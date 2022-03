Fórmula 1: Netflix presenta la cuarta temporada de Drive to survive con la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton y la dura frase que dejó Toto Wolff sobre la serie

Los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán este viernes una buena excusa para comenzar a palpitar lo que será la temporada 2022 del Gran Circo. Sucede que la plataforma de Netflix presenta la cuarta temporada Drive to survive, la exitosa docuserie que logró que la máxima categoría del automovilismo mundial atraiga muchos más aficionados y nuevas audiencias.

El foco de la serie, que contará con 10 capítulos igual que el resto de las temporadas, estará encima de lo que dejó la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, y los varios capítulos de controversia entre ambos, incluso en el final en Abu Dhabi, la carrera que definió el título para el piloto neerlandés. Pero no todos estarán felices con la cuarta temporada de Drive to survive. Toto Wolff, director ejecutivo de la escudería Mercedes lo calificó como “aterradora”.

La tercera temporada de la docuserie ya fue todo un éxito. Incluso estableció un nuevo récord para Drive to Survive, alcanzando por primera vez el número 1 en Netflix a nivel mundial, superando incluso a la primera temporada, algo inaudito en las series de este tipo. Sin embargo, todo parece indicar que el ciclo de la obra sea posiblemente sea el más importante.

Por primera vez en la historia de Drive to Survive, Netflix tiene a la verdadera batalla en la que puede apoyar su título. La disputa entre Max Verstappen y Lewis Hamilton se robó gran parte del protagonismo durante la temporada 2021 con lo sucedido por los dos en los circuitos de Silverstone, Monza, Jeddah y Abu Dhabi.

La disputa entre Hamilton y Verstappen será uno de los grandes focos de la cuarta temporada de Drive to survive LARS BARON - Getty Images Europe

Una de las grandes ausencias que tendrá la cuarta temporada será la de Verstappen. Fue el propio piloto el que lo confirmó debido a su opinión de que la serie había creado en el pasado “historias o enfrentamientos falsos”. Vale destacar que será Christian Horner, el Director de Red Bull Racing, el encargado de contar su punto de vista criticando y burlándose de Toto Wolff.

Además de Verstappen, se echan en falta muchas otras ausencias. Fernando Alonso y Sebastian Vettel aparecen poco, mientras que a Ferrari sólo se le ve en los dos episodios que protagoniza McLaren. Al igual que pasó en la tercera temporada con la rivalidad entre Lando Norris y Carlos Sainz, parece que se intenta crear una rivalidad forzada entre Norris y Ricciardo que realmente no fue así.

A los fanáticos de Drive to survive no les faltará el protagonismo de la escudería Haas y de su director Gunther Steiner. El equipo estadounidense vuelve a ser protagonista y allí se pueden ver las primeras batallas de Nikita Mazepin y la influencia de su padre, Dmitry, quien amenaza con retirar su apoyo económico al equipo, ya que considera que el piloto ruso no tiene el mismo monoplaza que Mick Schumacher. Una situación que, al fin y al cabo, ya forma parte del pasado porque Mazepin fue reemplazado por el danés Kevin Magnussen debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Toto Wolff, director de Mercedes, fue crítico con Drive to survive FRANCOIS FLAMAND - DPPI

En cuanto a Lewis Hamilton, se mantuvo moderado, pero sus entrevistas fueron muy relevantes. Una de las frases más fuertes que se filtró del británico fue contra el de Red Bull: “Creo que Max es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces, lo lleva al límite y más allá”. Otro gran momento se da cuando el siete veces campeón del mundo habla con Toto Wolff sobre lo que fue su error de principiante en el Gran Premio de Azerbaiyán donde el británico quiso adelantarse a Checo Pérez, pero antes de doblar la primera curva siguió de largo y quedó en el último lugar.

En la misma línea, quien se refirió a la docuserie éxito de Netflix fue Toto Wolff. El director de la escudería Mercedes habló con el medio Bloomberg y expresó: “Da miedo cuánto los dejamos entrar; odias verte ahí dentro”. Wolff también dice que ha aceptado que el espectáculo ha hecho más cosas buenas que malas para la Fórmula 1, creando un camino para que los nuevos fanáticos se presenten a las estrellas más grandes del deporte, pero también agregó: “Le dan un giro a la narrativa. Juntan escenas que no sucedieron”, dijo.