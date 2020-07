Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 09:00

El repaso por las butacas libres para la temporada 2021 no deja mucho espacio para las suposiciones. La Fórmula 1 vive su segunda semana de un campeonato inédito, pero ya piensa a futuro y quedó en evidencia en la previa: se habló más de los cambios de pilotos en las escuderías que de los autos en sí. Y hay un nombre que hace ruido a la hora de ver los "agentes libres". Sebastian Vettel no seguirá en Ferrari -su lugar será ocupado por Carlos Sainz- y ahora deshoja la margarita para saber qué será de su futuro. ¿Seguirá en la F-1? Hasta el momento, tres equipos le "cerraron las puertas", pero apareció una oportunidad (Aston Martin/Racing Point) que empieza a hacer ruido y que dejaría a otro piloto (Sergio "Checo" Pérez) en la vidriera para los próximos meses.

Tras no haber recibido la oferta de renovación por parte de Ferrari, y enterarse por teléfono que no iban a contar con sus servicios, su lugar en la máxima categoría del automovilismo empezó a tambalear. El cuatro veces campeón ya sonó para Mercedes, Renault, Red Bull y Aston Martin (ahora Racing Point), pero tres le fueron diciendo que "no" en diferentes oportunidaeds. Red Bull, por ejemplo, salió al cruce el jueves pasado con un rotundo "no hay sitio para Sebastian". Renault, por su parte, respondió con un anuncio: confirmó el regreso del español Fernando Alonso. Con la escudería francesa hubo charlas informales, pero no pasó de ahí. "Pasé tanto tiempo en el paddock que conozco a mucha gente, así que sí (habló con Renault), pero obviamente en ningún momento fueron lo suficientemente concretas, fundamentales o reales", reveló Vettel.

Con la crisis de Ferrari sobre su espalda (y el reciente incidente con su compañero Charles Leclerc), Vettel habría encontrado una última oportunidad en Aston Martin, propiedad del multimillonario Lawrence Stroll, para correr en 2021. El ascendente Racing Point, en el ojo de la tormenta por las denuncias de Renault ante las similitudes con los Mercedes, debe dejar a un piloto fuera de carrera para 2021 si se queda con los servicios de Vettel, y el primer nombre que aparece es el del mexicano "Checo" Pérez. Según varios medios alemanes, como Bild y RTL, Vettel está negociando con Aston Martin y el acuerdo estaría marcha. La escudería cuenta con Pérez y Lance Stroll (el hijo del dueño del equipo), por lo que todas las fichas caen del lado de "Checo". De ser así, Aston Martin tendría que gastar por duplicado: pagar el contrato de Vettel y abonar una indemnización de siete millones de euros para Pérez.

En una de las conferencias de prensa del Gren Premio de Estiria, Vettel se refirió a Racing Point y llenó de elogios al equipo de Stroll: "Creo que Racing Point dejó una impresión muy fuerte y ciertamente está en un buen lugar este año. Conozco parte del equipo, a algunos miembros bastante bien de mi pasado, así que obviamente creo que es una buena oportunidad para ellos este año de tener un buen coche para luchar y mejorar". Y dejó una puerta abierta: "En este momento, todo es una buena opción".