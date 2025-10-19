Fórmula 1: “King Kong” Verstappen no se detiene y recorta camino en la pelea con los McLaren

Ganó todo lo que se podía ganar en Austin el viernes y el sábado. El campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, no dio opciones: triunfó en la carrera sprint desde la pole y apabulló en la posterior prueba de clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, con otra pole position, dejando a 291/1000 al mejor McLaren, el de Lando Norris. McLaren, Norris y el puntero del campeonato, Oscar Piastri, sienten la presión y les entra la ansiedad. Verstappen es como un King Kong que se arrima para estrujar a su presa, y los nervios se notan en el campamento de los coches papaya.

La victoria en la carrera sprint en el Circuito de las Américas, cercano a Austin, Texas, deja a Max antes de la competencia larga, que se iniciará a las 16 de Argentina, a 33 puntos de Norris y a 55 de Piastri. El neerlandés ha ganado dos de las últimas tres carreras y conseguido tres poles en los últimos cuatro grandes premios, incluida la de este sábado pero no la de la sprint, que también logró. La ventaja que le lleva el australiano Piastri es amplia pero descontable si McLaren sigue fallando. En las seis fechas que faltan, incluidas las sprint de Brasil y Qatar, se librará una dura batalla, en la que Max tiene una ventaja demoledora en el aspecto psicológico.

Intimidante: el granítico Verstappen, con el renacido Red Bull, tiene enorme ventaja en la guerra psicológica contra Oscar Piastri y Lando Norris. JOHN LOCHER - POOL

Max, pole y victoria

Piastri quedó sexto en la prueba de clasificación, detrás de Norris, Charles Leclerc (3º), George Russell (4º) y Lewis Hamilton (5º), lejos de su rendimiento habitual. Incluso, por ansiedad, sobrerreaccionó en la primera curva de la carrera sprint, chocando a Nico Hulkenberg e iniciando una carambola que provocó un caos que afectó incluso a los últimos del pelotón. Aunque Lando estuvo más firme en la clasificación de la tarde, los del equipo de Woking están colaborando en esa no tan improbable épica remontada del holandés. En la primera curva de la sprint, Piastri chocó a Hulkenberg y después a su compañero Norris. Ambos McLaren quedaban eliminados.

Verstappen convertía así su pole en otra victoria y descontaba preciosos 8 puntos a quienes le preceden en las posiciones. Y se fue a dormir muy tranquilo porque, al largar en punta, muy difícilmente los McLaren puedan darle caza. La incógnita es el ritmo de desgaste de los neumáticos. El RB21 de Max resucitó desde que se instaló un nuevo y mágico fondo curvo desde el GP de Italia (que Verstappen ganó). Adicionalmente, en Austin se adoptó una suspensión más blanda, que había probado con éxito el segundo piloto del equipo, Yuki Tsunoda.

Verstappen and Norris on the Front Row! 🍿



Here's your starting grid for the Grand Prix 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Pinchazo de Colapinto

Cuando en la frenada de la primera curva Norris se pasó unos metros intentando impedir que Piastri lo adelantara al comenzar la sprint, el australiano dejó que Norris siguiera de largo y se lanzó cerrando la curva hacia adentro para hacer lo que se denomina “tijera” (por el cruce de las trayectorias). Lo hizo instintivamente, pero olvidó que tenía atrás otros 17 coches que llegaban en tromba. Fue Nico Hulkenberg (Sauber), que estaba en la zona interior también en la curva, quien chocó a Piastri. Rebotó el McLaren y cayó sobre el de Norris. Ese caos afectó a todo el pelotón, inclusive a las filas donde se encontraba Franco Colapinto, que había largado desde la 17ª posición.

Casi parados por el caos que se había desatado en las primeras posiciones, Stroll y Liam Lawson, prácticamente detenidos, aparecieron como un muro a la vista de Franco. El argentino a duras penas esquivó a Lawson y ya aceleraba tras esquivarlo cuando Lawson arrancaba abriéndose y le rozó la rueda trasera izquierda. A su vez, Colapinto le daba un topetazo a Lance Stroll (Aston Martin).

Los resultados de Franco Colapinto fueron mejores que su desempeño y el de Alpine el sábado; el argentino resultó 14º en la carrera sprint y 15º en la prueba de clasificación para la competencia principal, gracias a fallas ajenas. JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pinchazo del argentino y obligado paso por boxes. No perdió tanto tiempo porque había coche de seguridad para limpiar los restos de suspensiones, carbono y neumáticos que dejaron los dos McLaren, el Sauber de Nico Hulkenberg y el Aston Martin de Fernando Alonso.

Verstappen, gracias a una impecable largada desde la pole, se alejaba sonriendo dentro de su casco: ya tenía la victoria en el bolsillo y lo iban a escoltar George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams).

Franco entró a boxes y le calzaron otro juego de medios. No había ritmo cuando volvió a pista. El Alpine no tenía manera de alcanzar y adelantar a rivales con coches que habitualmente son más rápidos, como el Sauber de Hulkenberg recuperándose, el Racing Bulls de Isack Hadjar y el otro Sauber de Gabriel Bortoleto, que le había adelantado en esa primera curva.

