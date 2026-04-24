La Fórmula 1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía para 2027

La Fórmula 1 oficializó el regreso del Gran Premio de Turquía al calendario en la temporada 2027 merced a un contrato hasta 2031. La novedad implica el retorno de la categoría a Estambul Park seis años después de su última presencia, de 2021. El anuncio, impulsado por el gobierno turco y confirmado por la empresa promotora de la F. 1 y por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), restituye a una sede de tradición reciente al mapa del mayor campeonato de coches del mundo.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, encabezó la comunicación oficial y destacó el valor simbólico del acuerdo para el país. “En los últimos años fortalecimos nuestra posición como una de las islas de estabilidad en la región, y también es una gran señal que se nos valore como un país confiable y que nuestra hospitalidad también sea apreciada por el mundo”, afirmó. El mandatario precisó que el vínculo con la Fórmula 1 será por “al menos cinco años”.

Por parte de Liberty Media, la empresa que es agente comercial de la F. 1, el director ejecutivo Stefano Domenicali subrayó la relevancia deportiva del autódromo y su –corto– pasado: el gran premio turno nació en 2005. “En Estambul Park se ha vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte y me entusiasma comenzar el próximo capítulo de nuestra asociación, dando a los aficionados la oportunidad de experimentar aun más carreras increíbles en un lugar verdaderamente fantástico”, expresó el italiano.

Valtteri Bottas se impone, con Mercedes, en la última versión del Gran Premio de Turquía, hace cinco años; Estambul Park volverá a ser sede en 2027. AP

El trazado, ubicado en las afueras de Estambul, albergó siete realizaciones consecutivas de la competencia, hasta 2011. Tras varios años de ausencia, regresó de manera excepcional en 2020 y 2021, en el contexto de la reorganización del calendario por la pandemia de coronavirus. En aquella reaparición Lewis Hamilton alcanzó su séptimo título de cmapeón mundial, en una carrera marcada por condiciones climáticas adversas, mientras que Valtteri Bottas consiguió la victoria ese día.

La pista es especialmente valorada por los pilotos por su diseño técnico, en particular por la curva 8, una de las más exigentes del campeonato por su velocidad sostenida y sus múltiples vértices. Esas características diferencian Estambul de los circuitos callejeros que proliferaron en los últimos años, una tendencia que la propia Fórmula 1 intenta equilibrar con escenarios permanentes.

El retorno de Turquía se inscribe en un proceso de reconfiguración del calendario. La salida del Gran Premio de Países Bajos, que dejará su lugar tras seis temporadas, y la alternancia de otras sedes europeas, como Bélgica y Barcelona, abrirán espacio para otras incorporaciones. En ese contexto también está previsto el regreso de Portugal, que reforzará la presencia de sitios tradicionales.

El dibujo turco es halagado por varios pilotos, en particular por su curva 8. Clive Mason - Formula 1

La confirmación llega, además, en un momento particular para la categoría, luego de las cancelaciones recientes de fechas en Medio Oriente a raíz de las tensiones geopolíticas en la región. Ese escenario dejó vacantes en la temporada y aceleró decisiones estratégicas para continuar el campeonato.

Según estimaciones de la Fórmula 1, Turquía cuenta con cerca de 19 millones de aficionados al automovilismo, un dato que respalda la apuesta por su reincorporación. El presidente de FIA, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, elogió su retorno. “Un poderoso reflejo del continuo crecimiento global y del atractivo de nuestro deporte”, lo calificó.

Mientras, el GP turco queda a la espera de la confirmación de la fecha en la temporada 2027. Con escuderías saturadas de trabajo y viajes, el calendario no tiene margen para crecer en cantidad de fechas, por lo cual resta que FIA anuncie cuál de las 24 carreras actuales será desplazada por el nuevo compromiso en Medio Oriente.

Agencia AFP