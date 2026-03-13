Fórmula 1: Mercedes domina en Shanghái mientras sus “clientes” se le quejan y Colapinto no encuentra explicación

Las apacibles aguas del lago interior del circuito de Shanghái sobre las que parecen flotar los acristalados hospitalities de los equipos vibraron expectantes en cuanto los motores de la F1 se encendieron en la mañana china.

Tal como estaba previsto, hacía frío (12,8ºC) y, como leyendo las borras de un té chino, los dos Mercedes, el de George Russell y Kimi Antonelli, iban a confirmar el dominio mostrado una semana antes en Australia.

Así quedó la parrilla de largada para la carrera sprint en Shanghái

No solo lo hacían en la primera y única práctica libre (porque habrá carrera corta, sprint, mañana sábado), sino también, ya abriendo la tarde, en la clasificación para ese primer compromiso a 19 vueltas.

Imparable, Russell aventajó a Antonelli por 289/1000; tercero quedó Lando Norris, en una positiva reacción del equipo McLaren, aunque claramente por detrás (a 621/1000). Ferrari, que soñaba con apretar a Mercedes en este trazado que permite una alta recuperación de energía, situaba cuarto al ganador de la sprint de 2025, Lewis Hamilton, pero a 641/1000 de la pole.

George Russell y Kimi Antonelli se divierten; los pilotos de Mercedes pasan un gran momento HECTOR RETAMAL - AFP

Por su parte, Alpine, que había conseguido un punto con Pierre Gasly (décimo) en Australia, confirmaba sus mejoras respecto de la temporada anterior. Y el trabajo realizado con el despliegue de energía y un retoque en la dinámica del automóvil le daban a Pierre Gasly la séptima posición de largada para la carrera que se lanzará a las 12:00 de la noche de hoy viernes en Argentina. En la práctica libre matutina, Gasly se había situado décimo y Franco Colapinto, 15º, a tan solo 281/1000. Tan apretada resultaba la lucha en el medio pelotón que en esa escasa diferencia se le colaban a Colapinto los autos de Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas).

Durante la FP1 le pedían a Franco que intentara mejorar sus tiempos en el primer sector. Las curvas 1 a 3 del trazado comprenden un “rulo” en descenso que se cierra hacia el final y que requiere manejar con mucha sensibilidad el freno mecánico y la recarga eléctrica antes de acelerar hacia la salida. Era la primera vez que Franco giraba en Shanghái y en la clasificación, aunque logró pasar a la Q2, solo pudo hacer el 16.º tiempo, 1m 34s 327/1000, apenas una mejora de 185/1000. En cambio, Pierre había mejorado 565/1000.

Trataba de mantener la calma pero no podía ocultar cierto desconcierto cuando le decía a ESPN: “Estoy un poco perdido con la qualy. Quedé muy lejos de él (de Gasly) y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy de mi lado”.

No parece nada normal una diferencia de 1s187/1000 entre ambos. Girando en la esquina de un hospitality para dirigirse al suyo, Franco aceleró el paso para buscar cómo y dónde había perdido esa “performance”. La telemetría de la Q2 resultaba transparente y sobre ella tendrá que trabajar él y, además de adaptar su manejo, el equipo tendrá que revisar detalles de la puesta a punto. Lo que se veía es que en el crucial rulo entre la curva 1 frenaba más tarde que su compañero pero a la salida aceleraba más tarde, y antes de la mitad de la recta siguiente ya comenzaba a perder tiempo. Antes de entrar al sector 2 llevaba aproximadamente 4/10 de desventaja, pero la brecha se ampliaba en el sector 2 por la misma tendencia: frenar más tarde y acelerar después. Las mínimas, salvo dos excepciones favorables a Gasly, eran muy parecidas, pero ya sea por trayectoria o por ingresos demasiado rápidos a los virajes, el chasis se le movía mucho y Franco tenía que esperar para acelerar. Saliendo del sector dos, ya había perdido 8/10. Trabajo técnico y de reflexión estará ejecutando a estas horas junto a sus ingenieros.

