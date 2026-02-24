La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Argentina, el torneo Apertura y la Champions League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 24 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

21.15 Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy. Los 32avos de final. TyC Sports

Torneo Apertura

17 Platense vs. Defensa y Justicia. TNT Sports

19.15 San Lorenzo vs. Instituto. ESPN Premium

19.45 Central Córdoba vs. Talleres. TNT Sports

21.30 Belgrano vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium

22 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente. TNT Sports

Independiente visita a Gimnasia de Mendoza Fotobaires / Facundo Morales

Champions League

14.45 Atlético de Madrid vs. Brujas. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN

17 Bayer Leverkusen vs. Olympiacos. Los 16avos de final, partido de vuelta. Fox Sports

17 Inter vs. Bodø/Glimt. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN

17 Newcastle vs. Qarabag. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2

Atlético de Madrid recibe a Brujas con el objetivo de avanzar a los octavos de final Omar Havana� - AP�

Copa Libertadores

19 Huachipato vs. Carabobo. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2

21.30 Independiente Medellín vs. Liverpool (Uruguay). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports

21.30 Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2

Championship