Lance Stroll en Racing Point, estaba a casi 100 kilómetros del autódromo -en Colonia- y llegó directamente para intervenir en la prueba de clasificación. Quedó último entre los 20 protagonistas. "Me llamaron hacia las 11, me dijeron de pasar un test de Covid y estoy acá. Conozco bien el circuito y he tenido muchas historias aquí en las categorías inferiores del automovilismo", comentó quien en dos compromisos en Silverstone sustituyó al otro corredor de Racing Point, Sergio Pérez, cuando el mexicano estuvo afectado por coronavirus. La escudería informó que el canadiense Stroll no estaba al 100% en lo físico, pero no especificó cuál era el malestar.

El otro germano de la parrilla, Sebastian Vettel, siguió buceando en las medianías de la grilla. Terminó 11º, pero no se lo vio contrariado a pesar de la distancia, en posiciones, que lo separa de su compañero en Ferrari: Charles Leclerc consiguió el 4º lugar de salida. Este fin de semana, en su país, Vettel usa un casco alusivo a Schumacher y en vueltas no lanzadas saludaba desde el auto a los pocos espectadores que había en Nürburgring. A su vez, el joven de Mónaco es otro condimento atractivo en un frente del pelotón que estará muy interesante para cuando se apaguen las luces rojas del semáforo: Bottas, Hamilton, Verstappen, Leclerc. Por lo pronto, el neerlandés de Red Bull es un buen candidato para este domingo: "A decir verdad, pensaba andar mejor. Pero estamos acercándonos", admitió y rescató Max.

Todo dependerá principalmente de Bottas, que en Mugello pasó a Hamilton en la partida pero falló en un relanzamiento con partida detenida. En cambio, en Rusia sí se sostuvo al frente y le impidió, por el momento, empardar la plusmarca de victorias de Schumi, que no parece poder sostenerse por mucho tiempo. "Espero tener una buena largada mañana", deseó Bottas. El nórdico sabe que la salida es crucial.

