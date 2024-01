escuchar

A poco menos de dos meses del inicio de la temporada de la Fórmula 1, comienzan a moverse las escuderías. Una de las primeras novedades del año llega desde Mercedes. Es que, Toto Wolff, el jefe del equipo, confirmó que “son muy positivos” los pronósticos surgidos de las pruebas del simulador con el modelo W15 que utilizará la escudería alemana en 2024. Además, el austríaco continuará en Mercedes por al menos tres años más y chicaneó a su principal rival en las pistas.

“En las pruebas, nuestro piloto del simulador Anthony Davidson dijo que el W 15 no se parece al coche de los últimos dos años y si le damos a Hamilton un buen auto en el que pueda confiar, podrá volver a estar delante de todos”, afirmó Wolff al diario The Daily Telegraph, aunque advirtió: “Obviamente, me encantaría que esto se confirmara en la pista, pero hemos visto en los dos últimos años que no siempre ha sido así”. En 2023, Mercedes continuó con su fallido concepto de diseño de 2022 (el W 14), lo cual le impidió acortar distancias con la dominante escudería Red Bull, si bien logró vencer a Ferrari para terminar en un lejano segundo puesto en el Campeonato de Constructores.

Wolff cree que si le dan un buen auto a Lewis Hamilton, podrán competirle de igual a igual a Red Bull, el equipo que lideró la Fórmula 1 en los últimos años Clive Mason - Getty Images AsiaPac

Según trascendió, bajo la dirección técnica del ingeniero James Allison, que regresó al cargo tras sustituir a Mike Elliot, Mercedes está preparando un auto “muy diferente” para 2024, bautizado como W15. “Siempre hay que creer que es posible”, dijo el jefe Wolff al referirse al futuro de Mercedes y subrayó: “No podemos empezar la temporada con una actitud de pensar que esto no va a ser posible”. La presentación del W15 de Mercedes será el miércoles 14 de febrero y la temporada comenzará el 2 de marzo, en Bahrein.

“El año pasado vimos con McLaren el enorme paso que dieron con una sola mejora. Hemos firmado un acuerdo de dos años con Lewis Hamilton y le debemos a él y a George Russell toda nuestra atención en 2024 y 2025. Creo que es posible”, destacó el jefe del equipo.

El w14 de Mercedes continuó con su fallido concepto de diseño de 2022, el W 14, lo cual le impidió acortar distancias con la dominante escudería Red Bull GIUSEPPE CACACE - AFP

Los pilotos británicos Lewis Hamilton y George Russell continuarán a bordo de los coches de Mercedes por los próximos dos años tras la renovación de sus contratos. Pero quien también renovó su vínculo fue el propio Wolff. En la entrevista con The Daily Telegraph, el austríaco reveló que acordó con sus colegas accionistas un nuevo acuerdo para permanecer al frente de la escudería al menos hasta finales de 2026.

Las tres partes implicadas, Wolff, el propietario de INEOS, Jim Ratcliffe, y el director ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, llegadorn a un acuerdo en que el mejor camino a seguir es garantizar que la gestión de la escudería sea estable en su intento por volver al frente en el campeonato. En palabras de Wolff, “lo más importante entre nosotros tres es que confiamos el uno en el otro”.

Toto Wolff junto a Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

El director ejecutivo de Mercedes aclaró que su contrato no incluye cláusulas de rendimiento, subrayando la confianza entre los accionistas. Su enfoque está alineado con el objetivo compartido de regresar a Mercedes a la cima de la Fórmula 1 en 2024, donde buscan obtener su noveno título de constructores. Luego, tras extender su vínculo, Toto Wolff dejó una pequeña chicana hacia la escudería con la que hace algunos años compite cabeza a cabeza. “Me quedo en Mercedes para ganarle a Red Bull con Hamilton”, expresó.

LA NACION