Fórmula 1: la feroz crítica de Franco Colapinto después del Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto finalizó en el puesto 13° del Gran Premio de Canadá, en una carrera que tuvo a George Russell como gran ganador y además, el incidente entre los McLaren. Luego del recorrido, el argentino habló en rueda de prensa en Montreal y fue muy critico con la estrategia que utilizó con él el equipo Alpine. Se lo vio muy frustrado, pero con la certeza de que hubo una mejoría en otros aspectos.

En cuando a lo que fue el Gran Premio de Canadá, Colapinto comenzó a ser crítico con su equipo: “Muy difícil, estuvimos en la estrategia equivocada, no se podía pasar en la recta y nos complicó, una pena. Creo que teníamos un buen auto para hoy, pero no fue el domingo que esperábamos y fue mala suerte por cómo se fue dando la carrera, sino creo que hubiésemos terminado en los puntos. A pensar en lo que viene”.

Franco Colapinto finalizó 13° en Canadá, pero se mostró molesto por la estrategia usada por su equipo Clive Rose - Getty Images North America

Respecto de las próxima carreras (Austria y Gran Bretaña), el piloto de Pilar estuvo en el podio cuando estaba en Fórmula 2, pero en esta oportunidad expresó que será diferente. Luego agregó que hubo algunas mejoras: “Hay que ver cómo nos caen los próximos circuitos a nosotros, por el motor, porque no estamos bien en las rectas. Hay que enfocarse en lo que viene, este fin de semana dimos un pasito para adelante en general”.

Luego, continuó hablando de la estrategia que utilizó el equipo Alpine con él durante la carrera y fue muy duro: “Con el auto bien. Fue una mala estrategia, la otra estrategia fue mucho más rápida y fue lo que me hizo quedar definitivamente afuera de los puntos. No fue por la llamada temprano a boxes, sino el tráfico después de los compañeros de equipo de los demás, que se quedaron afuera esperando a que lleguemos nosotros para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató y los que estaban adelante, como Sainz, Ocon y Tsunoda y todos lo que no pararon muy tarde, salieron adelante nuestro después de la parada nuestra. Casi un mini Mónaco, una pena. Fue una carrera en la que no teníamos más ritmo. El motor en las rectas es una locura, no podemos pasar a nadie, ni con DRS ni con energía. Es complicado, pero hay que mirar para adelante y enfocarse en lo positivo”.

En línea con la respuesta anterior, volvió a mostrarse molesto con el plan de su escudería: “Creo que cuando hay compañeros de otros atrás nuestro, pegados de alguno que está adelante o pegado atrás, sabemos que pueden hacer esa estrategia de frenarnos y ayudar a que avancen más rápido con gomas usadas, que fue un poco lo que pasó. No era una mala estrategia en el papel, pero al final, como se dio la carrera, fue un desastre. Una pena, era una buena oportunidad”.

Por último, tras haber finalizado en su mejor posición desde que ingresó como piloto titular en Alpine, el argentino habló de las mejoras: “Es súper positivo saber que estamos encontrando el rumbo. Hay que entender un poco lo que pasa cuando no encontramos el balance del auto, cuando no tengo confianza y que no pase de vuelta”.