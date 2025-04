Fórmula 1: Lewis Hamilton quedó atascado en Ferrari, de la euforia inicial a no descubrir el ritmo

Un cambio de rumbo, un nuevo desafío y una lenta adaptación. El divorcio con Mercedes y la unión a Ferrari se ofrece como un recorrido enredado y que demandará más tiempo de lo planificado para Lewis Hamilton. La euforia que desató el séptuple campeón del mundo en las múltiples acciones de marketing que desanduvo con la Scuderia y en los test en la pista privada de Fiorano, se debilitó con los resultados en los cincos primeros grandes premios de la temporada de la Fórmula 1.

Las expectativas no se replican en los circuitos y el manejo del piloto no se acomoda al modelo SF-25, mientras que su compañero Charles Leclerc toma ventaja en la pulseada interna: el monegasco, sin ser brillante, exprime la experiencia de siete años en Maranello para liderar el garaje.

En Yedá, Lewis Hamilton cuestionó su rendimiento en Ferrari, tras cinco grandes premios; el británico no descubre el ritmo para ser protagonista con la Scuderia afp - AFP

La victoria de Hamilton en la Sprint Racing, en Shanghái, asoma como un espejismo. Un éxito que no reveló sustento para lo que siguió: apenas una vez logró doblegar a Leclerc en la prueba de clasificación y nunca finalizó en una mejor posición en cuatro grandes premios –los dos autos fueron desclasificados en el GP de China-; el británico se enseña hundido. No busca excusas, pero tampoco encuentra respuestas.

Los ingenieros y las tareas en la fábrica no iluminan. “¿Un momento en el que me haya sentido cómodo con el auto? No, no lo hubo. Ni un segundo”, señaló con desolación, después de largar y ver la bandera a cuadros en la misma posición: séptimo. “Con el mismo auto, Leclerc terminó tercero”, apuntó, en Yedá, despejando de que se trata de una diferencia en las configuraciones de la SF-25.

Los 30 segundos que lo distanciaron del monegasco -39s fue la brecha con el ganador Oscar Piastri (McLaren)-, fueron una señal negativa sobre el ritmo en la pista. La larga jornada junto a los ingenieros en el paddock saudita y un rendimiento opaco esmerila el espíritu positivo que lo envolvió en el inicio de la aventura.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, la alineación de Ferrari en 2025; el séptuple campeón del mundo tiene una estadística desfavorable ante su compañero de garaje PIERO CRUCIATTI - AFP

“No tengo una explicación para mi rendimiento y, de momento, no hay soluciones. Parece que será así el resto del año y será difícil”, se lamentó y se mostró como un hombre vencido. “En la carrera lo intenté todo, pero no conseguí que el auto fuera más rápido porque no tenía agarre y derrapaba en todas partes. En el primer stint sufrí mucho con el subviraje [ida de trompa] y la degradación del neumático; recién con los neumáticos duros el auto mejoró, aunque seguía sin ser rápido”, analizó sobre un coche que en algunos sectores fue el más veloz en la pista.

El jefe de la escudería, Frédéric Vasseur, desestimó que 2025 se convierta en un año de adaptación del británico a Ferrari: “No es un período de transición, pero te decepciona ver que terminás en el séptimo puesto y tu compañero se clasificó tercero, en el podio. Es un piloto positivo, competitivo, que desea extraer lo mejor y por esa razón está decepcionado”, fue la respuesta del francés, en charla con Sky Sports. “Tenemos que trabajar para reaccionar juntos, porque esa es la única manera de avanzar”, comentó el francés, el hombre que comenzó las negociaciones con Hamilton para que abandonara Mercedes, donde conoció la gloria, para triunfar con Ferrari.

Los fanáticos chinos de Lewis Hamilton disfrutaron del triunfo del británico en la Sprint Racing en Shanghái WU HAO - POOL

El conocimiento del auto, la configuración y el estilo de manejo de Leclerc se presentan como las aristas que marcan la distancia entre las dos espadas de la Scuderia, y lejos de proyectar favoritismo del garaje para con el monegasco, Hamilton observará el reglaje de su compañero para achicar el tiempo de aprendizaje.

“Nuestros datos son profundamente diferentes y me preocupa que no ve la luz a corto plazo. Creo que seguiré teniendo dificultades en Miami y no sé cuánto tiempo más durará”, relató el británico. La telaraña de la que no puede escapar el piloto no alarma a Vasseur: el trabajo es el camino y Ferrari tiene los elementos para torcer el rumbo.

“No estoy demasiado preocupado, porque vimos lo que hizo en China y en Bahréin [saltó de noveno a quinto]: el potencial está y necesitamos ajustar el equilibrio. Me alegra que Lewis no esté contento con el resultado que obtuvo en Yedá, porque si se hubiera conformado con un séptimo puesto no sería normal”, añadió el francés.

Cuarto en el mundial de Constructores, después de pulsear por la corona el año pasado con la alineación Leclerc-Sainz Jr., Ferrari necesita recuperar y relanzar a Hamilton para el resto del calendario: 19 episodios es un largo camino por desandar y hundir al siete veces campeón del mundo a que se focalice en 2026 no es el plan que idealizaron en Maranello, después de tomar la decisión de romper con Sainz Jr., que se destacó como un excelente jugador de equipo, un rasgo que repite en Williams: en Yedá, el español ejecutó una tarea fantástica para que su compañero de equipo, Alex Albon, tuviera DRS para no perder la posición con Isack Hadjar (RB).

La degradación de los neumáticos de compuesto blando, una incógnita que Lewis Hamilton debe resolver con Ferrari para lograr mejores prestaciones WILLIAM WEST - AFP

En su año debut en la Fórmula 1, Hamilton sumó cuatro victorias y 12 podios con McLaren; en la primera temporada en Mercedes, celebró un triunfo y en otras cuatro oportunidades se clasificó entre los tres mejores… “Roma no se construyó en un día”, manifestó el británico en la previa en Shanghái. Los tifosi, en cambio, están urgidos de triunfos para romper con la racha de 17 temporadas sin títulos.

Alberto Cantore Por