“Nuestra primera doble aparición en Q2 desde Austria. Sigamos”

Our first double Q2 appearance since Austria. Let's keep going 💪 pic.twitter.com/rvnRkvAvHZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 18, 2025

Su mejor vuelta era 303/1000 más lenta que la mejor de Pierre Gasly. El francés se había visto favorecido porque en los primeros compases avanzaba hasta la novena posición debido al abandono de ambos McLaren y el retraso de Hulkenberg. Desaparecido el coche de seguridad en la sexta vuelta, quienes lo seguían atacaron a Pierre. Así, lo pasaban Kimi Antonelli y Liam Lawson. Su posición final iba a ser la undécima.

En nueve carreras con Alpine, Colapinto había evitado una de las consecuencias más desagradables de largar en medio del pelotón o entre los últimos: verse involucrado por acciones de terceros en choques o incidentes que afectan al coche. Esta vez, le tocó a él. Y su carrera, a partir del relanzamiento, fue en solitario.

Un ligero retroceso

Acababa 15º en la pista pero, debido a una sanción de 10 segundos aplicada a Oliver Bearman (Haas) por ganar ventaja circulando fuera de la pista en su lucha con Kimi Antonelli (Mercedes), subía a la 14ª posición.

“El trabajo arduo paga”

The hard work pays off 👊 pic.twitter.com/QE7ELcHnTi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 18, 2025

En el corralito para la prensa fue escueto, aunque no se le veía particularmente enojado o frustrado. Pensaba más bien en la inminente clasificación para el Gran Premio. “No sé, me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que… nada, no sé bien qué pasó. Había mucho lío y alguno me habrá tocado. Igualmente falta ritmo. No estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor, porque nos está costando mucho”.

Declaraciones de Colapinto tras la prueba qualy

No iba a mejorar el día para él. Pierre Gasly, con suspensiones más duras y menor altura al suelo del fondo, era más rápido que Franco en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio y quedaba séptimo. Franco, con una puesta a punto más blanda pero menos eficaz, quedaba 16º pero pasaba a la Q2, la segunda parte, porque los comisarios anulaban el registro de Alex Albon (Williams).

¡¡POR ESTO SE METIÓ COLAPINTO EN Q2!! ¡¡ALBON SE FUE DE LOS LÍMITES DE LA PISTA EN LA ÚLTIMA CURVA DE LA Q1 Y LE ANULARON SU VUELTA!!



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vct1LKeCbX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Ni él ni Gasly tenían más para dar con sus coches: en la Q2 el francés señalaba 1m33s651/1000 para asegurarse el 14° lugar, mientras Franco marcaba 1m34s039/1000 y era 15º. Ninguno de ellos podía mejorar sus tiempos de la Q1.

¡¡LA VUELTA QUE METIÓ A COLAPINTO EN LA Q2 DE AUSTIN!!



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q58HRaEVLT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Por lo menos hasta este domingo, el Gran Premio de Estados Unidos era para Franco un ligero retroceso, porque iba a tener con Gasly una desventaja muy amplia: 393/1000. No se escondía y era muy específico en sus declaraciones ante Juan Fossaroli de ESPN: “Sí, hicimos unos cambios porque no me estoy encontrando con el auto. Y no estoy teniendo esa confianza que había tenido en carreras anteriores… Para Pierre creo que es un auto más fácil de manejar. A él le gusta que sea un poco más así (duro), está acostumbrado. A mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil de manejar”.

Compacto de la qualy de Estados Unidos

El fallo en la puesta a punto fue reconocido por sus ingenieros. Aun así, hoy será otro día duro para el argentino, arrancando a continuación de su compañero. Su esperanza es seguirle el ritmo, lo que ha hecho en otras carreras e, inclusive, llegando a superarlo.

Lando Norris tuvo una floja largada en la carrera sprint y eso desembocó en el accidente con su compañero de equipo; luego quedó a cierta distancia de Verstappen en la qualy. Kym Illman - Getty Images North America

Los dos pilotos de McLaren, con Norris a casi 3/10 de Verstappen y Piastri a medio segundo, sólo pueden ilusionarse con su poco desgaste de neumáticos. La alta temperatura en la pista debería jugar en su favor.

Oscar Piastri completó un mal día con el flojo sexto lugar en la prueba de clasificación principal en Texas; en la sprint, un error suyo propició la eliminación de ambos McLaren entre sí. Kym Illman - Getty Images North America

Aun así, pilotos, Andrea Stella (team principal) y Zak Brown, máxima autoridad del equipo, tienen que resolver qué harán con las reglas de enfrentamiento y de paridad que se impusieron hace algunas carreras. Cuando el abrazo de “King Kong” Verstappen comience a cerrarse, ya será tarde. Habrá que establecer qué piloto tendrá prioridad y en qué condiciones. Brown sabe muy bien cuánto vale el patrocinio de un equipo cuando cuenta con el piloto campeón. Recientemente, Brown hizo una operación que situó el valor de McLaren ven torno a 4000 millones de dólares. Para conservar o mejorar la cotización tendrá que elegir: ¿“fair play” o más valor de mercado?