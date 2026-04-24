Motores, gloria y drama: las diez películas y series de automovilismo para palpitar el Road Show 2026 del domingo

Por primera vez, Franco Colapinto recorrerá las calles argentinas a bordo de un monoplaza y la emoción es total. El domingo 26 de abril conducirá por el barrio porteño de Palermo con un Lotus E20 de 2012 y el Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Hay mucha expectativa por el evento. Además de su presencia, habrá shows musicales y puestos de comida y se estima la asistencia de alrededor de 500.000 personas. Para que el tiempo pase más rápido y para entrar en “modo automovilismo” de cara al Road Show 2026, te dejaron diez opciones ideales para ver en streaming: desde películas nominadas al Oscar con Brad Pitt, Matt Damon y Christian Bale a documentales sobre Ayrton Senna y Mick Schumacher.

1) Rush

Trailer - Rush

La película, basada en hechos reales, retrata la rivalidad de los pilotos Niki Lauda (Daniel Brühl) y James Hunt (Chris Hemsworth) y su enfrentamiento cabeza a cabeza durante la temporada de 1976 de la Fórmula 1, en la que el austríaco sufrió un brutal accidente que casi le cuesta la vida.

Año: 2013

Dónde ver: Prime Video

2) F1

Javier Bardem y Brad Pitt, protagonistas de F1 Warner Bros

Nominada al Oscar a mejor película y ganadora a mejor sonido, F1 sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto retirado que, 30 años después de sufrir un accidente que casi acaba con su carrera, recibe una segunda oportunidad para correr en la máxima categoría del automovilismo.

Año: 2025

Dónde ver: Apple TV

3) Días de trueno (Days of Thunder)

Días de trueno (Trailer)

La película que unió a Tom Cruise y Nicole Kidman en la realidad y la ficción. Sigue a Cole Trickle, un piloto novato que se convierte en el favorito de la categoría Nascar y busca triunfar en la Daytona 500.

Año: 1990

Dónde ver: Mercado Play

4) Contra lo imposible (Ford V Ferrari)

Matt Damon y Christian Bale los protagonistas de Contra lo imposible (Foto: IMDb)

Inspirada en la historia real de lucha del diseñador de autos Carroll Shelby (Matt Damon) y el piloto Ken Miles (Christian Bale) para construir un auto para que Ford pueda competir contra Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de 1966.

Año: 2019

Dónde ver: Disney+

5) Ferrari

Ferrari está protagonizada por Adam Driver (Fuente: Netflix)

Protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz, la película de Michael Mann está ambientada en 1957 y cuenta la historia del expiloto y empresario italiano Enzo Ferrari, fundador de la icónica escudería que lleva su apellido.

Año: 2023

Dónde ver: Prime Video; HBO Max

6) Senna

Senna, tráiler oficial

La serie de Netflix de seis episodios protagonizada por Gabriel Leone que retrata la vida de la leyenda de la Fórmula 1, Ayrton Senna, desde sus inicios en las pistas de Brasil y sus tres campeonatos del mundo hasta su trágico final en el Gran Premio de San Marino de 1994.

Año: 2024

Dónde ver: Netflix

7) Drive to Survive

Drive to Survive - Temporada 8 (Adelanto)

A través de sus ocho temporadas, muestra lo que pasa en la Fórmula 1 tanto adentro como afuera de la pista, como las alianzas y estrategias, las luchas entre los equipos y el mercado de pases. Además, cuenta con entrevistas a los pilotos (Franco Colapinto es uno de los protagonistas del segundo episodio de la octava entrega), a los jefes de equipo y especialistas en el deporte, en pos de dar una mirada más íntima y profunda sobre el Gran Circo.

Año: 2019-2026

Dónde ver: Netflix

8) Fangio: El hombre que domaba las máquinas

Fangio: El hombre que domaba las máquinas está en Netflix Netflix

A través de imágenes de archivo y entrevistas, el documental repasa la vida del piloto nacido en Balcarce que brilló en la Fórmula 1 durante la década del cincuenta, coronándose en cinco Grandes Premios.

Año: 2020

Dónde ver: Netflix

9) Schumacher

Schumacher, el documental sobre el siete veces campeón del mundo, está en Netflix (Foto: IMDb)

La historia del siete veces campeón del mundo relatada a partir de testimonios de su esposa y sus hijos y de las personas que marcaron su brillante carrera en la Fórmula 1: desde Bernie Ecclestone y Jean Todt hasta Flavio Briatore.

Año: 2021

Dónde ver: Netflix

10) Detrás del volante (The Seat)

Detrás del volante cuenta el detrás de escena de la llegada de Kimi Antonelli a la Fórmula 1 (Foto: IMDb)

La producción cuenta el detrás de escena de la gran apuesta que hizo Mercedes para reemplazar a Lewis Hamilton. Eligió para el segundo asiento al joven Kimi Antonelli, que con 18 años pasó de la Fórmula 4 a la Fórmula 1 sin escalas.