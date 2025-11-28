Fórmula 1: resurrección de Piastri, riesgo de Norris, quejas de Verstappen y frustración de Colapinto

LOSAIL, Qatar (especial para LA NACION).– El paddock nocturno de Losail, iluminado por estudiadas luces tenues, es como un paseo árabe ajardinado, con bancos aquí y allá para descansar, probar algún jugo afrutado (el alcohol está prohibido en público en el país) y reflexionar. El zumbido de los motores eléctricos de las herramientas de corte llega desde los garajes hasta el paseo que del otro lado reúne a los espaciosos hospitalities de los equipos.

En ese particular contexto, tan distinto a los de los tradicionales grandes premios europeos y americanos, Oscar Piastri logró la pole position para la carrera sprint de Fórmula 1 en Qatar. Lando Norris, su compañero y líder del campeonato, largará tercero, por detrás de George Russell, que con Mercedes fue segundo a tan solo 32/1000 del australiano de McLaren.

Norris, que le lleva 24 puntos de ventaja a Piastri, afronta un dilema: ¿ataca a Russell en la primera curva para perseguir a Piastri, arriesgando todo para que le descuenten un solo punto, o espera y vigila una posible remontada de Max Verstappen desde la sexta plaza? El cuatro veces campeón, con serios problemas de rebote aerodinámico en su Red Bull RB21, quedó incluso por detrás de su compañero, el japonés Yuki Tsunoda (seguramente le dejará pasar si se diere la ocasión), mientras, desde la cuarta posición, correrá el dos veces campeón Fernando Alonso, de Aston Martin.

Dos “entrometidos”, Russell y Alonso, han cambiado el escenario que se había imaginado para la carrera de 19 vueltas que se largará a las 11, hora argentina, de este sábado. Piastri tiene la mejor posición con el mejor auto y sólo debe cuidarse de Russell, que no tiene nada que perder si se lanza a fondo en la primera curva a la derecha, una semihorquilla que se toma a 160 kilómetros por hora.

Norris, firme pero realista

A Piastri, a Norris y aun menos a Verstappen los interesan heroicidades al comienzo de la carrera que otorga 8 puntos al ganador y en la que los siete restantes primeros clasificados quedan un solo punto debajo de su predecesor inmediato.

Verstappen, que también está 24 puntos detrás de Norris, tendrá que atacar porque está condicionado: debería evitar que Lando le sacara dos unidades más de ventaja al acabar el gran premio el domingo. En ese caso, la diferencia será de 26, y quedarán 25 en juego. Y si el neerlandés quiere sobrevivir tendrá que llegar al final de la sprint con el auto en buenas condiciones para clasificarse para la carrera principal; la qualy será este sábado, desde las 15 de Buenos Aires.

La definición del campeonato, que puede ser dramática, ya está en marcha. Y Norris es, según la tabla, el máximo candidato: está 24 unidades arriba de Verstappen y de Piastri cuando quedan 58 en disputa por piloto.

"Cometí un error. El auto estaba muy bien. Sería estúpido si no pensara en ganar esta carrera [la sprint]. Pero es imposible sobrepasar, así que probablemente acabe tercero", comentó Lando Norris, tercero en la prueba de clasificación para la carrera sprint. David Davies - PA Wire

Eran las 14 en Losail, 20 kilómetros al norte de Doha, cuando el inglés de McLaren recorrió la extensa alfombra roja entre bolardos negros y dorados, instalados por la organización del gran premio al estilo de la ceremonia de los premiso Oscar en Hollywood. Había llegado el lunes y se había dedicado al golf y al pádel bajo el sol qatarí.

Acabando la tarde del jueves fue claro sobre la estrategia que iba a intentar durante el fin de semana: “El título es el objetivo, por supuesto, pero al mismo tiempo, no. El enfoque no puede cambiar. Siempre queremos ganar estas últimas carreras. Hay que seguir dando todo, como siempre, porque Red Bull es igual de rápido ahora. Si no ajustamos las cosas, como en Brasil, ellos serán más rápidos que nosotros y ganarán. Ya no tengo derecho al error, frente a Max, frente a Oscar”.

Los ensayos

La única sesión de entrenamiento comenzó a las 16.30 locales mientras el sol se escondía por el oeste del Golfo Pérsico. Todos los equipos utilizaron los primeros cincuenta minutos para conocer el rendimiento de los neumáticos duros, aproximar la puesta a punto aerodinámica y recoger datos para encontrar la mejor altura mínima del fondo del chasis al suelo. Se hizo evidente que los McLaren estaban llevando al extremo este ejercicio con sus dos coches produciendo “fuegos artificiales” por la famosa plancha inferior que había provocado la descalificación de ambos en Las Vegas por un espesor debajo del reglamentario (mínimos de 9 milímetros).

