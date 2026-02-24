LA NACION

La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Argentina, el torneo Apertura y la Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 24 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 21.15 Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy. Los 32avos de final. TyC Sports

Torneo Apertura

  • 17 Platense vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
  • 19.15 San Lorenzo vs. Instituto. ESPN Premium
  • 19.45 Central Córdoba vs. Talleres. TNT Sports
  • 21.30 Belgrano vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
  • 22 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente. TNT Sports
Champions League

  • 14.45 Atlético de Madrid vs. Brujas. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
  • 17 Bayer Leverkusen vs. Olympiacos. Los 16avos de final, partido de vuelta. Fox Sports
  • 17 Inter vs. Bodø/Glimt. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
  • 17 Newcastle vs. Qarabag. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
Copa Libertadores

  • 19 Huachipato vs. Carabobo. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
  • 21.30 Independiente Medellín vs. Liverpool (Uruguay). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports
  • 21.30 Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2

Championship

  • 17 Southampton vs. Queens Park Rangers. Disney+
