Fórmula 1: la Curva 5 de Montmeló, el escenario de un nuevo contraste entre Verstappen y Russell

El desenlace del Gran Premio de España realimentó una disputa que tuvo varios capítulos el año pasado. El incidente que protagonizó Max Verstappen (Red Bull Racing), que cerró la marcha y golpeó el auto de George Russell (Mercedes), promovió una investigación y una doble sanción para el tetracampeón del mundo: 10 segundos de penalización, un castigo que lo retrasó del quinto al décimo puesto en el clasificador en el circuito de Montmeló, y tres puntos en la licencia, que aumentó a 11 las unidades de multa que arrastra el neerlandés; un punto más en los grandes premios de Canadá o Austria resultará un colapso para MadMax, que de suceder deberá cumplir con una carrera de suspensión.

La batalla en la pista desencadenó un nuevo round ante los micrófonos: las declaraciones cruzadas volvieron a recalentar una relación que no es animada desde 2024, después de que Verstappen bloqueara en la clasificación de Qatar al británico, perdiera la vuelta con la que se alzaba con la pole y esa maniobra apurara las quejas ante los medios del piloto de Mercedes.

Max Verstappen, áspero en la pista y en los micrófonos: el neerlandés enseñó sus diferencia con George Russell, piloto de Mercedes Agencia AFP - AFP

El relanzamiento, después del ingreso del Auto de Seguridad por el despiste de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), resultó el inicio de la puja en el asfalto, que más tarde se trasladó frente a la prensa. Al entrar en la recta, Verstappen pisó el piano y el auto casi se descontrola; Charles Leclerc (Ferrari) le arrebató el tercer puesto y Russell intentó también la maniobra de superación.

Un roce, la necesidad de tomar la escapatoria y salvar la posición al regresar por delante del británico pareció demostrar la fortaleza que caracteriza al neerlandés. Desde el muro de Red Bull Racing, el equipo pidió que cediera igualmente el puesto –los comisarios deportivos luego determinaron que no existían motivos para una sanción-, y aunque Verstappen no estuvo de acuerdo con la instrucción, se corrió para dejarse adelantar.

Otros tiempos: Max Verstappen y George Russell se saludan tras el Gran Premio de Canadá 2024, donde festejó el neerlandés y el británico completó el podio MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero los demonios del pasado reaparecieron y la furia se desató segundos después: Verstappen cerró la marcha y chocó deliberadamente a Russell en la Curva 5, lo que provocó el castigo de 10 segundos y tres puntos en la licencia. “Es algo que vi muchas veces en las carreras virtuales y en iRacing, pero nunca lo vi en una carrera de Fórmula 1”, apuntó Russell, que con la definición apuntaba a las participaciones de Verstappen en los múltiples campeonatos de SimRacing.

“Me pareció todo muy raro y extraño. Realmente no tiene sentido chocar deliberadamente contra alguien y arriesgarte a dañar tu auto, arriesgarte a una penalización”, expuso el británico, que es, junto a Carlos Sainz Jr., uno de los directores de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA, su sigla en inglés).

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

El relato de Russell no se detuvo y fustigó el comportamiento de MadMax. “No puedes chocar deliberadamente contra otro piloto. Pusimos nuestras vidas en juego. Tenemos suerte de que los autos son seguros, pero no deberíamos dar esta maniobra como algo sentado. Corresponde a los comisarios determinar si es deliberado o no, y si lo creen tiene una pregunta difícil de responder. Es una pena, Max es claramente uno de los mejores pilotos del mundo, pero maniobras como esa son totalmente innecesarias y decepcionan. Es una pena para los jóvenes que aspiran a ser pilotos de F.1. No sé en qué estaba pensando, pero no voy a perder el sueño por eso: me beneficié de esas payasadas”, expuso Russell.

La primera reacción de Verstappen, consultado sobre las palabras de Russell, demostró el enojo por una carrera que siempre lo tuvo en desventaja contra los autos de McLaren y sin posibilidades reales de pulsear por el triunfo. “¿Importa? Prefiero hablar de la carrera que de un solo momento”, descerrajó ante la consulta de Sky Sports F1. Y ante la insistencia, disparó: “La próxima traeré pañuelos”.

Minutos más tarde, un poco más comunicativo y menos confrontador, agregó: “En la recta me chocaron [por un roce con Leclerc] y luego en la Curva 1, también [por el empujón de Russell que derivó en que tomara la vía escapatoria para reingresar en el cuarto puesto]. Me dijeron que devolviera la posición. Creo que el mayor problema que tenemos son los estándares de manejo, lo que se permite y lo que no. No son naturales y eso, honestamente, es bastante frustrante, porque a veces te perjudica y a veces te favorece: hoy me perjudicó”.

En España, Max Verstappen se convirtió en el cuarto piloto en liderar al menos 100 grandes premios en la Fórmula 1, por detrás de Lewis Hailton, Michael Schumacher y Sebastian Vettel Joan Monfort - AP

En un fin de semana que Red Bull Racing tuvo dificultades con el inicio de Yuki Tsunoda desde el pitlane, después de clasificarse en el 20° puesto, la situación entre Verstappen y Russell es un nuevo episodio que agita a la escudería de Milton Keynes.

El asesor Helmut Marko salió al rescate, como es habitual, del neerlandés: “Claro que hubo momentos en los que Max se frustró, fue una reacción un poco agresiva, lo que es comprensible. La penalización de 10 segundos y que terminara décimo hizo que todo fuera más decepcionante”, relató el austríaco a ORF, la compañía de radiodifusión de su país.

George Russell, uno de los directores de la Asociación de Piloto de Grandes Premios, fustigó el accionar en la pista de Max Verstappen Rebecca Blackwell - AP

La tensión entre Verstappen y Russell también pudo observarse en la cena de fin de año de los pilotos en Abu Dhabi. Con las sillas casi ocupadas en la totalidad, el británico –de los últimos en arribar- quedó junto a MadMax, pero optó por tomar el asiento y moverlo a una de las cabeceras, junto a Lewis Hamilton, con el que compartió 68 grandes premios y que en el trazado de Yas Marina se despedía de Mercedes.