escuchar

En la última fecha de la temporada de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen prolongó su abrumador dominio en la categoría y este sábado se quedó con la pole por 12a vez en el año. Así, largará al frente con el Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi que se correrá este domingo en el circuito de Yas Marina, en los Emiratos Árabes.

“El fin de semana fue complicado, pero logramos tener el auto para una clasificación en la que no necesitamos presionar demasiado. Hemos tenido dificultades, pero en la qualy estuvo todo conectado”, describió el vigente tricampeón de la categoría, que marcó 1m23s445/1000 para dominar la Q3 sin susto.

Ya consagrado tricampeón, Max Verstappen celebra su 12a pole de la temporada de Fórmula 1 como si fuera una rutina. GIUSEPPE CACACE - AFP

Tanto que no llegó a escucharse ninguna queja de Max respecto a que el equipo tardó en enviarlo a la pista en el cierre de la clasificación y se tomó con naturalidad el pedido de disculpas por ese motivo que recibió a través de la radio. Nadie logró hacerle sombra después de su cuarta pole consecutiva en ese circuito.

Esta vez, con Sergio “Kun” Agüero apareciendo en la premiación tradicional para entregarle el neumático al poleman. Antes, el exfutbolista de la selección argentina se había mostrado con un buzo antiflama del Manchester City y recibió una divertida propuesta de Franco Colapinto, que corrió la carrera Sprint de la Fórmula 2.

Kun Agüero le firma el neumático a Max Verstappen, luego de que el neerlandés hiciera la pole en Abu Dhabi

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), desilusionado con el rendimiento y especialmente con su primera vuelta en la parte final, se quedó, no obstante, con el segundo lugar, a 139/1000. “Algo sucede en mi auto, no ha sido una mala vuelta”, dijo por la radio cuando había quedado inicialmente 9° entre los 10 que quedaban en pugna. Después, el cambio fue rotundo: “No me esperaba esto después de lo que fue el fin de semana”, reconoció, antes de intentar encontrar una explicación: “El auto tiene muchos altibajos y el neumático nuevo me devolvió la vida”.

Max Verstappen junto a los escoltas en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, Charles Leclerc (izq) y Oscar Piastri. GIUSEPPE CACACE - AFP

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue tercero, con un rendimiento parejo y positivo durante todo el fin de semana. Pareció el único en condiciones de discutirle el primer puesto a Verstappen. “Cometí un error en la última curva, pero el coche era muy rápido; estoy contento. Veremos qué ocurre en la carrera, porque nadie dio más de cinco vueltas seguidas este fin de semana y es una incertidumbre cómo van a responder los autos”, analizó, lejos de lamentarse por haber desperdiciado un giro clave. Los comisarios avisaron que investigarán si no obstaculizó en una curva al francés Pierre Gasly (Alpine), que quedó 10°.

Entre ellos terminaron seis pilotos: los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el alemán Nico Hulkenberg (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

La salida de la calle de boxes de Yas Marina fue permanentemente una carrera aparte, con pilotos que querían salir primero al circuito Ali Haider - AP

La primera gran sorpresa de la clasificación resultó la temprana eliminación del español Carlos Sainz, que no pudo superar la Q1 y deberá largar desde el 16° lugar. El piloto de Ferrari, que este año hizo la pole en los grandes premios de Italia y Singapur, además de lograr el triunfo en la carrera en ese circuito asiático, esta vez no encontró respuestas rápidas en su auto como para avanzar, como sucedió el resto del año.

Se quejó del tráfico y del hecho de que estuvo mucho tiempo detrás de varios coches que iban lento en el túnel de salida a la pista. Su 1m24s738/1000 fue una decepción, la que generó que por primera vez su clasificación concluyera en el primer tramo. Detrás suyo quedaron el danés Kevin Magnussen (Haas), los Alfa Romeo del finlandés Valtteri Bottas y del chino Guanyu Zhou, y el estadounidense Logan Sergeant (Williams), al que se le retiró el tiempo por irse de los límites de la pista.

El resumen de la clasificación en Abu Dhabi

La Q2 también tuvo un sacudón para otro de los habituales protagonistas. Como en Las Vegas, el inglés Lewis Hamilton no consiguió pasar a la etapa final para pelear por la pole. Por el contrario, se lo vio molesto cuando bajó del Mercedes tras quedar 11°, el lugar que tendrá en la parrilla el domingo. “Algo no está bien en este coche, muchachos”, se lo escuchó decir por la radio.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes his 12th pole of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3SK7Il4pCM — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

El francés Esteban Ocon, con Alpine (12°), el canadiense Lance Stroll, con Aston Martin (13°), el tailandés Alexander Albon, con Williams (14°) y el australiano Daniel Ricciardo, con Alpha Tauri (15°) tampoco superaron la Q2.

La final de este domingo será a 58 vueltas, desde las 10 (hora argentina).

Las posiciones

LA NACION