Fórmula 1: Lewis Hamilton continuará en Mercedes, que presentará su monoplaza el próximo viernes con la presencia del piloto británico

Lewis Hamilton estuvo casi dos meses ausente de la vida pública y las redes sociales. Esa actitud sembró la duda sobre su continuidad en la Fórmula 1. Sin embargo, la semana pasada, el siete veces campeón volvió a aparecer en escena y las especulaciones quedaron a un lado. Incluso con el anuncio de Mercedes de la presentación del monoplaza W13 para el próximo 18 de febrero y con el que la escudería alemana buscará un nuevo título del mundo con el británico como protagonista.

Equipos como Red Bull, McLaren, Aston Martin y Haas ya presentaron ante la opinión pública los autos con los que competirán en 2022. Todavía falta que se conozcan los detalles de varias escuderías, pero la más esperada será en estos días. Mercedes informó a través de sus redes sociales que el próximo viernes mostrará el W13, el nuevo coche con el que a marca alemana buscará recuperar el primer puesto perdido en 2021 en manos de Max Verstappen.

18/2/22. 🗓️ Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance 🤩 pic.twitter.com/uv6oCGmNHh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 18, 2022

El evento podrá seguirse vía streaming por Youtube, Facebook y Twitter oficiales de Mercedes. En la presentación estarán su director ejecutivo Toto Wolff, el director técnico Mike Elliott y Hywel Thomas, jefe de motores de Mercedes. También formarán parte del mismo su flamante piloto George Russell, quien llegó en reemplazo de Valtteri Bottas y por supuesto Lewis Hamilton, que apunta a seguir siendo el principal piloto de la escudería alemana.

“09:00 GMT: Live online presentation with Toto, Lewis, George and the W13″. Así lo ha confirmado el equipo en el comunicado que informa a la prensa de los planes para el día de la presentación. De ese mensaje escueto, la palabra “Lewis” era la más esperada por los fanáticos de Mercedes.

En el mundo del automovilismo hay mucha expectativa sobre cómo será el diseño del W13. Algunos especulan con que mantendrá su decoración y otros hablan de que podría volver al plateado con el que logró muchísimos éxitos. Pero la duda no es sólo de la opinión pública. También la expresó la propia escudería con una particular publicación en su cuenta de Twitter con dos tarritos con diferente contenido de colores de pintura.

Este domingo, la escudería dio un paso más: publicó un nuevo posteo en redes sociales con el color que supuestamente tendrán sus autos en la temporada. Una especie de cuenta regresiva que conduce hacia el anuncio oficial que se espera para el viernes.

This is hot. 🤍🤩 pic.twitter.com/nleZM7eN4Y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 13, 2022

A poco más de un mes para el comienzo de la temporada 2022 de la Fórmula 1, que pondrá primera el 20 de marzo con el Gran Premio de Baréin, los equipos de a poco comienzan a presentar sus monoplazas. Este lunes será el momento de Alpha Tauri. El martes lo hará Williams, mientras que el próximo jueves será el turno de Ferrari.