Cuando el frenesí de vueltas rápidas con calzado blando, que comenzó faltando 10 minutos de la sesión, estaba llegando a su fin, cambió el viento en la zona de las tres curvas más rápidas del circuito. Allí, en los virajes 12, 13 y 14, que se toma a entre 290 y 260 km/h, los coches comenzaron a salirse a la calle de escape. Les sucedió a Charles Leclerc, Verstappen y Pierre Gasly, que dañó el fondo aerodinámico de su auto.

Después de varias fechas, Oscar Piastri regresó a la vanguardia en las tablas; el australiano de McLaren dijo sentirse bien por estar de nuevo arriba. Altaf Qadri - AP

Parecía que Lando iba a quedar al tope de la tabla, pero fue Piastri quien, por 5 centésimas en su segundo intento, terminó arriba. Norris perdió el tiempo de su segundo intento por irse afuera. Verstappen que había impresionado en los primeros compases de la sesión, se quejaba de excesivo rebote aerodinámico. Sus ingenieros habían reducido demasiado la altura del fondo al suelo.

De momento Max se conformaba con la sexta posición, a 580/1000 de Piastri. Lo superaban el sorpresivo tercero, Alonso, e Isack Hadjar, con el más rápido de los Racing Bulls.

También Franco Colapinto tuvo que abortar uno de sus intentos en la zona de las curvas rápidas, y decidió en otras dos ocasiones adicionales circular por fuera de la pista en cuanto sintió que el eje posterior quería desmandarse.. Como a Gasly, por muy baja altura al suelo y por los despistes, iba a dañársele el fondo del Alpine.

Franco Colapinto quedó muy a disgusto con su Alpine; finalizó último en la práctica y en la prueba de clasificación, lejos del resto. Altaf Qadri - AP POOL

Eso explica en parte que en el entrenamiento haya quedado último a 1s105/1000 de su compañero, que acabó 18º a 1s500/1000 de Piastri. De todos modos, el argentino dejó una señal, porque su tiempo con los neumáticos de banda blanca –duros– había sido sólo media décima más lento que el de Pierre. Viendo la telemetría de ambos en esas vueltas, surgía que Colapinto era superior en el segundo sector y en parte del último, y que pasaba más rápido que su compañero por las curvas veloces. Gasly sacaba hasta una décima y media de ventaja en el primer sector porque salía mejor acelerado de la curva 1.

Los Alpine, eliminados pronto

Todos los coches iniciaron la prueba de clasificación utilizando neumáticos medios. Pronto iba a quedar bien claro que ambos Alpine carecían de estabilidad y adherencia. A pesar de sus esfuerzos, Gasly acabó esos primeros 12 minutos en la 19ª posición, y Colapinto, 20º a 252/1000 del francés. Por supuesto, ambos quedaron eliminados en la SQ1. Lo que Franco dijo valía para Pierre también: “El auto rebotaba mucho en las curvas rápidas y los dos rompimos mucho los pisos. Tuvimos que cambiarlos pero no tenemos más. Son pisos de la otra vez, con poca carga; eso fue lo que más complicó. En la práctica, con la goma dura no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo”.

Ningún consuelo fue que también un grande, Lewis Hamilton, quedara al margen en esa porción, 18º, lejos de su compañero en Ferrari. Charles Leclerc, en cambio, al final del día iba a quedar 9º, a 576/1000 de Piastri en la SQ3.

Los de arriba

El australiano, que parece haber resucitado, se ubicó en la SQ2 a 49/1000 de Norris, que resultó el más veloz, con Verstappen ahí nomás, a 80/1000. No imaginaba el tetracampeón que la prueba de clasificación iba a complicársele unos momentos después.

En la porción final empezaron todos con gomas blandas y Max atacó pero en su primer intento se fue afuera, dañando el fondo en la leca. También Norris tuvo una incursión por las vías de escape en su tenativa inicial y no logró reunir sus mejores sectores en el siguiente. Piastri era el más cercano a la perfección, y así consiguió la pole, dejando a un decidido Russell a apenas 32/1000.

Lando, tercero, amenazaba con atacar pero luego fue realista: “Cometí un error. El auto estaba muy bien. Sería estúpido si no pensara en ganar esta carrera [la sprint]. Pero es imposible sobrepasar, así que probablemente acabe tercero. Lo máximo a lo que puedo aspirar es lograr sacar de la línea a George...”, aludió a Russell.

Ese será su juego. El tercero en discordia en el certamen, Verstappen, se mostró escéptico (aunque suele hacer un poco de teatro). “Tenía mucho rebote. El eje delantero derrapaba, y después lo hacía el trasero en las curvas rápidas. Trataré de sobrevivir y después hacer algunos cambios antes de la prueba de clasificación [para la carrera principal]“, sostuvo.

Las cartas para el póquer corto de mañana están echadas. ¿Qué se verá cuando se las destape?