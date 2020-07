Fórmula 1. GP de Hungría: la lluvia le devolvió una sonrisa a Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, en las pruebas del Gran Premio de Hungría Fuente: AFP

Tanto Sebastian Vettel como Ferrari no transitan sus días más alegres en la Fórmula 1. La imagen del domingo pasado todavía permanece en las retinas, después del accidente que protagonizaron Charles Leclerc y su compañero de equipo. Además, el piloto que fue cuatro veces campeón en la máxima categoría del automovilismo ya piensa en su futuro. ¿Seguirá en la F-1? Hasta el momento, tres equipos le "cerraron las puertas", pero apareció una oportunidad (Aston Martin/Racing Point). Dentro de ese contexto, bajo la lluvia, Vettel al menos tuvo una sonrisa y fue uno de los más destacados en los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría.

Fuera de lo que ocurre en las pistas, lo que pasará con Vettel en 2021 es uno de los temas de mayor relevancia. "Es mi decisión y no la he tomado aún. Creo que en las próximas semanas habrá que tomarla", manifestó el alemán en la tercera prueba del Mundial de F.1. Vettel, de 33 años, acumula 53 victorias y 55 poles position en su trayectoria en la categoría reina.

El cuatro veces campeón ya sonó para Mercedes, Renault, Red Bull y Aston Martin (ahora Racing Point), pero tres le fueron diciendo que "no" en diferentes oportunidades. Red Bull, por ejemplo, salió al cruce hace algunos días con un rotundo "no hay sitio para Sebastian".

Sin embargo, Vettel dejó varias puertas abiertas: "No descarto un año sabático, ni tampoco mi retiro", deslizó. "Dependerá de mí. Pero aún no he tomado la decisión de si seguiré el año que viene o no; de si quiero o no seguir", apuntó este viernes.

La lluvia dificultó la segunda sesión de prácticas en Hungaroring, pero el alemán fue el más rápido de una tanda con poca actividad. Estas condiciones climáticas se esperan tanto el sábado como el domingo y podría beneficiar a Ferrari y a sus modelos SF1000. Se sabe de la buena pericia de Vettel para manejar en estas condiciones.

Así, varios pilotos optaron por no completar giros, como por ejemplo Lewis Hamilton (Mercedes). Quienes más esforzaron fueron aquellos que tuvieron mayor entusiasmo para rodar y recuperar algunas sensaciones. Tal es el caso de Ferrari, por eso Vettel lideró esos tiempos con un registro de 1:40.464. Detrás quedaron Valtteri Bottas (Mercedes) y Carlos Sainz (McLaren).

Ferrari busca recuperarse tras el desastre en el GP de Estiria. A tal punto que esta cita en Hungaroring podría significar el último voto de confianza para el jefe de equipo, Mattia Binotto. Desde 2008, el último año que la estructura de Maranello obtuvo un título, el de Constructores, cuatro nombres ocuparon ese cargo.

En tanto que la primera toma de contacto sobre el trazado de Hungaroring no sirvió para sacar demasiadas conclusiones, ya que el dominio de los Mercedes fue apabullante. Allí, Hamilton superó a su compañero de equipo Bottas para que Mercedes lograra un "uno-dos". La mejor vuelta del británico fue de 1:16.003, 86 milésimas mejor que Bottas, el líder del campeonato.

Con esto, los Mercedes decidieron intimidar desde el inicio y lanzaron un serio aviso a todos sus rivales en condiciones de seco, pese a que las condiciones 'lentas' del trazado húngaro parece que no les favorezcan.

En esa primera tanda los autos impulsados por Mercedes ocuparon los cuatro primeros puestos en las pantallas de cronometraje, con los Mercedes rosa de Racing Point del mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll tercero y cuarto, respectivamente.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Hungría

El Mercedes rosa fue tildado de ese modo por las similitudes con el W10 con el que Hamilton logró la sexta corona. Causó revuelo en los test de febrero, en Montmeló, y generó un estallido después del Gran Premio de Estiria, el domingo pasado, con la denuncia que presentó Renault ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA): la marca francesa sospecha que el equipo del multimillonario Lawrence Stroll quebrantó el reglamento al comprar determinadas piezas o sus desarrollos a otra escudería, en este caso Mercedes.

Hamilton está a seis puntos de Bottas en el campeonato, después de que cada uno ganara una de las carreras disputadas en Austria.