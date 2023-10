escuchar

El fondo de inversión Otro Capital informó que hay varios deportistas de elite entre los inversionistas que en junio pasado compraron el 24% de las acciones del equipo Alpine, de Fórmula 1 en 200 millones de euros. Entre los nuevos socios de la escudería, que todavía pertenece al gigante francés Renault se encuentran los futbolistas Juan Mata (español, ex de Manchester United, de Inglaterra) y Trent Alexander-Arnold (inglés, de Liverpool), el quarterback de fútbol americano Patrick Mahomes, el golfista profesional norirlandés Rory McIlroy, el tenista alemán Alexander Zverer y el boxeador inglés Anthony Joshua.

“Estoy encantado de liderar un grupo inversor que invierte en Alpine F1″, dijo Alexander-Arnold, también lateral derecho de la selección inglesa. Y agregó: “La oportunidad es muy emocionante, la F1 está creciendo enormemente en todo el mundo y espero contribuir a ese crecimiento. El deporte reúne trabajo en equipo, precisión milimétrica e innovación en un ambiente lleno de presión; estos son aspectos de mi juego que tenemos en común ”.

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho de Liverpool y uno de los flamantes inversionistas de Alpine Bernat Armangue - AP

“No podía ignorar la oportunidad de invertir estratégicamente en Alpine”, señaló el boxeador Joshua, ex bicampeón del mundo de peso pesado. Y añadió: “Estoy emocionado de comenzar este viaje con un gran grupo de compañeros inversores y espero ayudar al equipo a alcanzar su máximo potencial”. Mata, por su parte, señaló: “Unir fuerzas con Otro Capital en esta inversión en Alpine es una oportunidad única. Creo firmemente en el crecimiento del deporte y estoy seguro de que Alpine es el equipo adecuado con el que asociarnos. Su historia como equipo combinada con la experiencia comercial y de la industria de Otro Capital forman la combinación perfecta para el éxito”. “Soy fanático de la F1 desde hace mucho tiempo. Estoy muy emocionado de haberme convertido en accionista de Alpine Fórmula 1 y estoy emocionado por el futuro de este equipo”, contó por su parte Zverev, actual número 10 del ranking mundial de tenis.

La ronda de inversión, que terminó con los deportistas devenidos socios del equipo Alpine, tuvo la gestión de Apex Capital, una firma dedicada a conseguir fondos para diferentes empresas. Y que tiene su nicho en los negocios de atletas y deportistas de alto rendimiento. “Cuando Otro nos pidió que nos asociáramos con ellos para aportar nuestra experiencia en deportes y medios europeos, y nuestro conocimiento interno de la F1, tuvimos que decir sí a esta oportunidad”, señaló Antonio Cacorino, CEO de Apex, en un comunicado de prensa. El ejecutivo agregó: “ Alpine es uno de los equipos de F1 más atractivos que existen , y tanto Otro como nuestros atletas comparten una visión común para el futuro de las carreras, que estamos ansiosos por probar juntos”.

El tenista alemán Alexander Zverev, otro de los nuevos inversionistas del equipo Alpine de Fórmula 1 Frank Molter - DPA

El diario inglés The Guardian dice que los flamantes inversores “formen parte del equipo, no sólo asistiendo a las carreras sino también impulsando estrategias comerciales en Alpine utilizando su experiencia en otros ámbitos deportivos”. Y agrega que “la inversión muestra no sólo cómo el valor de los equipos está ahora en una pronunciada curva ascendente sino también cómo la popularidad de la F1 la convierte en una propuesta cada vez más atractiva para el respaldo financiero. Como parte de la venta de acciones, Alpine fue valorado en 900 millones de dólares y con la grilla de la F1 actualmente limitada a 10 equipos, estas cifras solo aumentarán”, presagia el medio inglés.

Los fondos frescos ayudarán a Alpine, que tiene como pilotos a los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon a ser más competitivo en los próximos años. En este sentido, su rendimiento en la temporada 2023 empeoró en relación a 2022. Marcha sexto en la tabla de constructores, detrás de McLaren y Aston Martin, mientras que el año pasado concluyó cuarto. La idea de Renault, todavía propietaria de la mayoría accionaria de Alpine, es volver a pelear por el título del mundo, tal como ocurrió en 2005 y 2006 con el español Fernando Alonso. El actual equipo del español, Aston Martin, es uno de los que sobrepasó a Alpine con sus rendimientos en la pista. Igual que Red Bull, Ferrari y Mercedes, los tres más rápidos de la grilla.

El boxeador inglés Anthony Joshua, con sus cinturones de campeón del mundo de peso pesado; es otro de los nuevos inversores del equipo Alpine de F1 Nick Potts / PA Wire / dpa - Archivo

The Guardian recuerda que Alpine hizo cambios gerenciales durante esta temporada que no dieron los resultados esperados. “No inspiraron confianza. En julio despidieron al director del equipo, Otmar Szafnauer, y al director deportivo, Alan Permane. Al mismo tiempo, el director técnico, Pat Fry, se fue para unirse a Williams”, escribe The Guardian. Más allá del recambio de nombres, Alpine ahora tendrá billetes frescos para propulsar sus motores y ganar velocidad. Suma apenas una sola victoria desde el renombre del equipo Renault en 2021 (Ocon, en el GP de Hungría de hace dos años). Quiere más .

