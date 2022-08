Fórmula 1: Max Verstappen, un piloto que está en otra dimensión con el vuelo de Red Bull

Descifrar cuántos giros necesitaría Max Verstappen para alcanzar la cabeza de la carrera era prácticamente uno de los juegos, mientras se configuraba la grilla de la Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps. El cambio de unidad de potencia que ensayó Red Bull Racing en el auto N°1 en el Gran Premio de Bélgica, la decimocuarta estación de la temporada, hizo penalizar al neerlandés, que marcó el mejor tiempo en la prueba de clasificación, aunque por la sanción se retrasó al 14° puesto de la formación de partida.

La estrategia, una vez más, fue acertada: las características del trazado y las del auto se conjugaban para desandar la apuesta y el campeón defensor demoró apenas 18 vueltas, sobre un total de 44, en materializar la escalada y encaminarse hacia el noveno éxito de la temporada. Una victoria apabullante para que la escudería de Milton Keynes, junto con el mexicano Sergio Checo Pérez, firme el cuarto 1-2 del año y MadMax estire a 93 puntos la diferencia con su compañero de garaje y a 98 unidades la ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari), que en el intento de rescatar un punto extra con la vuelta rápida terminó con un castigo de cinco segundos, por exceder la velocidad en el pitlane, y cediendo el quinto puesto del clasificador a Fernando Alonso (Alpine).

Tres triunfos encadena Verstappen, nueve en el curso, y empieza a codearse con los récords: es la segunda vez en la historia de la F.1 que un piloto gana dos carreras consecutivas partiendo desde el décimo puesto o más atrás: el neerlandés lo hizo en Hungría –largó 10mo- y ahora en Bélgica (14to); la marca la ostentaba en soledad Bruce McLaren, con sus éxitos en Estados Unidos 1959 (10mo) y Argentina 1960 (13ro).

“El auto estaba irreal, se sentía como un cohete espacial”, apuntó, tras la victoria, la vigesimonovena personal y la N° 85 en la historia de Red Bull Racing. “Lo más difícil fue la primera vuelta, porque todo estaba muy agitado y no me quería involucrar. Con la salida del Auto de Seguridad el objetivo era adelantar un auto por vuelta y una vez que llegamos al tercer puesto me di cuenta que podíamos ganar. No espero que cada fin de semana sea así, pero el diseño de la pista y un auto con un balance espectacular lo hizo esta vez posible”, señaló el campeón, que estuvo acompañado por una multitud y el domingo, en Zandvoort, tendrá su carrera en casa.

La novena victoria del curso sumó Max Verstappen, que aventaja por 93 puntos a su compañero Sergio Checo Pérez y por 98 unidades a Charles Leclerc (Ferrari) en el Mundial de Pilotos JOHN THYS - AFP

Si el regreso del calendario le ofrecía alguna esperanza a Ferrari de entreverarse en la pelea por el título, la carrera de Leclerc y el rendimiento de los autos de Milton Keynes desactivaron esa ilusión. El monegasco debió hacer una repentina detención en los boxes, porque una lámina de visera del casco obstruyó la refrigeración de los frenos del neumático delantero derecho. Su periplo comenzó mal y terminó de la misma manera, cuando desde el box lo obligaron a ingresar para calzar neumáticos blandos e intentar marcar la vuelta rápida de la carrera, esa que entrega un punto extra. Leclerc, que marchaba quinto, no estaba convencido del plan y falló. Tampoco Carlos Sainz Jr. tuvo demasiado para ofrecer: largó primero y finalizó en la tercera posición, sin lograr darle batalla a Verstappen ni a Checo Pérez, quienes lo superaron con facilidad, enseñando que el paquete aerodinámico y la velocidad de los Red Bull era apabullante. “No teníamos ritmo y ellos estaba en otro nivel. Tendremos que analizar y aprender de por qué no fuimos competitivos”, analizó el español.

Protagonistas de un viejo duelo

La Curva 5 resultó el escenario de un contrapunto que tiene su historia entre Fernando Alonso (Alpine) y Lewis Hamilton (Mercedes). Rivales dentro del mismo equipo en McLaren, al punto que el ovetense se marchó del equipo en 2008, los campeones protagonizaron algunas batallas en la pista en 2021 –la defensa del asturiano en el GP de Hungría para la victoria de su compañero Esteban Ocon- y en Spa-Francorchamps revivieron el duelo: el británico ensayó el sobrepaso, se montó sobre el neumático delantero izquierdo y el Mercedes tomó vuelo. Algunos metros más adelante, el séptuple campeón abandonó, mientras que Alonso le hizo señas con la mano derecha cuando circuló por donde estaba detenida la Flecha de Plata. Antes, por la radio, exclamó: “Este idiota solo sabe manejar cuando larga adelante”.

El vuelo del Mercedes de Lewis Hamilton, después de que el piloto británico intentara el sobrepaso a Fernando Alonso (Alpine); el séptuple campeón del mundo y el piloto asturiano y una batalla que viene desde los días en que fueron compañeros en McLaren, en 2007 JOHN THYS - AFP

En la rueda de prensa, Hamilton evitó referirse a las palabras de Alonso. Admitió el error, pero no pidió disculpas –la FIA lo advirtió porque no fue al control médico tras al accidente- y apuntó: “Sé lo que está diciendo y sé lo que piensa de mí. Prefiero no comentar, tuvimos resultados diferentes en nuestras trayectorias. Me tiré por el exterior y no le dejé espacio, es un error fácil de cometer y pagué. No fue intencional”. Las viejas disputas entre dos campeones del mundo vuelven a las pistas.