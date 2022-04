Fórmula 1: tras la invasión a Ucrania, Haas y la empresa rusa Uralkali se tiran con reclamos millonarios

La invasión de Rusia a Ucrania desencadenó un conflicto entre la escudería Haas y el patrocinador Uralkali. El 5 de marzo pasado, una semana antes de los segundos ensayos de pretemporada que realizó la Fórmula 1 en 2022, en el circuito de Sakhir, Bahréin, el equipo estadounidense rompió el vínculo con Nikita Mazepin y el patrocinador ruso, cuyo principal accionista es Dmitry Mazepin, el padre del piloto. La salida provocó que la empresa de fertilizantes de potasa pidiera el reembolso de los 12.000.000 de euros que aportó para la campaña en curso, pero desde la sede en Carolina del Norte hubo una respuesta contundente: Haas se niega a devolver la cifra y, además, solicitó una compensación por pérdidas de beneficios que asciende a 7.800.000 euros.

La batalla de millones tuvo el primer episodio en las pruebas de Barcelona, cuando Haas decidió quitar de sus autos, los boxes y los camiones, los colores de la bandera de Rusia con los que está identificada Uralkali. La medida fue tomada un día después del inicio de la guerra en Ucrania –ocurrido el 24 de febrero–, cuando la escudería observaba con detenimiento las reacciones de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Ésta se adhirió al veto de otras federaciones deportivas a los equipos rusos, pero aceptó que los pilotos de ese país participaran bajo la bandera de la propia FIA. La cancelación del Gran Premio de Rusia, que tenía contrato hasta 2025, fue otra señal favorable que espió el empresario Gene Haas para disolver el acuerdo que empezó a tejerse en 2020, se consolidó en 2021 y se destruyó en esta temporada.

Mazepin en los ensayos de febrero en Montmeló, durante la pretemporada; la escudería estadounidense Haas quitó del auto, los boxes y los camiones los colores de la bandera de Rusia, tras la invasión a Ucrania. Joan Monfort - AP

En la carta que envió a Uralkali, Haas insistió en que estaba en su derecho romper el acuerdo, porque una de las cláusulas prescribía que la empresa rusa no debía injuriar, llevar a disputa, ridiculizar ni hacer daño a la reputación o la imagen del equipo. “De acuerdo con académicos expertos en temas legales y con la jurisprudencia, la parte que suspende un acuerdo por el incumplimiento de la otra parte no está en obligación de devolver lo que se recibió por ese acuerdo. La petición del pago de 12.000.000 de euros no tiene ninguna base y queda rechazada”, señala el comunicado, que publicó el portal estadounidense Motorsport.com.

Entre las exigencias que solicita Haas tras la finalización del vínculo, figura el derecho a una compensación por la pérdida de beneficios que se habrían producido si el acuerdo con Uralkali hubiera continuado y que está estimada en 7.800.000 euros. Tampoco la escudería piensa cumplir con una cláusula del contrato original de entregar uno de los autos utilizados del año pasado por Mazepin si no ingresa el monto de la compensación.

El director de Haas, Guenther Steiner, y el fundador y presidente de la escuadra, Gene Haas; el equipo de Carolina del Norte desestima el reembolso de 12.000.000 de euros a Uralkali y solicita un resarcimiento de 7.800.000. Peter Fox - Getty Images Europe

El intercambio de reclamos fue iniciado por Uralkali, el 9 de marzo. El gigante ruso se reservó el derecho a abrir una demanda judicial por daños y procurar el reembolso del aporte, apuntando que la decisión de Haas de cancelar el contrato de modo unilateral era inaceptable. “Los deportes siempre deberían estar libres de políticas y de presión de factores externos. La mayoría del dinero de patrocinio para la temporada 2022 fue transferida antes de la primera carrera del calendario y Haas falló en el cumplimiento de sus obligaciones”, indicaba su escrito, que estableció que ese dinero del reembolso sería usado para la fundación de apoyo a deportistas We Compete as One, creada por Nikita Mazepin.

La familia desanda meses incómodos en sus números por los operativos de incautaciones a magnates y oligarcas rusos efectuados en Italia por la Guardia di Finanza. Un complejo inmobiliario situado en Porto Cervo, Costa Esmeralda (noroeste de Cerdeña), que es propiedad de Nikita y Dmitry Mazepin, fue embargado de modo preventivo. La mansión vale 105 millones de euros.

Mick Schumacher y Nikita Mazepin, compañeros en Haas en 2021, tuvieron varios roces en las pistas. Archivo

El ingreso de Mazepin a la F. 1, sucedido en 2021 a sus 22 años, fue noticia apenas se confirmó su butaca, aunque su comportamiento a punto estuvo de hacer estallar el acuerdo, cuando se hizo viral un video en el que el ruso manoseaba a una joven. El escándalo se diluyó entre pedidos de disculpas del joven y una advertencia del equipo Haas, por conducta inapropiada.

La relación con su compañero de garaje, Mick Schumacher –hijo del séptuple campeón Michael– fue tirante: primero, Mazepin apuntó que el alemán tenía privilegios, como acceder al simulador de Ferrari porque ser parte de la Academia de Pilotos Ferrari, lo cual le permitía una mejor preparación. En Bakú empezó el conflicto en la pista y Schumacher no se quedó callado: “¿Quiere que nos matemos?”, cuestionó la maniobra en la que fue encerrado contra un muro apenas cruzaron la meta en Azerbaiyán. El riesgo se repitió en Zandvoort, Países Bajos, cuando el ruso ensayó un movimiento peligroso en la recta. Y en Monza volvieron los roces, por los cuales Mazepin recibió una sanción de 5 segundos.