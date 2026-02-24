La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Argentina, el torneo Apertura y la Champions League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 24 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Copa Argentina
- 21.15 Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy. Los 32avos de final. TyC Sports
Torneo Apertura
- 17 Platense vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
- 19.15 San Lorenzo vs. Instituto. ESPN Premium
- 19.45 Central Córdoba vs. Talleres. TNT Sports
- 21.30 Belgrano vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
- 22 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente. TNT Sports
Champions League
- 14.45 Atlético de Madrid vs. Brujas. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
- 17 Bayer Leverkusen vs. Olympiacos. Los 16avos de final, partido de vuelta. Fox Sports
- 17 Inter vs. Bodø/Glimt. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
- 17 Newcastle vs. Qarabag. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
Copa Libertadores
- 19 Huachipato vs. Carabobo. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
- 21.30 Independiente Medellín vs. Liverpool (Uruguay). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports
- 21.30 Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
Championship
- 17 Southampton vs. Queens Park Rangers. Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del lunes. Las ligas de Europa, el Super Rugby Américas y tenis en el Chile Open
TV y streaming del domingo. San Lorenzo, Vélez-River, ligas europeas, Etcheverry en Río, Francia-Italia en el Seis Naciones y NBA
TV y streaming del sábado. Independiente, ligas europeas, Etcheverry en una semifinal de Río, Seis Naciones y Súper Rugby Américas
Más leídas de Fútbol
- 1
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Messi se fue muy enojado: Inter Miami perdió 3-0 ante Los Angeles FC en el primer partido de la MLS
- 3
El uno por uno del triunfo de Vélez ante River, por el Torneo Apertura 2026
- 4
El DT Claudio Ubeda define el equipo de Boca para el debut en la Copa Argentina