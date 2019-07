El diseño especial con el que Mercedes correrá el GP de Alemania de Fórmula 1. Fuente: AFP

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019 • 09:59

El Gran Premio de Alemania será el escenario de la undécima estación del calendario de Fórmula 1, una temporada que está marcada por la abrumadora superioridad de Mercedes, que se impuso en diez capítulos y enseña a Lewis Hamilton, con siete victorias, en estado de gracia. El quíntuple monarca intentará imponer su sello para encaminarse hacia una nueva corona, pero también para darle forma a otra marca: con un triunfo igualará a Schumi, que ganó cuatro veces y es el máximo vencedor de la historia en Hockenheim.

El británico triunfó en 2008, 2016 y 2018, la última oportunidad después del error de Sebastian Vettel (Ferrari), que lideraba la prueba a falta de ocho giros, pero terminó en la leca y frustrado. El alemán, que nunca festejó en este autódromo en la F.1, tenía la oportunidad de ampliar la ventaja sobre Hamilton en el campeonato, pero por el despiste se marchó por detrás. Un quiebre del que no logró recuperarse, el comienzo de una debacle del piloto y de la Scuderia que se acentúa en la actualidad.

Lewis Hamilton a bordo de su monopatín, en el autódromo de Hockenheim. Fuente: AFP

El circuito de 4.574 metros, la versión original era de casi siete kilómetros, es el tercero que se utiliza en Alemania, después de Nürburgring y Avus -solamente en 1959-, y también es el trazado en donde Mercedes lucirá una decoración particular que evocará los 200 Grandes Premios en la F.1 e involucrará los 125 años desde que participó por primera vez de una prueba de automovilismo. "En 1894, la primera carrera fue de Paris a Rouen y el auto ganador tenía un motor diseñado por Gottlieb Daimler. Fue el comienzo de una tradición que continua y estamos increíblemente orgullosos de escribir el siguiente capítulo de esta historia", manifestó Toto Wolff, jefe de Mercedes Motorsport.

Las miradas sobre Vettel y Ferrari

Pero no solo Mercedes atrapa las miradas en el GP alemán, Vettel tiene acapara una porción importante del interés dentro y fuera del paddock. Entre la desconfianza que envuelve al cuatro veces campeón del mundo después del accidente que protagonizó en Silverstone con Max Verstappen, el mensaje de Lewis Hamilton debería reconfortar al piloto de la Scuderia. "Me encantó competir contra Ferrari el año pasado, desearía estar peleando con las Ferrari, porque es diferente a estar compitiendo contra tu compañero de equipo. Yo prefiero competir contra Red Bull o Ferrari, aunque actualmente no sea así", comentó el británico sobre la marcha de la actual temporada y no dudó en apoyar a Vettel: "Creo que se recuperará, absolutamente. En Gran Bretaña tuvo una carrera difícil, pero es tetracampeón del mundo y se redimirá, porque él mismo siente que necesita hacerlo. Y volverá más fuerte en la próxima carrera, porque eso es lo que hacen los grandes deportistas".

El diseño especial con el que Mercedes correrá el GP de Alemania de Fórmula 1. Atrás, una Ferrari. Fuente: AFP

En la temporada de 1970 Hockeheim cobijó por primera vez el Gran Premio de Alemania y el festejo fue de Jochen Rindt, campeón al final del año. Nacido en Mainz, aunque participaba con nacionalidad austríaca, inició el recorrido de éxitos de pilotos alemanes en ese autódromo: un cuarto de siglos después ganó Michael Schumacher, su hermano Ralf lo hizo en 2001 y Nico Rosberg en 2016, la temporada en que se calzó la corona y decidió el retiro. Vettel desea con fervor inscribir su nombre, aunque para ello deberá mejorar la Ferrari para darle batalla a Mercedes.