Susto en Melbourne, ensayos en Shanghái

Tras la casi milagrosa salvada de Colapinto evitando chocar a Liam Lawson en la largada del G.P. de Australia, equipos y pilotos mostraron su descontento porque en la vuelta de formación muchos coches se quedaron sin batería. Los pilotos aceleran y frenan para calentar los neumáticos y cuando frenan recargan energía, pero como hay un máximo regulado electrónicamente, el sistema comienza a descargar energía a partir de allí y por eso, entrando a los cajones de arrancada, ya no tienen corriente. La FIA podría haber subido el límite de recarga, pero solo admitió que haya varios ensayos de largadas durante los entrenamientos y las clasificaciones.

Los equipos han progresado en la gestión de la energía (evidente en Alpine y en McLaren), pero ahí queda ese peligro latente de un grave accidente si un coche, como el de Lawson en Albert Park, se queda parado al darse la señal de comienzo.

El A526 de Franco Colapinto, en la calle de boxes en Shanghái

El cliente se queja

Andrea Stella, el jefe de equipo de McLaren, se había quejado porque en su opinión Mercedes no le daba suficiente información para explotar mejor el motor que le alquilan a la marca germana.

Oscar Piastri, que largará quinto en la sprint de esta noche, estimaba que la diferencia entre hacer bien o mal la gestión del propulsor puede valer hasta medio segundo por vuelta, un margen que eclipsa cualquier ganancia aerodinámica. Lo cierto es que esta temporada el McLaren MCL40 no tiene la estabilidad que ofrecía el año pasado, con amplitud, el MCL39. Aun así, el 80% de la diferencia que tiene a su favor, Mercedes la consigue saliendo de las curvas y en las rectas más largas. McLaren seguirá reclamando para que le den los secretos de esa gestión de energía superior. Toto Wolff, el responsable de toda la actividad deportiva de Mercedes y de la “atención al cliente”, afirma que es “imposible dejar conforme a todo el mundo”. Hace siete campeonatos que Toto no gana un título con su equipo, que es el oficial, y el quejoso cliente, McLaren, ya le humilló en las dos últimas temporadas. Ni Williams ni Alpine se quejaron, aunque sí mencionaron que les gustaría tener más asesoramiento.

McLaren se quejó de que Mercedes no le da suficiente información Vincent Thian� - AP�

Ferrari estimaba que podría luchar con más posibilidades en Shanghái, pero hasta el momento, esa esperanza se está diluyendo. Lewis Hamilton se siente muy cómodo en este circuito y ahora pasea sonriente por los boxes. Recibió un cálido abrazo de su madre, Carmen Lockhart, tras superar a Charles Leclerc que, entre sesión y sesión, disfruta de una luna de miel de carreras con su flamante esposa, la modelo Alexandra Saint Mieux. Algunos mecánicos de Ferrari bromeaban entre ellos afirmando que “Carletto” está un poco distraído. El equipo probó otra vez su insólito alerón rotativo bautizado como “Macarena”, por los movimientos coreográficos de manos de la famosa canción española. No se informó por qué, pero lo retiraron para la prueba de clasificación. Con Hamilton a seis décimas de Russell y Leclerc a un segundo, la escuadra italiana solo puede aspirar a pelear por el podio con Hamilton en la sprint.

Verstappen el quejoso

Max Verstappen se clasificó 8º a 1,8s de la pole e incluso por detrás del Haas Ferrari de Oliver Bearman. Le cuesta aceptar la nueva realidad de Red Bull al holandés, cuatro veces campeón. Tras romper dos motores en Australia, Red Bull decidió reducir algo la potencia del producto de Red Bull Power Trains, en los que tiene de “socio” a Ford. Han optado por la fiabilidad antes que por la velocidad. Igualmente, Max estaba irritado porque los cambios, gestionados en parte electrónicamente por software, no entraban bien en los rebajes. Y para colmo, al comenzar la FP1, debido a un excesivo efecto frenante del motor generador para recuperar energía, bloqueó al comenzar a frenar las ruedas traseras e hizo un trompo. Varios coches cayeron en la misma trampa. Max, que es un tipo indomable, se fue afuera por exceso de velocidad entrando en la recta de boxes durante la primera parte de la clasificación. Salvó la situación y le echó la culpa al Alpine de Pierre Gasly. Se quejaba, además, de que el coche no era “conducible”.

Duro trabajo le aguarda al otrora invencible equipo para aspirar otra vez a victorias: las mejoras de motor solo pueden incorporarse a partir de la séptima carrera. Y habrá cambios aerodinámicos, seguramente, para Japón o Miami, a comienzos de mayo.