NASCAR: ganó tras un accidente que involucró a 25 autos y desató festejos en el circuito y en una cadena de restaurantes

Talentoso y desbocado, Carson Hocevar enseñó el fin de semana en la pista de Talladega, en Alabama, las razones por las que fue elegido el rookie de la temporada dos años atrás. El nuevo calendario confirmó aquel premio para el joven que, con 23 años, logró la primera victoria en NASCAR Cup Series, después de 91 intentos, y se convirtió en el decimotercer piloto en estrenarse como vencedor en el óvalo de 4,28 kilómetros, uno de los más veloces que visita la categoría. Con el éxito devolvió a la cima al equipo Spire Motorsports, que no triunfaba desde 2019. Una celebración singular en una carrera que tuvo un accidente que involucró a 25 autos: Hocevar salió airoso para recibir la bandera a cuadros tras 188 giros.

La primera victoria de Carson Hocevar en 91 intentos: el joven, de 23 años, fue el decimotercer piloto en lograr su estreno ganador en el óvalo de Talladega SEAN GARDNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El piloto que conduce el Chevrolet Camaro N°77 evitó el aparatoso incidente de la vuelta 115, firmó un triunfo ajustado y protagonizó uno de los festejos más icónicos que se recuerden en el automovilismo. De 1,93 metros de estatura, manejó la vuelta de honor sentado en el alfeizar de la ventanilla, y al recorrer la recta principal detuvo el coche colisionando el muro: entonces aceleró y ensayó derrapes ante el público que no daba crédito de la actuación de Hocevar.

La primera victoria era cuestión de tiempo, porque en las nueve fechas anteriores terminó en tres oportunidades entre los mejores cinco del clasificador y en otras cuatro oportunidades, en el top ten. En un calendario en el que Tyler Reddick (Toyota, 23XI Racing) tomó la delantera en el campeonato al anotar triunfos en la mitad de las carreras, el éxito del nacido en Michigan no fue una sorpresa.

Carson Hocevar posa junto a su primer gran trofeo en NASCAR Cup Series, después de ensayar una celebración que resultó alocada e icónica DAVID JENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las características veloces del circuito de Talladega siempre marcan que en Alabama el espectáculo está garantizado, al igual que los accidentes. El segundo stint marcó el resto de la competencia, porque ahí se produjo el choque que se desencadenó con el impacto de quien lideraba el pelotón, Bubba Wallace (Toyota, 23XI Racing), contra el muro. Apenas cuatro coches del parque automotor no tuvieron consecuencias directas, lo que reflejó la espectacularidad del accidente. Entre los perjudicados estuvieron Reddick -volvió a la pista y provocó la anteúltima bandera amarilla al desbandarse un neumático- y los representantes del Team Penske, Ryan Blaney, Austin Cindric y Joey Logano, todos usuarios de Ford. La bandera roja detuvo la carrera para que los auxiliares limpiaran la pista.

Contact at the front of the field!



Many, many cars are collected in this @TALLADEGA incident! pic.twitter.com/ebOpaeiVRm — NASCAR (@NASCAR) April 26, 2026

Los pilotos involucrados fueron revisados por el cuerpo médico, no se constataron lesiones y los que tenían el auto en condiciones retomaron la carrera. “Todos rebotábamos de un auto a otro, los que empujaban provocaban que los autos se mantuvieran inestables en la pista y eso generó que Bubba Wallace se fuera hacia arriba, hacia el muro, y regresara muy rápido hacia el interior de la pista. Es una pena, pero no sé si hay alguien a quien culpar”, relató Blaney.

En medio del caos, los usuarios de Chevrolet fueron los que mejor salieron parados y en condiciones de terminar la carrera. Álex Bowman (Chevrolet, Hendrick Motorsports) impulsó a Hocevar hacia el triunfo y completó el podio, después de ceder el segundo escalón del clasificador a Chris Buescher (Ford, RFK Racing). Con la bandera a cuadros cayendo sobre el coche N°77, y que lleva como sponsor Chili’s Grill&Bar, una cadena de restaurantes con más de 1600 sucursales, en uno de los locales se desató un festejo con brindis y el piloto señaló, con el trofeo en sus brazos, que se sumaría a la fiesta.

Carson Hocevar, dibuja las típicas donas de celebración en la tradicional pista de Talladega: el joven encendió al público en el escenario y en locales de la cadena de restaurante que auspicia su Chevrolet Camaro SEAN GARDNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El CEO de la categoría, Steve O’Donnell, que prohibió las celebraciones arriesgadas en la pista, calificó la de Hocevar como una de las más geniales en sus 30 años como directivo. “Ver la reacción de los aficionados a lo que hizo es un momento icónico y perfecto para Talladega”.

Iconic. Carson Hocevar celebrates at Talladega hanging out the window. pic.twitter.com/Na2Qf3EPuE — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 26, 2026

Toda la locura que desató en Alabama confronta con las declaraciones que realizó el año pasado en un livestream y que le valieron sanciones internas del equipo y una multa económica de 50 mil dólares. NASCAR Cup Series compitió por primera vez en 2025 en Ciudad de México y Hocevar, que estaba participando en una carrera de iRacing y transmitiendo en vivo en Twich, se refirió a la capital como un “hoyo de mierda”. Las disculpas inmediatas no alcanzaron para zanjar el problema y además del dinero, que fue repartido entre tres organizaciones benéficas mexicanas, tuvo que completar un curso obligatorio de sensibilidad cultural y concientización sobre los prejuicios.

Los especialistas señalan que Hocevar puede convertirse en una de las estrellas del NASCAR en los próximos años: en su primer festejo señaló que carisma y magnetismo no le faltan.