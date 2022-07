Fórmula 1 y el futuro de Lewis Hamilton: ¿qué hará en medio del dominio de Red Bull y Ferrari?

Sus siete títulos del mundo en la Fórmula 1 convierten a Lewis Hamilton en una leyenda. Pero para lograr esto, tuvo su largo camino. El pasado domingo, en el circuito de Paul Ricard, el británico participó de su gran premio número 300. Con tal cantidad se transformó en el sexto piloto de la historia en conseguir esa cifra. Y en la actualidad, con 37 años, es el segundo más veterano de la parrilla, sólo por detrás de Fernando Alonso. En las últimas horas, el piloto de Mercedes habló sobre lo que viene.

Hamilton cosechó su mejor resultado de la temporada 2022 precisamente en Francia, cuando cruzó la línea de meta en la segunda posición, por detrás de su rival en la lucha por el título de la pasada temporada, el neerlandés Max Verstappen, y por delante de su compañero en Mercedes, su compatriota George Russell. En el último Gran Premio de Francia, que correspondió a la fecha 12 del campeonato, el piloto inglés corrió su competencia número 300. A lo largo de sus 16 temporadas en la Formula 1 logró números excepcionales: 103 victorias, 187 podios, 103 poles, 59 vueltas rápidas, acumuló 4292.5 puntos y obtuvo los títulos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo

Tras la carrera de Francia el jefe de su equipo, Toto Wolff, sugirió que las últimas discusiones sobre la renovación de Hamilton cubrían un período de 5 a 10 temporadas. Incluso, sostuvo que creía que podían “llegar a las 400 carreras”. En las últimas horas, Hamilton dejó abierta la posibilidad de seguir en la máxima categoría del automovilismo cuando tenga 40 años. El piloto de Mercedes es el sexto que más veces corrió por detrás de Kimi Raikkonen (353), Fernando Alonso (348), Rubens Barrichello (326), Jenson Button (309) y Michael Schumacher (308). Schumy es el piloto con quien comparte la máxima cantidad de títulos conquistados en la F.1.

En relación a lo que será su futuro en la escudería alemana, Hamilton fue claro: “Por supuesto, quiero volver a ganar, y eso va a llevar tiempo, pero estoy seguro de que nos sentaremos en algún momento para hablar del futuro”, dijo. “Pero, insisto, sólo con nuestro equipo, siempre quiero seguir construyendo algo”. Y especificó: “Una cosa es tener carreras, pero también es continuar el trabajo que hacemos fuera, y creo que Mercedes y nosotros mismos podemos hacer más, y lo haremos”, sentenció Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton en su monoplaza de Mercedes Tim Goode - PA Wire

A pesar de que no es uno de sus mejores años en la categoría y de que su contrato actual expira al final de la próxima temporada, ha dejado claro que quiere volver a luchar por las victorias en la Fórmula 1 con Mercedes. Es por eso que, cuando se le preguntó por la posibilidad de alcanzar los 400 grandes premios y de permanecer a largo plazo en la Fórmula 1, Hamilton respondió: “¡Son muchas carreras!”. “En primer lugar, sólo quiero estar agradecido por haber llegado a este punto”, continuó. “Pero todavía me noto fresco y siento que me queda mucha gasolina en el depósito”.

Además, aseguró: “Estoy disfrutando más que nunca trabajando en este deporte, tenemos gente estupenda que gestiona la categoría y que tiene grandes ideas sobre la dirección que tomamos”, aseguró Hamilton. “Así que estoy disfrutando más que nunca”.

Por qué Russel pasó a Pérez sobre el final

Checo Pérez y Russell sostenían una dura batalla por la tercera posición en la parte final del Gran Premio de Francia el pasado domingo en el circuito Paul Ricard, cuando la carrera fue neutralizada con un Virtual Safety Car para retirar el Alfa Romeo de Zhou. Al reanudarse el Gran Premio en la vuelta 51 de las 53 previstas, Pérez se vio sorprendido debido a que un fallo en el sistema, reconocido luego por la FIA, hizo que el primer mensaje de finalización del VSC no se concretara, lo que dio lugar a un segundo por parte de dirección de carrera.

“Recibí el mensaje de que iba a terminar en la curva 9, así que aceleré y luego no terminó. Luego recibí el mensaje de que iba a terminar en la curva 12. Y estaba demasiado cerca (del tiempo delta que deben respetar los pilotos bajo el VSC). Parece que George tuvo una información diferente y pudo prepararse mejor para el reinicio”, dijo Pérez una vez terminada la carrera, donde acabó en cuarto lugar detrás de George Russell.

George Russell junto a Lewis Hamilton Archivo

En un análisis posterior al GP de Francia, James Vowles, director de estrategia de Mercedes, detalló todo el proceso en torno al Virtual Safety Car y destacó el buen trabajo de Russell para aprovechar la situación y adelantar a Sergio Pérez.

“Normalmente, con un VSC el proceso es el siguiente: los pilotos y los equipos ven el mensaje de la FIA de finalización del Virtual Safety Car. Sabemos que en un mínimo de diez segundos y un máximo de 15 segundos después la pista se pondrá en verde y se reanudará la carrera. Y es aleatorio a propósito para evitar que los pilotos se adelanten a esa condición. Aquí, en esta circunstancia, pasaron diez segundos, pasaron quince segundos y volvieron a pasar más y no pasó nada: todos los pilotos siguieron bajo esa condición de VSC”, comenzó Vowles.

El sobrepaso de Russell a Checo Pérez

“La FIA envió entonces un segundo mensaje de finalización del VSC, lo que significaba que ya sabíamos que el proceso se reiniciaba y que al menos diez segundos después se reanudaría la carrera. Durante ese período en el que el VSC se acaba, los pilotos realizan una serie de ajustes para asegurarse de que están preparados para volver a correr, por ejemplo, poniendo la unidad de potencia en el modo correcto, colocando los neumáticos en un lugar adecuado (de rendimiento) y colocando los frenos en un lugar óptimo. Esa ventana de diez segundos se utiliza con gran efecto y cuando de repente has planeado una cosa y no pasa nada porque la carrera simplemente no se reanuda, se hace difícil o puede hacerse difícil para los pilotos y te toma desprevenido”, continuó el hombre de Mercedes.

“Creo que eso es lo que ocurrió en el caso de George y Pérez. George estuvo realmente bien en el segundo reinicio, tenía todo en su lugar y fue capaz de conseguir el salto y eso es lo que se vio: fue capaz de adelantar. Los pilotos tienen varios indicios de que la carrera se está reanudando: su tablero de instrumentos, por ejemplo, mostrará que el VSC ha sido eliminado y está en verde, pero también los paneles luminosos de la pista que se pueden ver en la televisión desaparecerán y pasarán a estar en verde, así que sabemos que la carrera se ha reanudado”, finalizó.