La Federación Internacional del Automóvil (FIA) advirtió a Ferrari por una violación al protocolo sanitario de su piloto Charles Leclerc. Luego de ser segundo en el Gran Premio de Austria el último domingo en Spielberg, donde este fin de semana se desarrolla el GP de Estiria, el corredor regresó a su domicilio de Mónaco pese a que las normas establecen que los pilotos deben permanecer en el autódromo alpino. Una sospecha similar rondaba sobre el finlandés Valtteri Bottas , de Mercedes , que también viajó al principado, pero la FIA atendió las explicaciones del ganador de la fecha inicial la Fórmula 1 y no habrá advertencia para su equipo.

La diferencia entre las situaciones de Bottas y Leclerc es que el escandinavo explicó que había estado en su casa de Mónaco sin haber estado en contacto con nadie por fuera de su "burbuja" social. Leclerc, en cambio, publicó en las redes sociales fotos de su estadía en el país del que es oriundo y hasta se reunió con amigos. La escudería de Maranello ya estaba en el ojo de la tormenta desde que Sebastian Vettel, su otro piloto, habló en el paddock con los jefes de Red Bull sin tapabocas.

"Si sigo en la burbuja, es parecido que esté aquí o en casa. Desde el punto de vista de la seguridad no hay diferencia", se defendió Bottas antes de saber que no habría sanción ni advertencia por parte de la FIA. Leclerc, por su parte, explicó: "Me hice dos tests en dos días para no asumir riesgos". El monegasco permaneció en su residencia junto a su novia "para recargar pilas" con miras a la carrera de este fin de semana.

Además de obligar a pruebas de coronavirus cada cinco días, el protocolo sanitario aprobado por FIA sugiere no salir de las "burbujas sociales", el grupo que cada escudería forma en los autódromos desde antes de las carreras, que se desarrollan sin público en las tribunas. Así, la probabilidad de contagio se minimiza porque disminuyen los contactos con eventuales portadores del virus. La categoría informó que los 10 mil exámenes realizados al personal de todas las escuderías en el escenario austríaco dieron resultados negativos.