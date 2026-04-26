Franco Colapinto en Buenos Aires: dónde ver el Road Show, la exhibición en las calles

La Fórmula 1, en un receso forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente, se presenta este domingo en la Ciudad de Buenos Aires con el Franco Colapinto Road Show, la exhibición que brinda el piloto argentino ante su gente en la previa del Gran Premio de Miami.

El evento se lleva a cabo desde el mediodía en el barrio porteño de Palermo y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Lo que hay que saber del Franco Colapinto Road Show

El evento se desarrolla en un circuito que se emplazó entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El piloto pilarense dará cuatro vueltas al trazado. Primero, a las 12.45, conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El segundo giro será a las 14.30 y lo hará con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

Posteriormente, a las 15.15, volverá a acelerar el Lotus, y, por último, recorrerá el trayecto en un colectivo descapotable para saludar a los miles de fanáticos que se esperan en los alrededores, ya sea quienes adquirieron entradas o los que ocuparán los espacios gratuitos.

Colapinto, en la previa al show

El evento es inédito, con una amplia propuesta alrededor del plato principal a cargo de Dale Play, la productora que lideró 423 shows musicales el año pasado con artistas como Bizarrap (determinante en la campaña de Colapinto desde la Fórmula 2), Nicki Nicole y Duki. También hay escenarios con pantallas gigantes en los que se muestran imágenes del Road Show; DJ’s; entrevistas al público; y se presentarán la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, Soledad Pastorutti y Luck Ra.

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.

Colapinto, además, se convertirá en el primer argentino en circular con un auto de F1 por las calles de Buenos Aires. Los anteriores fueron en el autódromo, como el caso de Fangio. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, reconoció Franco en la antesala de su histórica presentación.

La presencia de Franco en el país es posible gracias a que el calendario del Gran Circo atraviesa un receso forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente. La exhibición es una semana antes del Gran Premio de Miami, por lo que la estadía del pilarense en su tierra es fugaz y exclusivamente para mostrarse ante los fanáticos en un contexto de una agenda intensa y cargada que sostiene como piloto del Gran Circo.

El barrio porteño de Palermo se paralizó por la presencia de Franco Colapinto Fabián Mare - LA NACION

Para la Argentina, además, es una gran ocasión de demostrar el fanatismo del país por la F1 y una prueba piloto para en el corto plazo lograr que el Gran Circo tenga una fecha en el autódromo de Buenos Aires, donde se realizan obras para dejar el circuito apto reglamentariamente para la categoría más importante del automovilismo internacional.

El próximo fin de semana, Colapinto competirá en la sexta jornada de la F1 en Miami, Estados Unidos. Significará la reanudación del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y en el que el argentino tiene un punto gracias al décimo puesto que consiguió en el GP de China.

La F1 no tiene una fecha en la Argentina y el circuito más próximo que visitará Colapinto con Alpine será el de Interlagos en San Pablo. El GP de Brasil está previsto para el fin de semana del domingo 8 de noviembre y corresponderá a la 21ª jornada.