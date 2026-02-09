Fórmula 1: McLaren presentó los autos con los que defenderá sus títulos en 2026

Se develó el misterio en McLaren. Luego de lucir durante su primera semana de pruebas en España el mes pasado una decoración provisional completamente negra, el team campeón del mundo presentó su diseño definitivo para la próxima temporada con los tradicionales colores papaya y negro, pero con un poco más de intensidad.

“El icónico color papaya continúa en el MCL40, manteniendo así nuestra tradición de lucir decoraciones ganadoras de campeonatos en la siguiente temporada”, declaró Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, este lunes en el Circuito Internacional de Bahréin, en la reunión en la que se presentó el renovado diseño.

Rob Marshall, jefe de diseño de McLaren, explicó los cambios más significativos que tienen los autos para esta temporada que se avecina McLaren F1

La estética del auto que manejarán Lando Norris y Oscar Piastri para la temporada 2026 de Fórmula 1 mantiene la combinación característica de colores papaya y negro de McLaren. Aunque en esta oportunidad se puede observar un tono naranja papaya mucho más intenso, similar al de los primeros monoplazas de Fórmula 1 que el equipo usó entre 1968 y 1971 y también el mismo que utiliza desde 2017.

Por otra parte, se suman los grandes cambios. Algunos de ellos son la eliminación del efecto suelo, un mayor componente híbrido y una aerodinámica activa. Los coches también se han vuelto más pequeños y seguros en 2026. La distancia entre ejes se redujo de 3600 mm a 3400 mm, mientras que el ancho pasó de 2000 mm a 1900 mm. El peso mínimo también disminuyó: ahora es de 800 kg a 768 kg, debido a que la FIA está presionando para revertir gradualmente la tendencia del aumento de peso de los autos.

“El coche es mucho más corto, por lo tanto, gran parte del espacio destinado a los radiadores y las cajas eléctricas, que normalmente se distribuían por todo el coche, ha sido muy difícil de encontrar. Simplemente hay menos espacio para colocarlo todo. Lo que nos ha ayudado es que el depósito de combustible es también un poco más pequeño”, explicó el diseñador jefe de McLaren, Rob Marshall.

Zak Brown también afirmó en la presentación que previo a las pruebas de Bahréin aún era demasiado pronto para saber si su equipo podrá defender sus títulos en 2026. “Creo que es muy pronto, creo que es muy arriesgado juzgar”, dijo. “Lo que sí puedo decir es que creemos que seremos competitivos. Los cuatro mejores equipos parecían muy competitivos, así que aún es pronto, pero hay indicios de que seremos fuertes. Sin embargo, creo que sería prematuro hacer predicciones más allá de los primeros días de pruebas. Obviamente, las cosas empezarán a aclararse un poco más en las próximas dos semanas”, completó.

Oscar Piastri y Lando Norris durante la presentación que se llevó a cabo en Bahréin McLaren F1

Al igual que la mayoría de los equipos, McLaren decidió mantener su alineación de pilotos para 2026: Lando Norris, quien buscará defender su título de 2025, y Oscar Piastri. Ambos estuvieron acompañados en la presentación para celebrar la nueva imagen de su coche por el mencionado director ejecutivo Zak Brown y por el director del equipo, Andrea Stella.

El MCL40 se presentó en el circuito de Bahréin, ya que desde este miércoles 11 hasta el viernes 13 se disputarán allí los primeros test de pretemporada oficiales, antes de una segunda semana de pruebas en Bahréin del 19 al 21 de febrero, antes de viajar a Melbourne para realizar el Gran Premio de Australia que será el inicio de la temporada 2026 de la F1, el próximo 8 de marzo.