Fórmula 1: quién es el piloto al que Helmut Marko reprendió y que lamenta no haber fichado para Red Bull

Es el Hombre con mano de Hierro de Red Bull Racing. La persona que estuvo desde el comienzo de la historia. La escudería irrumpió en la Fórmula 1 en 2005, pero su amistad con el fundador Dietrich Mateschitz empezó en 1984, cuando era asesor comercial del piloto Gerard Berger, a quien el empresario patrocinaba de modo particular. La relación de Helmut Marko con el automovilismo, sin embargo, era muy anterior: durante la adolescencia estuvo en la misma escuela con Jochen Rindt, el único campeón mundial post mortem de la F.1. Juntos incursionaron en el motociclismo y, sin carnet de conducir, aprendieron a manejar un coche con un viejo VW Escarabajo.

Fracasaron en el ingreso a la universidad en 1961 y el circuito de Nürburgring fue el escenario que los empujó a ser parte del Gran Circo. Rindt murió en un accidente en un entrenamiento, con Lotus, en Monza, en 1970; dos años después, Marko, en el circuito de Clermont-Ferrand, sufrió una gravísima lesión ocular, después de que el auto de Emerson Fittipaldi desprendiera una piedra que impactó en el casco y perforó la visera del austríaco.

Helmut Marko en el podio de Austin, en 2023: festeja con Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclcerc Alex Bierens de Haan - Getty Images North America

La carrera ascendente de piloto se truncó, pero la pasión siguió intacta. “Sin Rindt me habría dedicado a la abogacía. Estoy feliz de la vida que he llevado y de haber sobrevivido, aunque esté un poco dañado”, relata Marko, que creó el equipo de Fórmula 3000 RSM Marko. En 1999, la estructura tomó el nombre de Red Bull Junior Team, y en 2001 surgió el programa de jóvenes talentos.

La actual temporada de la F.1 ofrece siete pilotos de la academia: Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon y Pierre Gasly, la nómina que pasó por el tamiz de Marko, que en el podcast de la F.1, Beyond the Grid, admitió cometer errores en el momento de fichar jóvenes talentos.

“Hay muchos pilotos que yo pensaba que podrían hacerlo muy bien, pero al final no fue así. Eso se debe principalmente a que la mayoría tenía el talento, pero no trabajaban con seriedad o no tenían la fortaleza mental. Algunos jóvenes piensan que al pasar de la Fórmula 2 a la F.1 alguien les va a llevar el casco y la vida va a comenzar a ser maravillosa. Sin embargo, al final es todo lo contrario: la presión es igual de grande y tienen que rendir en cada vuelta, así que no todos son capaces de aguantar”, la respuesta de Marko.

Helmut Marko, rodeado por Zak Brown, el CEO de McLaren, e Isack Hadkar, el piloto al que el asesor de Red Bull Racing perfila para suceder a Max Verstappen en el garaje JOHN THYS - AFP

El asesor es reconocido por la dureza en el trato y por la competencia interna que desata entre los mismos integrantes del Junior Team, aunque no muestra remordimiento con las decisiones que tomó en el pasado con algunos nombres. “Siempre es duro cuando le tienes que decir a un piloto que vas a detener su programa de F.1 o que no va a llegar, pero el 95% de esos nombres que no llegaron ahora están corriendo en la Fórmula E, en el WEC [Mundial de Resistencia]… Ganan dinero, son competitivos, son pilotos profesionales, deberían estar agradecidos de haber estado con nosotros”, analizó el austríaco, que tuvo a un nombre de la actual grilla de la F.1 que pudo incorporar, pero que terminó en McLaren, y es el puntero del campeonato y el máximo candidato a finalizar con el reinado de Max Verstappen: Lando Norris.

Lando Norris, actual puntero del campeonato de la Fórmula 1, un piloto que estuvo en el radar de Helmut Marko, aunque las negociaciones no avanzaron MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

La relación con el británico tuvo un episodio de rispidez en 2016. De 16 años, con dos títulos de la Fórmula MSA –ahora F.4 Británica- y de la Toyota Racing Series, Norris era el líder de la Formula Renault Eurocup (FRE) y marcó la pole en Mónaco. “Lo conocí después de clasificar [luego sería descalificado por una infracción técnica]: fui a verlo al paddock de F.1, pocas veces había estado en ese lugar y me recibió en el motorhome de Red Bull. Me hizo algunas preguntas técnicas: cuánto pesa el auto de Fórmula Renault y yo no tenía ni idea. Inventé 426 kilos y me corregí, diciendo que no sabía exactamente. Su respuesta fue ‘¡Max lo sabría!’ Me quedé sin palabras”, contó Norris, que nunca recibió una oferta formal para unirse a Red Bull Junior Team y terminó conquistando los títulos de la FRE, la Fórmula Renault NEC y la Fórmula 3 Europea antes de ser subcampeón de la Fórmula 2.

Helmut Marko junto a Max Verstappen: el asesor de Red Bull Racing señaló que el neerlandés y Sebastian Vettel son pilotos con personalidades distintas

En la charla, Marko recordó las conversaciones que entabló con el manager de Norris. “Mantuvimos algunos contactos, pero no prosperaron y no lo conseguimos. Creo que habría encajado muy bien con nosotros, aunque no podemos tener a todo el mundo”, apuntó.

Marko vislumbra que Hadjar puede resultar un sucesor de Verstappen en Milton Keynes: “La mayoría de los circuitos son nuevos para él, y a las tres vueltas ya es competitivo. Esto es algo que vi muy cerca con [Michael] Schumacher o [Ayrton] Senna: no necesitaban de 50 vueltas ni muchas pruebas, llegaban y ya marcaban el tiempo”.

Sebastian Vettel festeja junto a Helmut Marko: el alemán fue el primer piloto campeón de la Fórmula 1 con el sello del Junior Team EFE y REUTERS - EFE

Red Bull Racing tiene dos ciclos exitosos, liderados por Sebastian Vettel, entre 2010 y 2013, y Verstappen, que rompió con la hegemonía de Lewis Hamilton en 2021 y es el actual campeón de la F.1. Los dos máximos exponentes del Junior Team, en la perspectiva de Marko, no hubieran encajado en el mismo garaje: “Son personalidades completamente diferentes. Cuando Vettel se marchó no fuimos por otro Vettel, fuimos por un nuevo campeón, porque no es parte de nuestra filosofía tener a un piloto que sea la réplica de otro. Lo que marca la diferencia es que Max está comprometido: después de ganar se sube al avión y está con las carreras de iRacing. Seb, estaba en todos los detalles: se sentaba con el ingeniero, un poco al estilo Senna, insistía en cada especificación. Coinciden en la fortaleza mental: recuerdo que en la temporada de 2012 estábamos a unos 40 puntos de desventaja con [Fernando] Alonso a mitad del calendario y ganamos el Mundial. Son pilotos de carrera y no son caballeros para ser campeones”, exalta, y la definición es una marca registrada de Marko y de cómo maneja el Team Junior para forjar a futuros monarcas.